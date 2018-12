Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"950e512d-2888-4c97-911f-d63bad454b79","c_author":"","category":"itthon","description":"A parlament egyetlen kerekesszékes képviselője 51 éves volt. ","shortLead":"A parlament egyetlen kerekesszékes képviselője 51 éves volt. ","id":"20181207_Meghalt_Hirt_Ferenc_a_Fidesz_orszaggyulesi_kepviseloje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=950e512d-2888-4c97-911f-d63bad454b79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66eda377-7546-437f-af7f-ab5747385d77","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Meghalt_Hirt_Ferenc_a_Fidesz_orszaggyulesi_kepviseloje","timestamp":"2018. december. 07. 10:45","title":"Meghalt Hirt Ferenc, a Fidesz országgyűlési képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb0eda29-16d6-47a4-9a83-dc93b58a50d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az aréna költsége 8,1 milliárdra nőtt. ","shortLead":"Az aréna költsége 8,1 milliárdra nőtt. ","id":"20181207_Dragabb_lesz_a_Vasas_uj_stadionja_es_az_atadasra_is_varni_kell_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb0eda29-16d6-47a4-9a83-dc93b58a50d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa57bb4-d13b-4095-ae64-0c9c4d52c365","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_Dragabb_lesz_a_Vasas_uj_stadionja_es_az_atadasra_is_varni_kell_meg","timestamp":"2018. december. 07. 09:54","title":"Drágább lesz a Vasas új stadionja, és az átadásra is várni kell még","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0072562-276f-4299-b1dc-febf5233573d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gyorsan emelkedik azon orosz állampolgárok aránya, akiket aggasztanak az Oroszország ellen érvényben lévő nyugati szankciók – derült ki a független Levada Központ közvélemény-kutató legújabb felméréséből. Azok száma is nő, akik attól tartanak, Moszkva Ukrajna-politikája túlzottan elszigeteli az országot a világtól.","shortLead":"Gyorsan emelkedik azon orosz állampolgárok aránya, akiket aggasztanak az Oroszország ellen érvényben lévő nyugati...","id":"20181206_Egyre_tobb_oroszt_aggasztanak_a_nyugati_szankciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0072562-276f-4299-b1dc-febf5233573d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c85c81d9-ef2a-4b73-9107-f5002387c33a","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Egyre_tobb_oroszt_aggasztanak_a_nyugati_szankciok","timestamp":"2018. december. 06. 16:35","title":"Egyre több oroszt aggasztanak a nyugati szankciók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"284f195d-3ca6-440c-a58f-3e80bce35bd5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Annegret Kramp-Karrenbauert választották meg elnöknek a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) tisztújító kongresszusán.","shortLead":"Annegret Kramp-Karrenbauert választották meg elnöknek a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) tisztújító kongresszusán.","id":"20181207_angela_merkel_annegret_kramp_karrenbauert_cdu_tisztujitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=284f195d-3ca6-440c-a58f-3e80bce35bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc9ba7e-9099-45b1-91bd-915535e36a48","keywords":null,"link":"/vilag/20181207_angela_merkel_annegret_kramp_karrenbauert_cdu_tisztujitas","timestamp":"2018. december. 07. 17:03","title":"Megválasztották Angela Merkel utódját a CDU élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c92d859c-f38f-43cf-a2e6-655e7ad3de93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A helyi hatóságok vezetője szerint senki nem sérült meg, így nem jogos a média felháborodása.","shortLead":"A helyi hatóságok vezetője szerint senki nem sérült meg, így nem jogos a média felháborodása.","id":"20181207_Tarkora_kulcsolt_kezzel_terdepeltettek_tunteto_francia_diakokat_rohamrendorok__foto_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c92d859c-f38f-43cf-a2e6-655e7ad3de93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f67884-8585-487a-b0c4-5b2821c41ebd","keywords":null,"link":"/vilag/20181207_Tarkora_kulcsolt_kezzel_terdepeltettek_tunteto_francia_diakokat_rohamrendorok__foto_video","timestamp":"2018. december. 07. 13:28","title":"Tarkóra kulcsolt kézzel térdepeltettek tüntető francia diákokat rohamrendőrök – fotó, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6aa1f9-1a71-43eb-b9c4-fe6647e668ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fejlesztő Square Enix elérhetővé tett egy demóváltozatot az új Tomb Raiderhez, így még a vásárlás előtt ki lehet próbálni az év egyik legjobb videojátékát.","shortLead":"A fejlesztő Square Enix elérhetővé tett egy demóváltozatot az új Tomb Raiderhez, így még a vásárlás előtt ki lehet...","id":"20181206_square_enix_shadow_of_the_tomb_raider_demo_pc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da6aa1f9-1a71-43eb-b9c4-fe6647e668ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba42e6b3-62d5-401b-bbb6-e1a2c7aaaa6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_square_enix_shadow_of_the_tomb_raider_demo_pc","timestamp":"2018. december. 06. 21:33","title":"Ingyen ki lehet próbálni az év egyik legjobb játékának tartott Shadow of the Tomb Raidert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b50f20-4bbb-49ec-b7fc-705379fc1a71","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Miroslav Lajcákot biztosították arról, hogy a szlovák külpolitika változatlan marad az ENSZ migrációs egyezményének elutasítása után is.","shortLead":"Miroslav Lajcákot biztosították arról, hogy a szlovák külpolitika változatlan marad az ENSZ migrációs egyezményének...","id":"20181207_Megsem_mond_le_a_szlovak_kulugyminiszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98b50f20-4bbb-49ec-b7fc-705379fc1a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13baf5db-bb89-49cc-ab02-bf3a9b44df7b","keywords":null,"link":"/vilag/20181207_Megsem_mond_le_a_szlovak_kulugyminiszter","timestamp":"2018. december. 07. 13:33","title":"Mégsem mond le a szlovák külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b78bce6-5f27-4b78-88ca-cfafe02cff8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A késes bűnözés megihletett egy művészt.","shortLead":"A késes bűnözés megihletett egy művészt.","id":"20181207_Dobbenetes_szoborral_emlekeznek_a_keses_tamadasok_angliai_aldozataira","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b78bce6-5f27-4b78-88ca-cfafe02cff8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ce346e-2289-4d63-9a51-53e25d24f86a","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Dobbenetes_szoborral_emlekeznek_a_keses_tamadasok_angliai_aldozataira","timestamp":"2018. december. 07. 09:03","title":"Döbbenetes szoborral emlékeznek a késes támadások angliai áldozataira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]