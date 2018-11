Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem titok, hogy nem fogynak igazán jól az idén ősszel bemutatott iPhone-ok. Hogy ösztönözze a vásárlást, bónuszként akár 100 dollárt is kínál az Apple azoknak a felhasználóknak, akik régebbi iPhone-jukat iPhone XR-re vagy iPhone Xs-re cserélik.","shortLead":"Nem titok, hogy nem fogynak igazán jól az idén ősszel bemutatott iPhone-ok. Hogy ösztönözze a vásárlást, bónuszként...","id":"20181128_apple_promocio_bonusz_csereprogram_kereteben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1f835d-fe0b-4972-b7f4-5eae799833f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_apple_promocio_bonusz_csereprogram_kereteben","timestamp":"2018. november. 28. 18:18","title":"Inkább belefizet az új telefonba az Apple, csak vegyék már az emberek idei iPhone-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Törölte a budapesti nagykövetséget a kiemelt cseh diplomáciai képviseletek listájáról Tomás Petrícek cseh külügyminiszter – jelentette csütörtökön a Lidové Noviny című cseh konzervatív napilap alapján az MTI.","shortLead":"Törölte a budapesti nagykövetséget a kiemelt cseh diplomáciai képviseletek listájáról Tomás Petrícek cseh...","id":"20181129_Praga_torolte_budapesti_kepviseletet_a_fontos_cseh_nagykovetsegek_listajarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db0a984-52a4-4fd8-8c2d-fb0003997f25","keywords":null,"link":"/vilag/20181129_Praga_torolte_budapesti_kepviseletet_a_fontos_cseh_nagykovetsegek_listajarol","timestamp":"2018. november. 29. 11:50","title":"Prága törölte budapesti képviseletét a fontos cseh nagykövetségek listájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc1bccca-268e-4909-a56c-1d53420dc21f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyetlen este bemutatták.","shortLead":"Egyetlen este bemutatták.","id":"20181130_Ha_a_nezok_rosszul_lettek_Lars_von_Trier_filmje_alatt_milyen_lehet_a_vagatlan_verzio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc1bccca-268e-4909-a56c-1d53420dc21f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1afd1b93-4486-4a4e-8668-727f7f99ef8f","keywords":null,"link":"/kultura/20181130_Ha_a_nezok_rosszul_lettek_Lars_von_Trier_filmje_alatt_milyen_lehet_a_vagatlan_verzio","timestamp":"2018. november. 30. 08:42","title":"Ha a nézők rosszul lettek Lars von Trier filmje alatt, milyen lehet a vágatlan verzió?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452cecfb-bb8a-4804-a98e-b42ede0d2fc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semjén-féle javaslatban szereplő helyszínek zömét kihúzták a dokumentumból.","shortLead":"A Semjén-féle javaslatban szereplő helyszínek zömét kihúzták a dokumentumból.","id":"20181129_Visszakozik_a_bizottsag_kevesebb_helyszinen_tiltanak_meg_a_tuntetest_az_unnepnapokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=452cecfb-bb8a-4804-a98e-b42ede0d2fc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc93210-58b0-48fc-84be-cc84f1349dbc","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Visszakozik_a_bizottsag_kevesebb_helyszinen_tiltanak_meg_a_tuntetest_az_unnepnapokon","timestamp":"2018. november. 29. 17:12","title":"Visszakozik a Fidesz, kevesebb helyszínen tiltanák meg a tüntetést az ünnepnapokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8afcbd-e6d0-400f-a727-96395d83580c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tipizálták a tanárokat. Önök is találkoztak ilyenekkel?","shortLead":"Tipizálták a tanárokat. Önök is találkoztak ilyenekkel?","id":"20181130_Hangulatember_eletunt_maximalista__osszeallitottak_a_nyolc_legismertebb_tanartipust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c8afcbd-e6d0-400f-a727-96395d83580c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334f30dd-66bb-4184-a569-00174fed15a3","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Hangulatember_eletunt_maximalista__osszeallitottak_a_nyolc_legismertebb_tanartipust","timestamp":"2018. november. 30. 14:08","title":"Hangulatember, életunt, maximalista – összeállították a nyolc legismertebb tanártípust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ettől az adventi tweettől már csak egy lépés a Kossuth-díj.","shortLead":"Ettől az adventi tweettől már csak egy lépés a Kossuth-díj.","id":"20181128_A_rendorsegen_dolgozik_a_magyar_szepirodalom_meg_nem_ertett_zsenije","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63484c15-4422-42c4-b8d4-985b7fab8093","keywords":null,"link":"/kultura/20181128_A_rendorsegen_dolgozik_a_magyar_szepirodalom_meg_nem_ertett_zsenije","timestamp":"2018. november. 28. 20:57","title":"A rendőrségen dolgozik a magyar szépirodalom meg nem értett zsenije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd7b012a-f059-4cc5-99f9-c5875ad25030","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az új törvénymódosítással akár 90 százalékkal csökkenhetnek az építész-tervezőirodák szabványköltségei – derül ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleményéből.","shortLead":"Az új törvénymódosítással akár 90 százalékkal csökkenhetnek az építész-tervezőirodák szabványköltségei – derül ki...","id":"20181129_Itt_az_ujabb_rezsicsokkentes__de_csak_bizonyos_cegek_elhetnek_vele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd7b012a-f059-4cc5-99f9-c5875ad25030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040e35ca-5e3d-4b6f-be71-5e799814b9d3","keywords":null,"link":"/kkv/20181129_Itt_az_ujabb_rezsicsokkentes__de_csak_bizonyos_cegek_elhetnek_vele","timestamp":"2018. november. 29. 12:08","title":"Itt az újabb rezsicsökkentés – de csak bizonyos cégek élhetnek vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11cdb4c6-2afc-4a10-8510-20aa8a7055c3","c_author":"Microsoft","category":"brandcontent","description":"Hogyan nyújt hasznos segítséget a hazai közoktatásban és egy nagyvállalat digitális transzformációjában a mesterséges intelligencia? Milyen fontos lépésekre van még szükség a célok eléréséhez, és milyen akadályok nehezítik a feladatok végrehajtását? Ezekről is szó volt a Microsoft Future Decoded konferenciáján, ahol az MI hazai lehetőségeit és eredményeit mutatták be.","shortLead":"Hogyan nyújt hasznos segítséget a hazai közoktatásban és egy nagyvállalat digitális transzformációjában a mesterséges...","id":"20181129_microsoft_mesterseges_intelligencia_digitalis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11cdb4c6-2afc-4a10-8510-20aa8a7055c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d436381-aae9-4559-b4d2-4bee75bc9f52","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181129_microsoft_mesterseges_intelligencia_digitalis","timestamp":"2018. november. 29. 19:37","title":"Kevesebben hagyják el az iskolát, ha besegít a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]