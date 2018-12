Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8a84b85-1561-403c-8594-759bed1142e7","c_author":"CEWE","category":"brandcontent","description":"Az ünnepek megállíthatatlanul közelednek, így itt az ideje nekiállni beszerezni az ajándékokat. Ha valaki a személyességet részesíti előnyben, jó választás lehet egy fotókönyv, sok kedves, szeretett fotóval. Az elkészítéséhez egy díjnyertes fotókönyv-készítő ad tanácsokat olvasóinknak.","shortLead":"Az ünnepek megállíthatatlanul közelednek, így itt az ideje nekiállni beszerezni az ajándékokat. Ha valaki...","id":"20181123_Ennel_szemelyesebb_es_szebb_ajandekotlete_ugy_sem_lesz_az_iden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8a84b85-1561-403c-8594-759bed1142e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c3cc0c-6489-44dc-965c-b3a5db1bb23a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181123_Ennel_szemelyesebb_es_szebb_ajandekotlete_ugy_sem_lesz_az_iden","timestamp":"2018. december. 15. 12:52","title":"Kihagyná az ajándékvadászatot a tülekedő tömegben? Így készítsen tuti ajándékot otthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd29d506-f33a-4884-842e-66cbba31e9d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A közösségi oldalon szervezik a hazautazást, vagy a külföldi helyszínek tüntetéseit a külföldön dolgozó magyarok.","shortLead":"A közösségi oldalon szervezik a hazautazást, vagy a külföldi helyszínek tüntetéseit a külföldön dolgozó magyarok.","id":"20181216_Kulfoldon_is_tuntetnek_Lebontjuk_Orbanorszagot_es_epitunk_olyat_ahova_erdemes_lesz_hazajonni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd29d506-f33a-4884-842e-66cbba31e9d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee3bb61-ffac-421f-b48e-9de1155b0935","keywords":null,"link":"/vilag/20181216_Kulfoldon_is_tuntetnek_Lebontjuk_Orbanorszagot_es_epitunk_olyat_ahova_erdemes_lesz_hazajonni","timestamp":"2018. december. 16. 09:48","title":"Külföldön is tüntetnek: „Lebontjuk Orbánországot és építünk olyat, ahova érdemes lesz hazajönni?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30317729-5a70-4b46-8959-0f6298bbe450","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három éve diagnosztizálták nála a kórt, de a dallam egész jól megy neki.","shortLead":"Három éve diagnosztizálták nála a kórt, de a dallam egész jól megy neki.","id":"20181215_Meghato_ahogy_az_alzheimeres_anyuka_egyutt_enekel_csaladjaval__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30317729-5a70-4b46-8959-0f6298bbe450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f642ed-499c-4ce3-bae0-d2a9c429485e","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Meghato_ahogy_az_alzheimeres_anyuka_egyutt_enekel_csaladjaval__video","timestamp":"2018. december. 15. 09:45","title":"Megható, ahogy az alzheimeres anyuka együtt énekel családjával – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezek az anyagok futottak a legjobban a héten az autó rovatban. ","shortLead":"Ezek az anyagok futottak a legjobban a héten az autó rovatban. ","id":"20181216_Tolatoradar_Mennyit_autozhatnank_a_leghosszabb_repulojarat_uzemanyagabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07b89682-3944-4bbc-a2d3-da2294fc3ba2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181216_Tolatoradar_Mennyit_autozhatnank_a_leghosszabb_repulojarat_uzemanyagabol","timestamp":"2018. december. 16. 16:18","title":"Tolatóradar: Mennyit autózhatnánk a leghosszabb repülőjárat üzemanyagából?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb11e39-7d67-4d45-a93a-ce05f8cbdfe7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hideg idővel indul a hét, napközben többfelé is mínuszok lesznek. Gyenge havazás, ónos eső, havas eső csak elszórtan várható","shortLead":"Hideg idővel indul a hét, napközben többfelé is mínuszok lesznek. Gyenge havazás, ónos eső, havas eső csak elszórtan...","id":"20181216_Helyenkent_minusz_10_foknal_is_hidegebb_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbb11e39-7d67-4d45-a93a-ce05f8cbdfe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df44fb60-7cd0-4695-ab9c-6608f2ab3bfc","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_Helyenkent_minusz_10_foknal_is_hidegebb_lehet","timestamp":"2018. december. 16. 15:40","title":"Helyenként mínusz 10 foknál is hidegebb lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2f6dd9b-9cb1-44b6-99cf-1d822a28b743","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Merész húzásra készül Luxemburg baloldali-liberális kormánya: megszünteti a marihuánatermesztés és -kereskedés tilalmát, mely általános az Európai Unió államaiban – kivéve Hollandiát.","shortLead":"Merész húzásra készül Luxemburg baloldali-liberális kormánya: megszünteti a marihuánatermesztés és -kereskedés...","id":"20181215_Juncker_hazajaban_legalis_lesz_a_marihuana_es_665_ezer_forintra_emelik_a_minimalbert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2f6dd9b-9cb1-44b6-99cf-1d822a28b743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abdf03e3-19d1-4b03-ade2-a57ecfaa3800","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181215_Juncker_hazajaban_legalis_lesz_a_marihuana_es_665_ezer_forintra_emelik_a_minimalbert","timestamp":"2018. december. 15. 11:11","title":"Juncker hazájában legális lesz a marihuána, és 665 ezer forintra emelik a minimálbért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0636636-748d-47be-996e-09f4584e5978","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fidesz-kormány erősen megszórta kormányzati hirdetésekkel a nemrég még Habony Árpádhoz köthető bulvárlapot pénteken.","shortLead":"A Fidesz-kormány erősen megszórta kormányzati hirdetésekkel a nemrég még Habony Árpádhoz köthető bulvárlapot pénteken.","id":"20181216_A_kormanykozeli_Lokal_16_oldalabol_15_hirdetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0636636-748d-47be-996e-09f4584e5978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5fd0f86-38ef-4b82-bdbc-69b4fdbe8abf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181216_A_kormanykozeli_Lokal_16_oldalabol_15_hirdetes","timestamp":"2018. december. 16. 07:00","title":"A kormányközeli Lokál 16 oldalából 15 hirdetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d34711-e070-4e17-9192-02417a7ddafa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az euróra való áttérés kapcsán elsöprő többséggel szavazta meg az előkészítő bizottság a 2024-26-os céldátumot.","shortLead":"Az euróra való áttérés kapcsán elsöprő többséggel szavazta meg az előkészítő bizottság a 2024-26-os céldátumot.","id":"20181215_Megvan_a_roman_euroceldatum__elobb_lesz_atallas_mint_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67d34711-e070-4e17-9192-02417a7ddafa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d977f441-30dd-4867-993a-7a8641b9fe47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181215_Megvan_a_roman_euroceldatum__elobb_lesz_atallas_mint_Magyarorszagon","timestamp":"2018. december. 15. 09:28","title":"Megvan a román eurócéldátum – előbb lesz átállás, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]