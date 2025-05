Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0c36c6a6-94dc-40f9-9874-8d487fd69e73","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"Számos vezető még mindig abban hisz, hogy inkább a félelem ereje motivál, holott a pszichológiai biztonság az, amivel fokozható a teljesítmény a munkahelyeken, sőt ez a tartós üzleti siker alapja – állítja Amy C. Edmondson, a Harvard Üzleti Iskolájának professzora. Mi az a pszichológiai biztonság, hogyan teremthető meg, és mennyire van jelen a magyar munkahelyeken?","shortLead":"Számos vezető még mindig abban hisz, hogy inkább a félelem ereje motivál, holott a pszichológiai biztonság az, amivel...","id":"20250530_Pszichologiai-biztonsag-a-munkahelyen-hibazas-kerdezes-teljesitmeny-bizalom-Amy-C-Edmondson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c36c6a6-94dc-40f9-9874-8d487fd69e73.jpg","index":0,"item":"4838e9fc-0577-45c3-8fa9-223912a5e0b3","keywords":null,"link":"/360/20250530_Pszichologiai-biztonsag-a-munkahelyen-hibazas-kerdezes-teljesitmeny-bizalom-Amy-C-Edmondson","timestamp":"2025. május. 30. 19:06","title":"„Nem akarjuk, hogy tudatlannak higgyenek? Ne kérdezzünk!” – kiégés ellen a hibázás kultúrájára lenne szükség a magyar munkahelyeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eccae18-efc3-4dcc-bc7c-b5f5af1e593c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A négy független képviselő szerint a korrupciós ügyek megrendítették a közélet tisztaságába vetett bizalmat Sümegen és ezt csak új választásokkal lehet visszaépíteni.","shortLead":"A négy független képviselő szerint a korrupciós ügyek megrendítették a közélet tisztaságába vetett bizalmat Sümegen és...","id":"20250528_negy-kepviselo-sumegi-kepviselo-testulet-feloszlatas-kezdemenyezes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7eccae18-efc3-4dcc-bc7c-b5f5af1e593c.jpg","index":0,"item":"381dd213-d249-4d84-9572-4c057eb57fc1","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_negy-kepviselo-sumegi-kepviselo-testulet-feloszlatas-kezdemenyezes-ebx","timestamp":"2025. május. 28. 21:28","title":"Kezdeményezte négy képviselő a sümegi képviselő-testület feloszlatását a botrányok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003912c5-bd71-4e95-a13f-5507a9559a18","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250530_Marabu-Feknyuz-Luxizas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/003912c5-bd71-4e95-a13f-5507a9559a18.jpg","index":0,"item":"2db71343-709b-4f50-91da-cbb3f5e0ab3a","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_Marabu-Feknyuz-Luxizas","timestamp":"2025. május. 30. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Luxizás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c545e1ee-2af1-4a8b-b1e7-2f14ef768afa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csatorna szerint túl visszafogott volt az eddigi zsűri.","shortLead":"A csatorna szerint túl visszafogott volt az eddigi zsűri.","id":"20250529_caramel-megasztar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c545e1ee-2af1-4a8b-b1e7-2f14ef768afa.jpg","index":0,"item":"406fe39c-de2c-46e1-9e83-b89950e26ae1","keywords":null,"link":"/elet/20250529_caramel-megasztar","timestamp":"2025. május. 29. 11:22","title":"Caramel elárulta, miért távozik a TV2-s Megasztárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88ec449-614e-4756-a670-0a8ed05b8375","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Mintegy húszezer évesek lehetnek az első bálnacsontból készített eszközök – állapította meg egy kutatócsoport, mely 83 csontszerű tárgyat vizsgált a megállapításokhoz.","shortLead":"Mintegy húszezer évesek lehetnek az első bálnacsontból készített eszközök – állapította meg egy kutatócsoport, mely 83...","id":"20250529_balnacsontbol-keszult-eszkozok-osemberek-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b88ec449-614e-4756-a670-0a8ed05b8375.jpg","index":0,"item":"7f1cea99-45f7-4487-9f38-01e09da663bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_balnacsontbol-keszult-eszkozok-osemberek-kutatas","timestamp":"2025. május. 29. 12:03","title":"Már 20 000 éve is készítettek bálnacsont-eszközöket az ősemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e2d089-7482-4f92-bd0b-18aebb045aff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éppen aznap hozták nyilvánosságra az áprilisban bezárt XV. kerületi intézmény szennyezettségvizsgálata, amikor megírták, nem tudni, történik-e bármi az ügyben. A veszélyes anyagok koncentrációja határérték alatti, de a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ alkotmányjogi megfontolásokból azért még zárva tartaná az intézményt.","shortLead":"Éppen aznap hozták nyilvánosságra az áprilisban bezárt XV. kerületi intézmény szennyezettségvizsgálata, amikor...","id":"20250530_nngyk-XV-kerulet-bezaratott-ovoda-szennyezes-vizsgalat-eredmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4e2d089-7482-4f92-bd0b-18aebb045aff.jpg","index":0,"item":"5279519d-3d0f-492d-8bb2-c9778e262fff","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_nngyk-XV-kerulet-bezaratott-ovoda-szennyezes-vizsgalat-eredmeny","timestamp":"2025. május. 30. 18:46","title":"Megszólalt az NNGYK az óvoda ügyében, amelyet korábban veszélyes szennyezés miatt zárattak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0e1898-70b0-428b-94c2-de24650d660c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google közlése szerint hamarosan minden felhasználónál bekapcsolja azt a funkciót, ami lehetővé teszi, hogy a Google Lens segítségével lehessen rákeresni a videóban látott dolgokra.","shortLead":"A Google közlése szerint hamarosan minden felhasználónál bekapcsolja azt a funkciót, ami lehetővé teszi, hogy a Google...","id":"20250530_youtube-shorts-google-lens-kereses-videok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff0e1898-70b0-428b-94c2-de24650d660c.jpg","index":0,"item":"89017e2f-4f47-41bc-a704-f68148b4fb21","keywords":null,"link":"/tudomany/20250530_youtube-shorts-google-lens-kereses-videok","timestamp":"2025. május. 30. 10:03","title":"Speciális keresőt kap a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de233e66-021e-4ce3-8cfa-f80b13c7f7f8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Telefonjaink jelszavai a PIN-kódok, és ezek is feltörhetők. Hogy ezt mennyire könnyen tehetik meg azok, akik hozzáférnek az eszközünkhöz, az rajtunk is múlik. Vannak ugyanis olyan PIN-kódok, amelyeket érdemes elkerülni.","shortLead":"Telefonjaink jelszavai a PIN-kódok, és ezek is feltörhetők. Hogy ezt mennyire könnyen tehetik meg azok, akik...","id":"20250529_rossz-veszelyes-pin-kodok-tanacsok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de233e66-021e-4ce3-8cfa-f80b13c7f7f8.jpg","index":0,"item":"dc4b1806-3092-4500-9473-0b0f3aaa1f34","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_rossz-veszelyes-pin-kodok-tanacsok","timestamp":"2025. május. 29. 08:03","title":"Semmiképp ne használja ezeket a PIN-kódokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]