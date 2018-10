Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fccde4e9-26d4-4291-a60b-ca180a003ded","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orri Páll Dýrason tagadja a vádakat, de nem akarja, hogy az izlandi zenekar hírnevét veszélyeztesse az ügy. ","shortLead":"Orri Páll Dýrason tagadja a vádakat, de nem akarja, hogy az izlandi zenekar hírnevét veszélyeztesse az ügy. ","id":"20181002_Szexualis_eroszakkal_vadoljak_otthagyta_a_zenekart_a_Sigur_Ros_dobosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fccde4e9-26d4-4291-a60b-ca180a003ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45550fa0-3dc8-48f8-b5c3-87c9dea2ce35","keywords":null,"link":"/elet/20181002_Szexualis_eroszakkal_vadoljak_otthagyta_a_zenekart_a_Sigur_Ros_dobosa","timestamp":"2018. október. 02. 09:31","title":"Szexuális erőszakkal vádolják, otthagyta a zenekart a Sigur Rós dobosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3ddd80-bba0-4ea8-b31d-21fc0f4bd0fb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ráadásul egyedül, úgyhogy osztoznia sem kell a pénzen.","shortLead":"Ráadásul egyedül, úgyhogy osztoznia sem kell a pénzen.","id":"20181003_6_ezer_forintbol_52_milliard_giganyeremenyt_szakitott_valaki_a_svajci_lotton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca3ddd80-bba0-4ea8-b31d-21fc0f4bd0fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb014cc-6d53-40b5-b309-e13f2f6b876d","keywords":null,"link":"/elet/20181003_6_ezer_forintbol_52_milliard_giganyeremenyt_szakitott_valaki_a_svajci_lotton","timestamp":"2018. október. 03. 08:33","title":"6 ezer forintból 52 milliárd: giganyereményt szakított valaki a svájci lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7effbda4-e079-4955-b603-a91aee8554f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgármestere a kiszivárgott helyi levélről azt mondta, ez „vásárhelyi Fidesz őszödi beszéde”.","shortLead":"Hódmezővásárhely polgármestere a kiszivárgott helyi levélről azt mondta, ez „vásárhelyi Fidesz őszödi beszéde”.","id":"20181003_MarkiZay_Lehet_forradalmat_csinalni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7effbda4-e079-4955-b603-a91aee8554f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c41f86-733c-4fb5-9a3d-633443a71560","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_MarkiZay_Lehet_forradalmat_csinalni","timestamp":"2018. október. 03. 12:07","title":"Márki-Zay: Lehet forradalmat csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acfc68b2-6834-42a6-bbc1-50125031ee0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harmadik perét nyerte jogerősen a jogvédő szervezet a kormánypárttal szemben.","shortLead":"Harmadik perét nyerte jogerősen a jogvédő szervezet a kormánypárttal szemben.","id":"20181003_Megint_hazudott_a_Fidesz_a_Helsinki_Bizottsag_pedig_megint_pert_nyert_ellenuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acfc68b2-6834-42a6-bbc1-50125031ee0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba86dd2a-1d32-492d-8679-5a850ae1a9a9","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Megint_hazudott_a_Fidesz_a_Helsinki_Bizottsag_pedig_megint_pert_nyert_ellenuk","timestamp":"2018. október. 03. 14:54","title":"Megint hazudott a Fidesz, a Helsinki Bizottság pedig megint pert nyert ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e733bf47-7c3f-4c2e-b897-f8471e61e6bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az ingatlanok 60-70 százalékánál túláraznak az eladók, ilyenkor az 5-10 százalékos alku sem kirívó.","shortLead":"Az ingatlanok 60-70 százalékánál túláraznak az eladók, ilyenkor az 5-10 százalékos alku sem kirívó.","id":"20181002_Komolytalan_vasarlok_es_eladok_bonyolitjak_a_ket_legkedveltebb_pesti_piacot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e733bf47-7c3f-4c2e-b897-f8471e61e6bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b322ac-87e7-481b-8768-fdc2b93176dd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181002_Komolytalan_vasarlok_es_eladok_bonyolitjak_a_ket_legkedveltebb_pesti_piacot","timestamp":"2018. október. 02. 10:53","title":"Egyre több a komolytalan vevő és eladó a pesti ingatlanpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c94ae6-1c31-461e-a430-ec2b969a385a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"De hát szakításban voltunk!\"","shortLead":"\"De hát szakításban voltunk!\"","id":"20181002_Jobaratok_Rachel_es_Ross_szakitas_sorozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0c94ae6-1c31-461e-a430-ec2b969a385a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c475363-1ee5-47c8-8c45-51eec88e0f04","keywords":null,"link":"/kultura/20181002_Jobaratok_Rachel_es_Ross_szakitas_sorozat","timestamp":"2018. október. 02. 16:10","title":"Jóbarátok: Rachel és Ross azért szakított, mert az örök szerelem unalmas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8989cb9-db87-4916-a8df-66a7f1a28028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Tudomány Ünnepe. Egyre több előadásról derül ki, hogy nem lehet szólni róla a Magyar Tudományos Akadémián.","shortLead":"A Magyar Tudomány Ünnepe. Egyre több előadásról derül ki, hogy nem lehet szólni róla a Magyar Tudományos Akadémián.","id":"20181003_A_migraciorol_es_a_Fideszketharmadrol_szolo_eloadasokat_is_letiltotta_az_MTA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8989cb9-db87-4916-a8df-66a7f1a28028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ede1fc6-7fc4-4651-888c-cd297e52a999","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_A_migraciorol_es_a_Fideszketharmadrol_szolo_eloadasokat_is_letiltotta_az_MTA","timestamp":"2018. október. 03. 08:17","title":"A migrációról és a Fidesz-kétharmadról szóló előadásokat is letiltotta az MTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f33c8c3-8eac-45cc-9f51-e000bfe00c7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány napja még csak rajzokon láthattuk azt a vadonatúj plugin hibrid és egyben sportos Skodát, mely most kézzelfogható módon is bemutatkozott Párizsban. ","shortLead":"Néhány napja még csak rajzokon láthattuk azt a vadonatúj plugin hibrid és egyben sportos Skodát, mely most...","id":"20181002_skoda_vision_rs_parizsi_autoszalon_cseh_plugin_hibrid_zold_rendszam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f33c8c3-8eac-45cc-9f51-e000bfe00c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9526b5-4ad7-451e-bc19-84ff9d8a31e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20181002_skoda_vision_rs_parizsi_autoszalon_cseh_plugin_hibrid_zold_rendszam","timestamp":"2018. október. 02. 09:21","title":"Talán még sohasem volt olyan izgalmas és annyira cseh Skoda, mint az új Vision RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]