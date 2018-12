Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az ellenzéki párt szóvivőjének, Jakab Péternek már az első másodpercekben sikerült meglepnie a műsorvezetőt, Szentesi Zöldi Lászlót a Magyarország élőben szerda esti adásában. Amikor ugyanis levette a zakóját, láthatóvá vált a pólója felirata: EZ A TÉVÉ HAZUDIK. Az ellenzéki párt szóvivőjének, Jakab Péternek már az első másodpercekben sikerült meglepnie a műsorvezetőt, Szentesi Zöldi Lászlót a Magyarország élőben szerda esti adásában. 2018. december. 20. 05:50 Jobbikos képviselő hackelte meg a Hír Tv műsorát Kelet-Sussex megyében, ez a legváltozatosabb és legrészletgazdagabb ilyen típusú leletegyüttes a kréta időszakból, amelyet eddig Nagy-Britanniában találtak. Legkevesebb hét különböző fajtól származó 85 dinoszaurusz-lábnyomra bukkantak a kutatók a délkelet-angliai Kelet-Sussex megyében. 2018. december. 18. 15:03 Dinoszaurusz-lábnyomok igazi kincsesbányájára bukkantak Egyeztetésre hívja az önkormányzat az Agora projekt beruházóját, továbbra is szeretnének felépíttetni három toronyházat. 2018. december. 19. 16:55 Ragaszkodik a kerület ahhoz, hogy három toronyház legyen az Árpád hídnál Itthon elkerülte a demonstráló tömeget Orbán Viktor, de Bécsben lehet, hogy találkozik néhánnyal. 2018. december. 18. 10:38 Tüntetőkkel találkozhat Orbán Bécsben A hatóságok szerint tíz évre visszamenőleg nem dolgozott náluk Kollár Attila nevű rendőr sehol az országban. 2018. december. 19. 08:59 Kamu a kirúgott rendőr Facebookon terjedő vallomása Az úgynevezett kereszténydemokrata kormányzás igen távol áll a rászorulók segítését és megbékélést hirdető krisztusi tanításától – derül ki a HVG által megkérdezett bencés atyák és evangélikus püspök helyzetértékeléséből. 2018. december. 19. 14:10 Fabinyi: Nem kell a kormány bosszúállását feltételezni segítő szándékú vélemény miatt A kormánypárti lap megfejtette az igazságot: a tüntetések valójában egy jól kitalált, anarchista receptúra alapján történnek, a háttérben pedig a Sátán is feltűnik. 2018. december. 18. 09:10 A Ripost a hétfői tüntetésről: Sátán, Hillary Clinton, anarchizmus Nyakon szúrta a sértettet, aki észrevette és szóvá tette, hogy a csoport az érmekiadó nyílást feszegeti. 2018. december. 19. 10:20 Tapétavágó késsel vette védelmébe a BKK-automatát fosztogató társaságot egy férfi a Jászain