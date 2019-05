Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f86e21df-9ee4-446c-975f-990703a78665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elsőfokú ítélet megváltoztatását kéri a Győri Fellebbviteli Főügyészség.","shortLead":"Az elsőfokú ítélet megváltoztatását kéri a Győri Fellebbviteli Főügyészség.","id":"20190529_Ujabb_fordulat_a_felesege_feldarabolasaval_vadolt_darnozseli_hentes_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f86e21df-9ee4-446c-975f-990703a78665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1863e8cb-f3dc-460a-a38f-06f1e08cfcc9","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Ujabb_fordulat_a_felesege_feldarabolasaval_vadolt_darnozseli_hentes_ugyeben","timestamp":"2019. május. 29. 14:29","title":"Újabb fordulat a felesége feldarabolásával vádolt darnózseli hentes ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"340b80af-fcca-4640-8251-5f70d750e4cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kivétel nélkül minden fontosabb hírügynökség beszámolt a dunai balesetről.","shortLead":"Kivétel nélkül minden fontosabb hírügynökség beszámolt a dunai balesetről.","id":"20190530_Uralja_a_nemzetkozi_mediat_a_budapesti_hajobaleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=340b80af-fcca-4640-8251-5f70d750e4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9380bf09-4fa6-4657-b75c-f1b7ce91f9d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Uralja_a_nemzetkozi_mediat_a_budapesti_hajobaleset","timestamp":"2019. május. 30. 09:20","title":"Uralja a nemzetközi médiát a budapesti hajóbaleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Ebben az államban is nagyon szigorú abortusztörvényt írtak alá, hatályba azonban még nem lépett. ","shortLead":"Ebben az államban is nagyon szigorú abortusztörvényt írtak alá, hatályba azonban még nem lépett. ","id":"20190531_abortusztorveny_abortusz_tiltasa_amerikai_egyesult_allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fedd105d-f479-4705-ac29-20f9c7dc92fb","keywords":null,"link":"/elet/20190531_abortusztorveny_abortusz_tiltasa_amerikai_egyesult_allamok","timestamp":"2019. május. 31. 06:03","title":"Még a nemi erőszakból lett terhességet sem lehet majd megszakítani Louisianában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e691e85e-50c8-4314-8fd4-2a4641d7bdad","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nappal az után, hogy Liviu Dragnea, a román Szociáldemokrata Párt (PSD) vezetője és a parlament alsóházának elnöke megkezdte három és fél éves börtönbüntetése letöltését, párttársai kisöpörték a vezetésből a politikus legközelebbi szövetségeseit. Nem véletlen a sietség, ősszel jön az elnökválasztás, jövőre pedig a parlamenti választás, miközben a koalícióban kormányzó PSD népszerűsége folyamatosan csökken. Elemzők szerint meglepetések is jöhetnek.","shortLead":"Egy nappal az után, hogy Liviu Dragnea, a román Szociáldemokrata Párt (PSD) vezetője és a parlament alsóházának elnöke...","id":"20190529_Dragnea_bukasa_utan_a_roman_szocdemek_mossak_a_kezuket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e691e85e-50c8-4314-8fd4-2a4641d7bdad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae54c1da-98a1-431a-9b77-6fe64244c205","keywords":null,"link":"/vilag/20190529_Dragnea_bukasa_utan_a_roman_szocdemek_mossak_a_kezuket","timestamp":"2019. május. 29. 17:44","title":"Rács mögött a román kormánypárt exvezére, pártja szabadulna az emlékétől is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Érdemben csökkent a Paksi Atomerőmű termelése ma hajnalban, az ok egyelőre nem ismert. Az import aránya 50 százalék felett alakul a hazai villamosenergia-ellátásban.","shortLead":"Érdemben csökkent a Paksi Atomerőmű termelése ma hajnalban, az ok egyelőre nem ismert. Az import aránya 50 százalék...","id":"20190530_Pakson_megint_csokkent_a_termeles_a_magyar_fogyasztas_tobb_mint_felet_kell_importbol_fedezni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7263c10e-05f2-434c-8d9e-8a18e73c1b06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_Pakson_megint_csokkent_a_termeles_a_magyar_fogyasztas_tobb_mint_felet_kell_importbol_fedezni","timestamp":"2019. május. 30. 12:37","title":"Pakson megint csökkent a termelés, a magyar fogyasztás több mint felét kell importból fedezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0e050f-ce9a-4e9f-a41e-399e7aec5006","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Amíg 10 éve a Fortune 500 listájában szereplő cégek vezetőségeibe kinevezett új tagoknak csak 18 százaléka volt nő, tavaly már 40. ","shortLead":"Amíg 10 éve a Fortune 500 listájában szereplő cégek vezetőségeibe kinevezett új tagoknak csak 18 százaléka volt nő...","id":"20190529_fortune_500_igazgatosag_no_kinevezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff0e050f-ce9a-4e9f-a41e-399e7aec5006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2447f48d-92a6-42af-bb38-896d2f82f2b9","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190529_fortune_500_igazgatosag_no_kinevezes","timestamp":"2019. május. 29. 16:42","title":"Ott jelentek meg a MeToo-kampány eredményei, ahol kevesen gondoltuk volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485a3a7b-6da3-485c-944a-bcc061143c18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan még be sem mutatták, egy szerencsés vásárló azonban már hozzájutott a Motorola újdonságához. Igazából trükköznie sem kellett, egyszerűen megvásárolta az Amazonról. ","shortLead":"Hivatalosan még be sem mutatták, egy szerencsés vásárló azonban már hozzájutott a Motorola újdonságához. Igazából...","id":"20190529_amazon_motorola_moto_z4_vasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=485a3a7b-6da3-485c-944a-bcc061143c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6837fa9-8009-4eaf-b1f7-b8efe3ebe8a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_amazon_motorola_moto_z4_vasarlas","timestamp":"2019. május. 29. 13:03","title":"Ezért a bakiért az Amazonnál és a Motorolánál is fejek fognak hullani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28126294-4266-4aa0-a854-251004a063fc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Az általunk képviselt európai egyesült államok volt a legvilágosabb alternatívája a Fidesz politikájának, ezért lehettünk az ellenzék részéről leginkább mi a kihívó pozíciójában. De a sikerben legalább ilyen szerepe volt Klára személyének, és az általa vezetett hibátlan kampánynak.” Ezt mondta Gyurcsány Ferenc a HVG-nek az EP-választás után.","shortLead":"„Az általunk képviselt európai egyesült államok volt a legvilágosabb alternatívája a Fidesz politikájának, ezért...","id":"20190530_Gyurcsany_A_DK_felelossege_nott_nem_a_szaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28126294-4266-4aa0-a854-251004a063fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de7db74-11c5-49b5-8e76-971c340343e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Gyurcsany_A_DK_felelossege_nott_nem_a_szaja","timestamp":"2019. május. 30. 14:26","title":"Gyurcsány: A DK felelőssége nőtt, nem a szája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]