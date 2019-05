Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72dc043d-f59d-4e42-a0b5-bf717419c93d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Még csütörtökön Budapestre utazik Kang Kjung Vha dél-koreai külügyminiszter a szerda esti dunai hajószerencsétlenség miatt – jelentette be csütörtökön Kim In Csol, a szöuli külügyminisztérium szóvivője.","shortLead":"Még csütörtökön Budapestre utazik Kang Kjung Vha dél-koreai külügyminiszter a szerda esti dunai hajószerencsétlenség...","id":"20190530_Dunai_hajobaleset_Budapestre_jon_a_delkoreai_kulugyminiszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72dc043d-f59d-4e42-a0b5-bf717419c93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdfca689-0258-4210-8ffa-8a0793561856","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Dunai_hajobaleset_Budapestre_jon_a_delkoreai_kulugyminiszter","timestamp":"2019. május. 30. 08:28","title":"Dunai hajóbaleset: Budapestre jön a dél-koreai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vezérigazgató szerint egy gép meghibásodott, ezért csak egy kisebbet tudtak küldeni az utasokért, ez okozta a problémát. ","shortLead":"A vezérigazgató szerint egy gép meghibásodott, ezért csak egy kisebbet tudtak küldeni az utasokért, ez okozta...","id":"20190529_Kartalanitja_Frankfurtban_hagyott_utasait_a_Wizz_Air","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a477ae80-6366-4af2-94a0-8cd2418528dc","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Kartalanitja_Frankfurtban_hagyott_utasait_a_Wizz_Air","timestamp":"2019. május. 29. 08:35","title":"Kártalanítja Frankfurtban hagyott utasait a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e71cf65-3bcc-4074-a4cd-73a84fb777da","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Negyedóra helyett legalább egy fél napot kell utazniuk a Chelsea és az Arsenal szurkolóinak, hogy láthassák kedvenceiket az Európa Liga szerdai döntőjében. A mérkőzést ugyanis Azerbajdzsán fővárosában, Bakuban rendezik, s a helyszín kijelölése nem csak a két londoni klub szurkolóinak nem tetszik.","shortLead":"Negyedóra helyett legalább egy fél napot kell utazniuk a Chelsea és az Arsenal szurkolóinak, hogy láthassák...","id":"20190528_Tobb_szempontbol_is_rossz_dontes_volt_Bakunak_adni_az_Europa_Liga_dontot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e71cf65-3bcc-4074-a4cd-73a84fb777da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a540b5-8647-40b4-ad51-1fd4ffbbb24e","keywords":null,"link":"/sport/20190528_Tobb_szempontbol_is_rossz_dontes_volt_Bakunak_adni_az_Europa_Liga_dontot","timestamp":"2019. május. 28. 19:17","title":"Több szempontból is rossz döntés volt Bakunak adni az Európa Liga-döntőt az angolok szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468842eb-19b6-49cf-a89c-7c760de963d8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A csapat az irányítása alatt kiesett a Bundesligából. ","shortLead":"A csapat az irányítása alatt kiesett a Bundesligából. ","id":"20190528_Fel_ev_utan_tenyleg_elkuldtek_Dollt_a_Hannovertol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=468842eb-19b6-49cf-a89c-7c760de963d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d926153-8beb-4c35-b0f8-4eecf0d44528","keywords":null,"link":"/sport/20190528_Fel_ev_utan_tenyleg_elkuldtek_Dollt_a_Hannovertol","timestamp":"2019. május. 28. 16:49","title":"Fél év után tényleg elküldték Dollt a Hannovertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26471d83-b65b-4240-8b4c-ae0f20609e00","c_author":"Gergely Zsófia","category":"kkv","description":"Új gazdája van a közfelháborodást generáló, termálvizes lórehabilitációs központnak: az Orbán-kormány a Magyar Lovassport Szövetség helyett direktben egy olyan kisvárdai kft.-re bízza a beruházást – és ezzel a 2,2 milliárd forint közpénzt –, amely összefüggésbe hozható Seszták Miklós köreivel – szúrtuk ki egy kormányhatározatban. A lówellnessre pántlikázott pénz átcsoportosítását az új kedvezményezetthez Palkovics László innovációs miniszternek kell intéznie.","shortLead":"Új gazdája van a közfelháborodást generáló, termálvizes lórehabilitációs központnak: az Orbán-kormány a Magyar...","id":"20190529_lowellness_kisvarda_kormanyhatarozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26471d83-b65b-4240-8b4c-ae0f20609e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3489ab09-0ae7-41ca-adff-1d817957f12b","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_lowellness_kisvarda_kormanyhatarozat","timestamp":"2019. május. 30. 06:00","title":"Orbán másra bízza a milliárdos lówellnessközpont építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688689bf-5621-4b2f-bece-c13599ca34e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók olyan tesztkészüléken dolgoznak, amellyel az otthonában mérheti meg valaki, mennyire stresszes. Még az is kiderülhet, hogy érdemes szakemberhez fordulni.","shortLead":"Amerikai kutatók olyan tesztkészüléken dolgoznak, amellyel az otthonában mérheti meg valaki, mennyire stresszes. Még...","id":"20190530_otthoni_stressz_szint_mero_eszkoz_uv_spektroszkopia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=688689bf-5621-4b2f-bece-c13599ca34e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15dc3b9-8dbe-426b-9ca7-a6ad6d3ae068","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_otthoni_stressz_szint_mero_eszkoz_uv_spektroszkopia","timestamp":"2019. május. 30. 10:03","title":"Stresszesnek érzi magát? Nemsokára akár otthon mérheti meg mennyire az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1755213-52be-47bf-bff5-26cf68947945","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lázár János kormánybiztosként felmentéseket kezdeményez a ménesbirtok vezetésében a túlzó tervek miatt. ","shortLead":"Lázár János kormánybiztosként felmentéseket kezdeményez a ménesbirtok vezetésében a túlzó tervek miatt. ","id":"20190529_Elgurult_a_gyogyszer__Lazar_lefujja_a_Mezohegyesi_Menesbirtokra_tervezett_golfpalyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1755213-52be-47bf-bff5-26cf68947945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ab99a6-0c41-4695-a6e0-0fe91a8355f6","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Elgurult_a_gyogyszer__Lazar_lefujja_a_Mezohegyesi_Menesbirtokra_tervezett_golfpalyat","timestamp":"2019. május. 29. 09:36","title":"Lázár: Elgurult a gyógyszer a Mezőhegyesi Ménesbirtoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bef1070-f2a0-4959-9de1-177c47086d59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jobbikos Varga-Damm Andrea lesz a bizottság alelnöke, jelent meg a Magyar Közlönyben.\r

\r

","shortLead":"A jobbikos Varga-Damm Andrea lesz a bizottság alelnöke, jelent meg a Magyar Közlönyben.\r

\r

","id":"20190529_Beiktattak_Demeter_Marta_utodjat_az_Orszaggyules_Honvedelmi_bizottsagaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bef1070-f2a0-4959-9de1-177c47086d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7a8d0a-bcc2-43ed-aede-6fa9f3ab3342","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Beiktattak_Demeter_Marta_utodjat_az_Orszaggyules_Honvedelmi_bizottsagaba","timestamp":"2019. május. 29. 05:49","title":"Beiktatták Demeter Márta utódját az Országgyűlés Honvédelmi bizottságába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]