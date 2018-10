Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33bab2f9-f20b-40e3-b3fc-e1032062c606","c_author":"Szabó Yvette","category":"hetilap.fokuszban","description":"Budapest egyik legnagyobb ingatlanfejlesztésébe kezdhet a Tiborcz Istvánnal is üzletelő Adnan Polat, és előre garantált, hogy a projekt profitot hoz neki. A HVG címlapsztorija.","shortLead":"Budapest egyik legnagyobb ingatlanfejlesztésébe kezdhet a Tiborcz Istvánnal is üzletelő Adnan Polat, és előre...","id":"201840__orban_baratja_varosreszt_epit__luxusprofit__megint_torokot_fogtunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33bab2f9-f20b-40e3-b3fc-e1032062c606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1fcd609-720a-46fe-bae3-511b060b6a07","keywords":null,"link":"/hetilap.fokuszban/201840__orban_baratja_varosreszt_epit__luxusprofit__megint_torokot_fogtunk","timestamp":"2018. október. 06. 07:00","title":"Minden porszemet eltakarítanak az Orbánnnal meccset néző török milliárdos beruházása elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78637875-2fff-453b-92f5-6abe34ac561a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szeptemberi IFA-n mutatta be a Samsung kereskedelmi forgalomba szánt 8K felbontású tévéit. A 85”-es változat árát akkor még sűrű homály fedte, mostantól viszont már előrendelhető a készülék.","shortLead":"A szeptemberi IFA-n mutatta be a Samsung kereskedelmi forgalomba szánt 8K felbontású tévéit. A 85”-es változat árát...","id":"20181006_samsung_85_colos_8k_televizio_tv_qled","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78637875-2fff-453b-92f5-6abe34ac561a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121c0694-7f90-4049-9fc4-4a21ec74de66","keywords":null,"link":"/tudomany/20181006_samsung_85_colos_8k_televizio_tv_qled","timestamp":"2018. október. 06. 13:03","title":"Megjelent a Samsung új TV-je: 35 millió képpont felbontású, 85”-os","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08d0fd2a-9585-49f7-807c-2a1078013a94","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jó hír: az elveszett kedvencek sem maradnak ki.","shortLead":"Jó hír: az elveszett kedvencek sem maradnak ki.","id":"20181006_Megaldjak_kisallatat_a_Ferencvarosban_vasarnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08d0fd2a-9585-49f7-807c-2a1078013a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ad2e15-2dbb-4f3b-b122-7854bd2d4f5a","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Megaldjak_kisallatat_a_Ferencvarosban_vasarnap","timestamp":"2018. október. 06. 11:34","title":"Megáldják kisállatát a Ferencvárosban vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0dcf2b6-fdb8-410e-9c0a-e3b91e19dc68","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az olasz Robin Hood így akart segíteni azokon, akik amúgy nem kaphattak volna hitelt. A börtönt megúszta, de állásából kirúgták.","shortLead":"Az olasz Robin Hood így akart segíteni azokon, akik amúgy nem kaphattak volna hitelt. A börtönt megúszta, de állásából...","id":"20181005_1_millio_eurot_emelt_at_a_gazdagoktol_a_szegenyek_szamlajara_az_olasz_bankar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0dcf2b6-fdb8-410e-9c0a-e3b91e19dc68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0780869-ca30-4cff-a274-38ab3900b340","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_1_millio_eurot_emelt_at_a_gazdagoktol_a_szegenyek_szamlajara_az_olasz_bankar","timestamp":"2018. október. 05. 16:44","title":"1 millió eurót emelt át a gazdagoktól a szegények számlájára az olasz bankár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b9727a-46da-4548-abfd-fcaf625e1c4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felszállás után azonnal vissza kellett fordulnia az IranAir menetrend szerinti járatának.","shortLead":"A felszállás után azonnal vissza kellett fordulnia az IranAir menetrend szerinti járatának.","id":"20181007_iranair_airbus_a320_kigyulladt_hajtomu_video_siraz_maszkat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90b9727a-46da-4548-abfd-fcaf625e1c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e49e68-9fec-405f-8e0a-ce36a871c7ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20181007_iranair_airbus_a320_kigyulladt_hajtomu_video_siraz_maszkat","timestamp":"2018. október. 07. 11:03","title":"Éppen videózták az utasok, ahogy felszáll a repülő, amikor kigyulladt a hajtómű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb29aa6-c333-449a-b93a-678750cb6c29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sandvine kutatásában rávilágított, hogy a világ teljes internetforgalmának 15 százalékát a Netflix és műsorai viszik el. ","shortLead":"A Sandvine kutatásában rávilágított, hogy a világ teljes internetforgalmának 15 százalékát a Netflix és műsorai viszik...","id":"20181005_netflix_internetezesi_szokasok_letoltes_streaming_szolgaltas_youtube_nezesi_szokasok_sandvine_savszelleseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecb29aa6-c333-449a-b93a-678750cb6c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82c8b197-6011-4be6-bd03-658419f6a805","keywords":null,"link":"/tudomany/20181005_netflix_internetezesi_szokasok_letoltes_streaming_szolgaltas_youtube_nezesi_szokasok_sandvine_savszelleseg","timestamp":"2018. október. 05. 14:03","title":"Bármilyen furcsa, nem a YouTube-ra használja el a legtöbb netet az ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19638cf0-84f3-45c1-81e6-2a3cf72310b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20181006_Egy_terkep_ami_megmutatja_mennyire_erdekli_az_USAt_Afrika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19638cf0-84f3-45c1-81e6-2a3cf72310b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70cc05b9-489a-471e-aae5-1ecfec771797","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_Egy_terkep_ami_megmutatja_mennyire_erdekli_az_USAt_Afrika","timestamp":"2018. október. 06. 19:45","title":"Egy térkép, ami megmutatja, mennyire érdekli az USA-t Afrika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde519d1-c02a-4fde-ae2f-d10336c5f9d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181006_Jegtomb_szakitotta_be_az_idos_par_hazanak_tetejet__egy_repulo_lehet_a_ludas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bde519d1-c02a-4fde-ae2f-d10336c5f9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e1b7d7-4186-4bad-a905-cdfb394937ca","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Jegtomb_szakitotta_be_az_idos_par_hazanak_tetejet__egy_repulo_lehet_a_ludas","timestamp":"2018. október. 06. 15:32","title":"Jégtömb szakította be az idős pár házának tetejét - egy repülő lehet a ludas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]