[{"available":true,"c_guid":"1e6379db-fe9d-45f0-a40b-5316cc24f422","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201915_alternativ_valosagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e6379db-fe9d-45f0-a40b-5316cc24f422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1409db55-e1b9-4db4-b34d-61d5d68378fc","keywords":null,"link":"/itthon/201915_alternativ_valosagok","timestamp":"2019. április. 11. 11:30","title":"Hamvay Péter: Alternatív valóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe14d58b-13eb-42e4-91fa-d196b7e9f3a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már az utcákat járja egy ideje a Taycan a márka első full elektromos autója.","shortLead":"Már az utcákat járja egy ideje a Taycan a márka első full elektromos autója.","id":"20190410_porsche_taycan_elektromos_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe14d58b-13eb-42e4-91fa-d196b7e9f3a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a523cfd-d232-4f9a-9dca-5d31ed18f020","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_porsche_taycan_elektromos_auto","timestamp":"2019. április. 10. 17:24","title":"Érdemes meghallgatni az első néma Porschét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Különös képet fest a világ legjobb kamerás telefonjainak rangsora: az első két helyen három Huawei mobil is található. A legjobb a március végén bemutatott, azóta piacra is került P30 Pro, amit leteszteltünk.","shortLead":"Különös képet fest a világ legjobb kamerás telefonjainak rangsora: az első két helyen három Huawei mobil is található...","id":"20190411_huawei_p30_pro_teszt_mobilfotozas_kamera_zoom_10x_50x_nagyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7b0832-1924-4dfb-aa3d-19e1e6f0febf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_huawei_p30_pro_teszt_mobilfotozas_kamera_zoom_10x_50x_nagyitas","timestamp":"2019. április. 11. 20:00","title":"Toronyóra lánccal: néhány éve még sci-fi volt a telefon, amit a Huawei most összerakott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b32b428d-b184-41d4-b0e0-63c58403b025","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A többség nem reagált az őt megillető kártalanításra.","shortLead":"A többség nem reagált az őt megillető kártalanításra.","id":"20190410_Elaludtak_a_betetesek_akik_Matolcsy_unokatestverenek_bankjaba_tettek_a_penzuket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b32b428d-b184-41d4-b0e0-63c58403b025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aca4ec7-b2f2-484d-ac49-7cd714557888","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190410_Elaludtak_a_betetesek_akik_Matolcsy_unokatestverenek_bankjaba_tettek_a_penzuket","timestamp":"2019. április. 10. 14:44","title":"\"Elaludtak\" a betétesek, akik Matolcsy unokatestvérének bankjába tették a pénzüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos valótlanságokat terjesztettek oltásellenesek New Yorkban, aminek meg is lett a következménye: több száz gyerek lett kanyarós. Újabb iskolapélda született arról, miért is napjaink egyik legfőbb problémája a közösségi oldalakon terjedő dezinformáció.","shortLead":"Súlyos valótlanságokat terjesztettek oltásellenesek New Yorkban, aminek meg is lett a következménye: több száz gyerek...","id":"20190410_new_york_egeszsegugyi_szuksegallapot_oltasellenesseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad75aa37-1db9-4b90-9f6d-0d1fc4e6eb24","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_new_york_egeszsegugyi_szuksegallapot_oltasellenesseg","timestamp":"2019. április. 10. 11:03","title":"Itt az újabb példa, miért is akkora gond az oltásellenesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába ígérte meg korábban a YouTube, hogy leszámol az összeesküvés-elméletről szóló videókkal, ez még mindig nem sikerült nekik.","shortLead":"Hiába ígérte meg korábban a YouTube, hogy leszámol az összeesküvés-elméletről szóló videókkal, ez még mindig nem...","id":"20190411_youtube_ajanlott_video_osszeeskuves_elmelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c136225-5f5f-4c7a-8c9f-71ebce6f575a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_youtube_ajanlott_video_osszeeskuves_elmelet","timestamp":"2019. április. 11. 17:33","title":"Szerdán megmutatták az első fotót a fekete lyukról, erre a YouTube egészen furcsa dolgot produkált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dedc3da-106f-46ec-bbcc-a03c593f69a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A BAH-csomópontnál talált robbanószerkezeteket hatástalanító Debrődi Péter arról beszélt: nem volt olyan körülmény, amire nem számítottak. Mindig a lehető legkevesebb tűzszerész végzi a hatástalanítást.","shortLead":"A BAH-csomópontnál talált robbanószerkezeteket hatástalanító Debrődi Péter arról beszélt: nem volt olyan körülmény...","id":"20190410_Debrodi_Peter_hos_tuzszeresz_BAHcsomopont_bomba_lezaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dedc3da-106f-46ec-bbcc-a03c593f69a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79a252f8-f0e3-46df-b102-1833dc31ac5c","keywords":null,"link":"/elet/20190410_Debrodi_Peter_hos_tuzszeresz_BAHcsomopont_bomba_lezaras","timestamp":"2019. április. 10. 16:40","title":"\"Nem vagyok magányos hős\" – mondta a bombát hatástalanító tűzszerész (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kihátrálhat Magyarország a paksi atomerőmű bővítési projektjéből, és ennek nincsenek kötbér -, vagy kártérítési következményei. Legalábbis ezt hámozta ki a HVG a projekt részlegesen nyilvánosságra hozott szerződéséből. Számos kérdésre azonban nincs válasz.","shortLead":"Kihátrálhat Magyarország a paksi atomerőmű bővítési projektjéből, és ennek nincsenek kötbér -, vagy kártérítési...","id":"20190410_Felmondhato_lenne_a_Paks_II_szerzodes_de_mibe_kerulne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81ae0581-f91c-46dc-ad2e-baba9ba15487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a51a6d-9e99-45ec-b147-1e489f11ada4","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_Felmondhato_lenne_a_Paks_II_szerzodes_de_mibe_kerulne","timestamp":"2019. április. 10. 10:46","title":"Felmondható lenne a Paks II. szerződés, de mibe kerülne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]