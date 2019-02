Alig tettük túl magunkat Rami Malek Oscar-díján és a Queen fellépésén, máris itt az újabb fejlemény a zenekar körül: április 29-én mutatják be ugyanis a The Show Must Go On: The Queen + Adam Lambert Story című dokumentumfilmet, amely Adam Lambert és Freddie Mercury egykori zenekarának az együttműködését mutatja be.

Lambertből az Oscar-gálán is kaptunk ízelítőt, az ő előadásában csendült fel ugyanis a We Will Rock You és a We Are the Champions.

A kétórás filmben felbukkan Rami Malek is.

A Queen és Adam Lambert egyébként fáradhatatlannak tűnik: nyáron észak-amerikai turnéra indulnak.