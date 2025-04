Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"32772625-cd90-4215-8c09-2c91d52456b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Markáns hőingással indul a hét. ","shortLead":"Markáns hőingással indul a hét. ","id":"20250427_Van-ahol-fagyhat-hetfon-hajnalban-de-utana-mar-egy-polo-is-eleg-lesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32772625-cd90-4215-8c09-2c91d52456b9.jpg","index":0,"item":"ed3d36d2-e0e6-438d-ab24-9eb7425a15b2","keywords":null,"link":"/itthon/20250427_Van-ahol-fagyhat-hetfon-hajnalban-de-utana-mar-egy-polo-is-eleg-lesz","timestamp":"2025. április. 27. 14:31","title":"Van, ahol fagyhat hétfőn hajnalban, de utána már egy póló is elég lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc70f91-0825-43b0-9b8d-f72f6acff3e9","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Quercus Audit RB Kft. Mészáros több tucat vállalatánál végzett hasonló munkát az elmúlt években.","shortLead":"A Quercus Audit RB Kft. Mészáros több tucat vállalatánál végzett hasonló munkát az elmúlt években.","id":"20250428_mnb-botrany-mbh-bank-matolcsy-adam-meszaros-lorinc-konyvvizsgalo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbc70f91-0825-43b0-9b8d-f72f6acff3e9.jpg","index":0,"item":"43ae27fe-51a7-4d35-9ac8-c5b0615ef47a","keywords":null,"link":"/kkv/20250428_mnb-botrany-mbh-bank-matolcsy-adam-meszaros-lorinc-konyvvizsgalo","timestamp":"2025. április. 28. 16:56","title":"Mészáros Lőrinc könyvvizsgálója ellenőrzi Matolcsy Ádámék összes MBH-s érdekeltségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f17368b-7f3d-4048-8ef8-6a98b505de64","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Észrevettek egy mellékes, fordított képkeresési képességet a ChatGPT-ben, és az eredmények gyorsan ellepték a közösségi oldalakat. Azonban egyre több az aggódó hang, és ismét kérdéses, hogy mit szabadítottunk magunkra.","shortLead":"Észrevettek egy mellékes, fordított képkeresési képességet a ChatGPT-ben, és az eredmények gyorsan ellepték a közösségi...","id":"20250428_chatgpt-o3-forditott-kepkeres-adatvedelemi-aggalyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f17368b-7f3d-4048-8ef8-6a98b505de64.jpg","index":0,"item":"90cf5f46-b023-44eb-ab21-0a3977102a62","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_chatgpt-o3-forditott-kepkeres-adatvedelemi-aggalyok","timestamp":"2025. április. 28. 16:03","title":"Vírusként szabadult el a neten a ChatGPT fordított képkeresős funkciója, vannak, akik már aggódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14069a29-ac53-4963-abc7-d094605b1878","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Zsinórban a tizedik éve állnak fel újabb és újabb csúcsok, Európában és a Közel-Keleten különösen gyors ütemű a kiadások növekedése.","shortLead":"Zsinórban a tizedik éve állnak fel újabb és újabb csúcsok, Európában és a Közel-Keleten különösen gyors ütemű...","id":"20250428_globalis-katonai-kiadasok-haderofejlesztes-2024-uj-rekord-SIPRI","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14069a29-ac53-4963-abc7-d094605b1878.jpg","index":0,"item":"27a51024-7754-4427-9805-449d9aac60b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_globalis-katonai-kiadasok-haderofejlesztes-2024-uj-rekord-SIPRI","timestamp":"2025. április. 28. 14:43","title":"2,72 ezer milliárd dollár: újabb rekordot döntöttek tavaly a globális katonai kiadások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac58d7dc-0568-4496-9f7e-835c67058b7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma Ven-csün, aki korábban kormánytagok mellett is feltűnt, tavaly februárban egy konferencián keltett feltűnést, amikor a száműzetésbe kényszerült tibeti kormány képviselőit próbálta meg fotózni.","shortLead":"Ma Ven-csün, aki korábban kormánytagok mellett is feltűnt, tavaly februárban egy konferencián keltett feltűnést, amikor...","id":"20250428_Budapesten-elo-ferfi-is-reszt-vehet-a-Kina-kulfoldi-megfelemlito-akcioiban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac58d7dc-0568-4496-9f7e-835c67058b7d.jpg","index":0,"item":"6a6c4780-d6c2-4072-af29-ec90243525d3","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_Budapesten-elo-ferfi-is-reszt-vehet-a-Kina-kulfoldi-megfelemlito-akcioiban","timestamp":"2025. április. 28. 11:22","title":"Egy Budapesten élő, magyar kormány tagjai mellett többször is felbukkanó férfi is részt vehet Kína külföldi megfélemlítő akcióiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49355479-3ecf-47f6-a987-426ed4b119c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tényi István és a Mi Hazánk Mozgalom tett feljelentést.","shortLead":"Tényi István és a Mi Hazánk Mozgalom tett feljelentést.","id":"20250429_Hutlen-kezeles-gyanuja-miatt-nyomoz-a-rendorseg-Ruszin-Szendi-Romulusz-villaugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49355479-3ecf-47f6-a987-426ed4b119c1.jpg","index":0,"item":"98aefd7e-5f86-4228-be80-7dadbb7de4a1","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_Hutlen-kezeles-gyanuja-miatt-nyomoz-a-rendorseg-Ruszin-Szendi-Romulusz-villaugyeben","timestamp":"2025. április. 29. 12:13","title":"Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség Ruszin-Szendi Romulusz villaügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d765fd84-37c7-4b84-8528-7d3105d58d5f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi vasárnap este tömegbe hajtott és 11 embert megölt a helyi filippínó közösség által szervezett fesztiválon.","shortLead":"A férfi vasárnap este tömegbe hajtott és 11 embert megölt a helyi filippínó közösség által szervezett fesztiválon.","id":"20250428_Megvadoltak-a-vancouveri-gazolot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d765fd84-37c7-4b84-8528-7d3105d58d5f.jpg","index":0,"item":"5b753ff0-5d4e-4e90-9b64-ac6ee23ae035","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_Megvadoltak-a-vancouveri-gazolot","timestamp":"2025. április. 28. 07:11","title":"Megvádolták a vancouveri gázolót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e2a512-f96d-4e90-abe7-1312982ab1c2","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Ferenc pápa halálával májusban ismét összeül a pápaválasztó gyűlés, a konklávé, ezzel együtt pedig újra találkozhatunk pár furcsa szokással. Például, hogy bezárják a bíborosokat – csaknem 800 évet kell visszamenni történelemben, hogy megértsük, miért van erre szükség. Vannak olyan szokások is, amelyek eltűntek. Az egyik ilyet possesso néven emlegették, és volt olyan pápa, aki belehalt.","shortLead":"Ferenc pápa halálával májusban ismét összeül a pápaválasztó gyűlés, a konklávé, ezzel együtt pedig újra találkozhatunk...","id":"20250427_konklave-papavalasztas-biborosok-roma-papak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4e2a512-f96d-4e90-abe7-1312982ab1c2.jpg","index":0,"item":"60eb3cb1-dd44-4eab-8d92-f00017efe748","keywords":null,"link":"/360/20250427_konklave-papavalasztas-biborosok-roma-papak","timestamp":"2025. április. 27. 14:30","title":"Ilyenek voltak az első konklávék: amikor a tetőt is elbontották a bíborosok fölül és koplaltatták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]