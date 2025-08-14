Menet közben tervezhetnek át projekteket, és az árazással is ügyeskedhetnek az Otthon Start keretében épülő lakótelepeken

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánítja a kormány azokat a legalább 250 lakásos ingatlanfejlesztéseket, melyeknél a lakások 70 százaléka megfelel az Otthon Start program követelményeinek – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A részletszabályok nem ismertek, de ingatlanpiaci szakértők már pedzegették, hogy a fővárosban például elég kevés projekt felel majd meg az elvárásoknak.

„Nem vitás, hogy ösztönözheti az újlakás-építést a döntés, a megvalósítás felé billentheti azokat a beruházókat, akik esetleg eddig gondolkodtak, hogy a mostani piaci környezetben belevágjanak-e egy projektbe” – emelte ki Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője a cég csütörtöki közleményében.

Valkó szerint ugyanakkor az Otthon Startban rögzített 1,5 millió forintos maximális négyzetméterár behatárolhatja az érintett fejlesztési területeket. A jelenlegi árviszonyok alapján ugyanis a budai oldalon és a pesti belvárosban nem lenne ilyen beruházás, elsősorban a pesti külső karéj (a IV. és a XXI. kerület közötti rész) jöhet szóba, de már itt is van olyan projekt, ahol jelenleg ennél magasabb az árszint. Vidéken nem jellemzők a 250 lakásosnál nagyobb beruházások, bár az árba a nagyobb városok zömében beleférnének. Ugyanakkor a Balatonnál ma inkább csak a tótól távolabb eső területekre érvényes a 1,5 millió forint alatti négyzetméterár.

Az elemző szerint elképzelhető, hogy átterveznek projekteket, ahol például eddig 230 lakást terveztek, ott – ha az előírások engedik – inkább egy kicsivel több, de kisebb lakást alakítanak ki végül. Emellett érdekesek lehetnek még akár a befagyott, felfüggesztett beruházások is, amelyek most újraindulhatnak az ösztönzés hatására.

„Az új szabállyal kapcsolatban fontos kérdés, hogy több ütemben épülő beruházásoknál vajon az egyes ütemeknek kell meghaladniuk a 250 lakást vagy a teljes fejlesztésnek” – mutat rá Valkó Dávid. Ugyanígy az is kérdés, hogy a lakások 70%-ának a teljes fejlesztésben kell megfelelni az Otthon Start feltételeinek, vagy minden egyes ütemben figyelni kell erre az arányra.

Valkó szerint Budapesten az év eleje óta eddig húsz olyan projekt értékesítése indult el, melyekben több mint 250 lakás van, de ezek közül 14 több ütemben valósul meg, és csak a teljes beruházás összességében haladja meg a 250 lakásos volument, ezért is lenne lényeges az erre vonatkozó pontosítás.

A szakértő szerint az éppen a 1,5 millió forintos határ fölé árazó beruházókat ösztönözheti az új program, hogy kicsit menjenek lejjebb az árral. Ez nem feltétlenül jelent olcsóbb lakásokat, hiszen ma is vannak olyan projektek, ahol például a garázs vagy a tároló a lakás árának része, ha kicsivel menne a határ fölé az ár, akkor ezeket külön árazhatják, hogy beférjenek 1,5 millió forint alá. Valkó szerint elképzelhető emellett, hogy az új lakások tervezése során a teraszok mérete nagyobb fontosságot kap mostantól, hiszen a 1,5 milliós négyzetméterár-limithez ez döntő paraméter lehet.