Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b35b9b6-74d3-4a88-be1e-9beb24c167ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A gyártó megemelte népszerű kompakt kombiját, és néhány fényezetlen elemmel tette kicsit vagányabbá.","shortLead":"A gyártó megemelte népszerű kompakt kombiját, és néhány fényezetlen elemmel tette kicsit vagányabbá.","id":"20181122_divathullam_itt_a_ford_focus_divatterepjarosra_faragott_uj_kiadasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b35b9b6-74d3-4a88-be1e-9beb24c167ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a7886ff-95e7-4c51-901d-f44df127bfaa","keywords":null,"link":"/cegauto/20181122_divathullam_itt_a_ford_focus_divatterepjarosra_faragott_uj_kiadasa","timestamp":"2018. november. 22. 08:21","title":"Divathullám: itt a Ford Focus divatterepjárósra faragott új kiadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dab0623-5675-4ee3-bf1c-ed4be4da219a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Békés megye központja egy új látványossággal bővült, mutatjuk az igen rövidre sikerült kerékpárutat és a mellette elhelyezett táblát.","shortLead":"Békés megye központja egy új látványossággal bővült, mutatjuk az igen rövidre sikerült kerékpárutat és a mellette...","id":"20181121_a_nap_fotoja_a_vilag_legrovidebb_bicikliutja_bekescsaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dab0623-5675-4ee3-bf1c-ed4be4da219a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e3054e-e6ff-4f54-8b34-7dbf395aa521","keywords":null,"link":"/cegauto/20181121_a_nap_fotoja_a_vilag_legrovidebb_bicikliutja_bekescsaban","timestamp":"2018. november. 21. 13:58","title":"A nap fotója: \"a világ legrövidebb bicikliútja\" Békéscsabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cd14649-6b6e-4ff0-95dd-95033c390931","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott a The Globe and Mailnek Michael Ignatieff, a CEU rektora, aki arról beszélt, hogy nem jogállami keretek között nem tud működni az egyetem.","shortLead":"Interjút adott a The Globe and Mailnek Michael Ignatieff, a CEU rektora, aki arról beszélt, hogy nem jogállami keretek...","id":"20181120_michael_ignatieff_ceu_rektor_magyar_kormany_jogallam_budapest_becs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cd14649-6b6e-4ff0-95dd-95033c390931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef7b4a6b-dde3-49b5-8772-f22158c07093","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_michael_ignatieff_ceu_rektor_magyar_kormany_jogallam_budapest_becs","timestamp":"2018. november. 20. 21:58","title":"Ignatieff: Nem ultimátumot adtunk, de ami sok, az sok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e305110-6169-4948-b5dd-b269a3a8bd0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista EP-képviselő a testület elnökének azt írta: az ügy aláássa az Európai Unió egységét, amit az Európai Parlament nem nézhet tétlenül.","shortLead":"A szocialista EP-képviselő a testület elnökének azt írta: az ügy aláássa az Európai Unió egységét, amit az Európai...","id":"20181121_Szanyi_Tibor_az_Europai_Parlament_allasfoglalasat_keri_a_Gruevszkiugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e305110-6169-4948-b5dd-b269a3a8bd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61f5499-6dd5-4311-8960-6f5adc7d983b","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Szanyi_Tibor_az_Europai_Parlament_allasfoglalasat_keri_a_Gruevszkiugyben","timestamp":"2018. november. 21. 16:02","title":"Szanyi Tibor az Európai Parlament állásfoglalását kéri a Gruevszki-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15c5905f-8fe8-4958-8efd-5d5d1cc1d0e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kedden este beadták a javaslatot, amely 100 ezer forintban maximálná a gyermeküket ápolók juttatásait. ","shortLead":"Kedden este beadták a javaslatot, amely 100 ezer forintban maximálná a gyermeküket ápolók juttatásait. ","id":"20181120_Itt_van_a_kormany_javaslata_a_gyermekek_utan_jaro_apolasi_dijra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15c5905f-8fe8-4958-8efd-5d5d1cc1d0e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42448088-98c7-40ec-944d-79ddceb2a264","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181120_Itt_van_a_kormany_javaslata_a_gyermekek_utan_jaro_apolasi_dijra","timestamp":"2018. november. 20. 20:34","title":"Itt van a kormány javaslata a gyermekek után járó ápolási díjra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a9f0b1-e436-4898-b2ed-862743dbac91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor személyes döntése volt az, hogy Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök megkapta Magyarországon a menekültstátust. A HVG diplomáciai forrásokból származó értesülései szerint a sietség sem volt véletlen.

","shortLead":"Orbán Viktor személyes döntése volt az, hogy Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök megkapta Magyarországon...","id":"20181120_Ezert_kapta_meg_Gruevszki_a_menedeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04a9f0b1-e436-4898-b2ed-862743dbac91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f094b186-df87-4ddf-b848-64c7cdf28e17","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Ezert_kapta_meg_Gruevszki_a_menedeket","timestamp":"2018. november. 20. 15:45","title":"Orbán megígérte, hogy megmenti Gruevszkit, és ezzel ki is végezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22bc33eb-9a1b-4ec2-b627-0150eb145bbd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Miközben a klímaváltozás miatt a jegesmedvék populációja sok helyen veszélyeztetett, Alaszka közelében, az Egyesült Államok és Oroszország közötti vizeken erős és nagy létszámú jegesmedve-populációról számolt be egy tudományos kutatás.\r

\r

","shortLead":"Miközben a klímaváltozás miatt a jegesmedvék populációja sok helyen veszélyeztetett, Alaszka közelében, az Egyesült...","id":"20181120_jegesmedve_populacio_alaszka_csukcs_tenger_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_jegtablak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22bc33eb-9a1b-4ec2-b627-0150eb145bbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"274554fe-5113-4e2f-abe4-5241c853f7df","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_jegesmedve_populacio_alaszka_csukcs_tenger_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_jegtablak","timestamp":"2018. november. 20. 14:03","title":"Jó hír: rengeteg jegesmedvét találtak Alaszkánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1986193-0107-448b-8028-ac912159ce0f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos autózás és a kocsimegosztás sem mai találmány.","shortLead":"Az elektromos autózás és a kocsimegosztás sem mai találmány.","id":"20181122_elektromos_auto_kocsimegosztas_witkar_carsharing","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1986193-0107-448b-8028-ac912159ce0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd88742-d427-45de-99c3-e4a61ada4475","keywords":null,"link":"/cegauto/20181122_elektromos_auto_kocsimegosztas_witkar_carsharing","timestamp":"2018. november. 22. 09:24","title":"Gondolta, hogy már 1974-ben is létezett a Mol Limo, vagy valami hasonló – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]