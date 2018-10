Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b88236f-10e2-40c9-9136-e6f1238c065a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az önkormányzati cég korábban is jelezte, gondok vannak, de nem kapott segítséget az állami holdingtól, így péntek reggeltől 350 ezer ember szemetét nem szállítja el senki.","shortLead":"Az önkormányzati cég korábban is jelezte, gondok vannak, de nem kapott segítséget az állami holdingtól, így péntek...","id":"20181025_Tenyleg_nem_viszik_el_a_szemetet_116_telepulesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b88236f-10e2-40c9-9136-e6f1238c065a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72550c6d-a68b-4a56-b347-aaa3f9f2aebc","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Tenyleg_nem_viszik_el_a_szemetet_116_telepulesen","timestamp":"2018. október. 25. 21:53","title":"Péntektől tényleg nem viszik el a szemetet 116 településen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc066c3-3cde-4e3d-8162-393b0f504e2d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A belga természettudományi intézetbe szállítják, ahol felboncolják majd.","shortLead":"A belga természettudományi intézetbe szállítják, ahol felboncolják majd.","id":"20181025_35_tonnas_balnatetemet_sodort_partra_a_tenger_Belgium_partjainal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccc066c3-3cde-4e3d-8162-393b0f504e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2496ecfe-8552-4f6a-b34d-2c3f2ebc6eec","keywords":null,"link":"/vilag/20181025_35_tonnas_balnatetemet_sodort_partra_a_tenger_Belgium_partjainal","timestamp":"2018. október. 25. 14:07","title":"35 tonnás bálnatetemet sodort partra a tenger Belgium partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"607b00a0-7807-4d57-9de7-a0d7d22dee94","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"53 millió forintot vettek így ki a város kasszájából.","shortLead":"53 millió forintot vettek így ki a város kasszájából.","id":"20181025_Nem_kell_berleti_dijat_fizetniuk_a_hodmezovasarhelyi_sportkluboknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=607b00a0-7807-4d57-9de7-a0d7d22dee94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb6d650-a29d-4a94-84e0-eff37fe0a3ee","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Nem_kell_berleti_dijat_fizetniuk_a_hodmezovasarhelyi_sportkluboknak","timestamp":"2018. október. 25. 10:57","title":"Nem kell bérleti díjat fizetniük a hódmezővásárhelyi sportkluboknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f16d1227-f7f5-4c9b-96d5-caa4700c4728","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Makai Viktória hétszeres magyar bajnok a Facebookon üzent.



","shortLead":"Makai Viktória hétszeres magyar bajnok a Facebookon üzent.



","id":"20181024_Mosolygos_monoklis_fotoval_koszonte_meg_a_megtamadott_futono_a_tamogatast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f16d1227-f7f5-4c9b-96d5-caa4700c4728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503d81f3-227a-4daa-afa8-bab011d7b966","keywords":null,"link":"/elet/20181024_Mosolygos_monoklis_fotoval_koszonte_meg_a_megtamadott_futono_a_tamogatast","timestamp":"2018. október. 24. 14:28","title":"Mosolygós, monoklis fotóval köszönte meg a megtámadott futónő a támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cca357-751a-4b29-9825-bb8ac4316986","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Lionel Messit nélkülöző Barcelona 2-0-ra legyőzte az Internazionalét a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének harmadik fordulójában. A Liverpool őrzi hazai veretlenségét, a Dortmund nagyon megverte az Atléticót.","shortLead":"A Lionel Messit nélkülöző Barcelona 2-0-ra legyőzte az Internazionalét a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének...","id":"20181025_bajnokok_ligaja_labdarugas_barcelona_inter_dortmund_atletico","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0cca357-751a-4b29-9825-bb8ac4316986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5705001a-e5ff-4cf9-8c72-c136d6d3527e","keywords":null,"link":"/sport/20181025_bajnokok_ligaja_labdarugas_barcelona_inter_dortmund_atletico","timestamp":"2018. október. 25. 05:58","title":"Nem kellett Messi a Barca győzelméhez, a Dortmund megruházta az Atleticót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59dc6271-8e57-48ac-b64e-711ff3710094","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az indoklás szerint majd bemutatják a \"reális magyar álláspontot\". Néhány hete még másról beszélt az álláspontot bemutatni kívánó kormány képviselője.","shortLead":"Az indoklás szerint majd bemutatják a \"reális magyar álláspontot\". Néhány hete még másról beszélt az álláspontot...","id":"20181025_Betiltana_a_Fidesz_a_muanyag_zacskokat_de_azert_leszavazta_az_errol_szolo_javaslatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59dc6271-8e57-48ac-b64e-711ff3710094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49e5038-b223-47c7-92fb-1e83984e413f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181025_Betiltana_a_Fidesz_a_muanyag_zacskokat_de_azert_leszavazta_az_errol_szolo_javaslatot","timestamp":"2018. október. 25. 11:38","title":"Betiltaná a Fidesz a műanyag zacskókat, de nem szavazta meg az erről szóló javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több olyan pontja is van a parlament előtt lévő őszi adócsomagnak, amellyel jól járhatnak az adózók. Ezeket gyűjtötte össze az Adózóna.","shortLead":"Több olyan pontja is van a parlament előtt lévő őszi adócsomagnak, amellyel jól járhatnak az adózók. Ezeket gyűjtötte...","id":"20181026_Kik_lehetnek_az_uj_adotorvenyek_nyertesei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbad0b83-23d2-4cb1-b048-2cb2f290cc89","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Kik_lehetnek_az_uj_adotorvenyek_nyertesei","timestamp":"2018. október. 26. 10:10","title":"Kik lehetnek az új adótörvények nyertesei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f423bda8-51d7-436f-a551-564f20490262","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A katasztrófavédelem beavatkozása után újraindulhatott a forgalom. ","shortLead":"A katasztrófavédelem beavatkozása után újraindulhatott a forgalom. ","id":"20181025_sosav_szivargas_hatvan_vasutallomas_katasztrofavedelem_mav","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f423bda8-51d7-436f-a551-564f20490262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd53d492-82c3-4e3c-b337-b214b0c8fc0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181025_sosav_szivargas_hatvan_vasutallomas_katasztrofavedelem_mav","timestamp":"2018. október. 25. 06:13","title":"Sósavszivárgás miatt volt zárva a hatvani vasútállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]