[{"available":true,"c_guid":"63a5ec7a-ae99-458c-af60-6d60694287ad","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai Energiaügyi Minisztérium, a Dell és az Nvidia közös projektje lesz a Doudna nevű szuperszámítógép. A szuperkomputer küldetése, hogy számos tudományos területen felgyorsítsa a kutatásokat.","shortLead":"Az amerikai Energiaügyi Minisztérium, a Dell és az Nvidia közös projektje lesz a Doudna nevű szuperszámítógép...","id":"20250610_doudna-uj-amerikai-szuperszamitogep-projekt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63a5ec7a-ae99-458c-af60-6d60694287ad.jpg","index":0,"item":"1abcc23c-cf36-48d1-b691-5244b24e1e80","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_doudna-uj-amerikai-szuperszamitogep-projekt","timestamp":"2025. június. 10. 14:03","title":"Nem semmi nevek álltak össze, tőlük jön az új szuperszámítógép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ex-Twitter pornográf tartalmak közzétételét is engedélyezi, ezért a francia kormány szerint a pornóoldalakra vonatkozó szigorú szabályozás alá kell esnie.","shortLead":"Az ex-Twitter pornográf tartalmak közzétételét is engedélyezi, ezért a francia kormány szerint a pornóoldalakra...","id":"20250609_Pornooldalla-minosithetik-a-Musk-fele-X-et-Franciaorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df.jpg","index":0,"item":"7d707b07-6d72-4b22-9e11-90b323b3d587","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250609_Pornooldalla-minosithetik-a-Musk-fele-X-et-Franciaorszagban","timestamp":"2025. június. 09. 13:08","title":"Pornóoldallá minősíthetik a Musk-féle X-et Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2af8526-1860-4c25-a0af-a7fb192cb4d0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bekerült a Samsung tévés alkalmazásboltjába a Selekt, amely 1800 órányi filmet és sorozatot kínál a felhasználóknak úgy, hogy fizetni sem kell érte.","shortLead":"Bekerült a Samsung tévés alkalmazásboltjába a Selekt, amely 1800 órányi filmet és sorozatot kínál a felhasználóknak...","id":"20250611_amc-selekt-samsung-store-okosteve-alkalmazas-streaming-ingyen-film-sorozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2af8526-1860-4c25-a0af-a7fb192cb4d0.jpg","index":0,"item":"0bec1ea6-b469-4c63-b011-fbb58c6a4d80","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_amc-selekt-samsung-store-okosteve-alkalmazas-streaming-ingyen-film-sorozat","timestamp":"2025. június. 11. 08:03","title":"Samsung tévéje van? Lehet, hogy most ingyen kap valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly is így szavaztak a Grosswiese Zrt. részvényesei, csak azt nem tudni, hogy miért.","shortLead":"Tavaly is így szavaztak a Grosswiese Zrt. részvényesei, csak azt nem tudni, hogy miért.","id":"20250610_lazar-janos-batida-vadaszhaz-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79f96b9a-24e3-4a2a-8060-a7ad1ad62bdd.jpg","index":0,"item":"08b0f563-c095-4f77-bd99-6ccecdefce08","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_lazar-janos-batida-vadaszhaz-osztalek","timestamp":"2025. június. 10. 11:28","title":"Hiába az érdeklődés, nem derül ki, miért csak Lázár János kap osztalékot a batidai vadászkastélyt tulajdonló cégből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1cb4d48-3851-42fd-bf04-f94064613a93","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A színész a szinte szállóigévé vált „nem gyalog” kifejezéssel posztolt egy reptéri fotót. ","shortLead":"A színész a szinte szállóigévé vált „nem gyalog” kifejezéssel posztolt egy reptéri fotót. ","id":"20250610_Nemeth-Kristof-Instagram-poszt-repter-Meszaros-Lorinc-nem-gyalog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1cb4d48-3851-42fd-bf04-f94064613a93.jpg","index":0,"item":"7bc44f2c-fb19-4212-a04a-c9b2797a175f","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Nemeth-Kristof-Instagram-poszt-repter-Meszaros-Lorinc-nem-gyalog","timestamp":"2025. június. 10. 14:58","title":"„Te eddig a kormány seggét nyaltad, úgyhogy ne mémeskedj” – beleállt egy kommentelő Németh Kristófba, miután Mészáros Lőrinctől idézett, a válasz sem maradt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb9bf2a-d55d-4257-943b-8c558c74ad2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több megállót is tartottak a kialakult helyzet miatt, de volt, ahol az alternatív mosdót sem lehetett használni.","shortLead":"Több megállót is tartottak a kialakult helyzet miatt, de volt, ahol az alternatív mosdót sem lehetett használni.","id":"20250610_Megallunk-Csornan-hogy-lehessen-pisilni-mondtak-be-az-Intercityn-miutan-elromlottak-a-vecek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fb9bf2a-d55d-4257-943b-8c558c74ad2d.jpg","index":0,"item":"23d516f4-a103-47c1-8860-0a71987713f3","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Megallunk-Csornan-hogy-lehessen-pisilni-mondtak-be-az-Intercityn-miutan-elromlottak-a-vecek","timestamp":"2025. június. 10. 12:42","title":"„Megállunk Csornán, hogy lehessen pisilni” – mondták be az Intercityn, miután elromlottak a vécék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427567a2-aa11-46d4-b45e-93080ecfeced","c_author":"Balla István, Lakos Gábor ","category":"360","description":"Az 1960-as, 70-es években még több százan laktak a belső-somogyi Kakpusztán, volt itt iskola, művelődési ház, kocsma, fűrésztelep, és még focipálya is saját csapattal. Mára azonban a természet teljesen visszahódította magának a területet. Egy Kakpusztán felnőtt tanúval és a hely történetét könyvben is feldolgozó hagyományőrzővel jártuk be a környéket.","shortLead":"Az 1960-as, 70-es években még több százan laktak a belső-somogyi Kakpusztán, volt itt iskola, művelődési ház, kocsma...","id":"20250609_Kakpuszta-Kihalt-falvak-6","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/427567a2-aa11-46d4-b45e-93080ecfeced.jpg","index":0,"item":"fbe08b33-3aed-47f8-b275-2a6f2bb6c2de","keywords":null,"link":"/360/20250609_Kakpuszta-Kihalt-falvak-6","timestamp":"2025. június. 09. 20:00","title":"„Sokszor elsírom magam, ha kijövök ide” – A könyörtelen erdő az úr a nemrég még félezres Kakpusztán – Kihalt falvaink 6.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ed352a-dc29-4580-8255-218977328a1a","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Az új amerikai rakétavédelmi programnak már az ígérete is újraértelmezi a teljes nemzetközi rendszert és katonai egyensúlyt. Jelenleg legalább annyi kérdést vet fel, mint amennyi előnnyel kecsegtet.","shortLead":"Az új amerikai rakétavédelmi programnak már az ígérete is újraértelmezi a teljes nemzetközi rendszert és katonai...","id":"20250610_hvg-usa-golden-dome-aranyukupola-raketavedelmi-rendszer-tervei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0ed352a-dc29-4580-8255-218977328a1a.jpg","index":0,"item":"3b97221e-0b20-4990-9e40-8bc4de3bc6ee","keywords":null,"link":"/360/20250610_hvg-usa-golden-dome-aranyukupola-raketavedelmi-rendszer-tervei","timestamp":"2025. június. 10. 11:45","title":"100 százalékosnak ígért Aranykupolát vonnak az USA fölé: mit fog tudni, miért nehéz megcsinálni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]