Jövő héten temetik Térey Jánost

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több kilométeres torlódás alakult ki az M3-as autópályán Budapest felé.","shortLead":"Több kilométeres torlódás alakult ki az M3-as autópályán Budapest felé.","id":"20190612_kigyulladt_auto_m3_autopalya_torlodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fed1cfee-381b-4604-a48e-d5b8aa1de798","keywords":null,"link":"/cegauto/20190612_kigyulladt_auto_m3_autopalya_torlodas","timestamp":"2019. június. 12. 07:52","title":"Kigyulladt egy autó, beállt az M3-as","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fedélzeten egy felrobbant gázpalack maradványaira bukkantak.","shortLead":"A fedélzeten egy felrobbant gázpalack maradványaira bukkantak.","id":"20190611_Kigyulladt_egy_hajo_Sarudon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abcc584-1006-447c-94d9-00da6961581b","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_Kigyulladt_egy_hajo_Sarudon","timestamp":"2019. június. 11. 05:28","title":"Kigyulladt egy hajó Sarudon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99a3ea2-edd6-4494-9859-bdbaab3f99c8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Doktor House-on kívül is volt néhány izgalmas húzása a színésznek, zenésznek, humoristának, ezekből válogattunk a születésnapi kvízünkhöz. ","shortLead":"A Doktor House-on kívül is volt néhány izgalmas húzása a színésznek, zenésznek, humoristának, ezekből válogattunk...","id":"20190611_Mennyire_ismeri_a_ma_60_eves_Hugh_Lauriet_Tesztelje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e99a3ea2-edd6-4494-9859-bdbaab3f99c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68057941-c288-444c-8f72-50bcbf70ce10","keywords":null,"link":"/kultura/20190611_Mennyire_ismeri_a_ma_60_eves_Hugh_Lauriet_Tesztelje","timestamp":"2019. június. 11. 16:10","title":"Mennyire ismeri a ma 60 éves Hugh Laurie-t? Tesztelje!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9d3978-02df-4154-bf80-48fc68cc4adc","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egy múlt heti hír ellenére valószínűleg nem jön létre a holland ING Groep és a Commerzbank német pénzintézet összeolvadása.","shortLead":"Egy múlt heti hír ellenére valószínűleg nem jön létre a holland ING Groep és a Commerzbank német pénzintézet...","id":"20190610_Megsem_fog_egyesult_az_ING_es_a_Commerzbank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad9d3978-02df-4154-bf80-48fc68cc4adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b950465f-2112-4966-9307-3ae67e215d79","keywords":null,"link":"/kkv/20190610_Megsem_fog_egyesult_az_ING_es_a_Commerzbank","timestamp":"2019. június. 10. 17:08","title":"Mégsem fog egyesülni az ING és a Commerzbank?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66050a00-5cc6-42c5-8d45-83db7e7e3169","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vasárnapi ralin kilenc ember sérült meg, ketten életveszélyesen, mikor egy autó a verseny után, bemutatózás közben kisodródott a pályáról. ","shortLead":"A vasárnapi ralin kilenc ember sérült meg, ketten életveszélyesen, mikor egy autó a verseny után, bemutatózás közben...","id":"20190611_A_totkomlosi_ralibalesetet_okozo_ferfi_szemelyesen_kerne_bocsanatot_az_elsodort_kislanytol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66050a00-5cc6-42c5-8d45-83db7e7e3169&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47688f25-b59e-4337-97e6-a17d5200277c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_A_totkomlosi_ralibalesetet_okozo_ferfi_szemelyesen_kerne_bocsanatot_az_elsodort_kislanytol","timestamp":"2019. június. 11. 09:19","title":"A tótkomlósi ralibalesetet okozó férfi személyesen kérne bocsánatot az életveszélyesen megsérült kislánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c46e55b-02c6-4c64-89c6-f4980161e7ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 4-es úton vettek videóra egy számtalan közlekedési szabálysértést is elkövető autóst.","shortLead":"A 4-es úton vettek videóra egy számtalan közlekedési szabálysértést is elkövető autóst.","id":"20190611_autos_video_4es_ut_gyomro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c46e55b-02c6-4c64-89c6-f4980161e7ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a16ade9-ef07-4cef-9b77-842e0baf4836","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_autos_video_4es_ut_gyomro","timestamp":"2019. június. 11. 17:40","title":"Az ilyen, pillanatnyi autós ámokfutásokból lehetnek a súlyos balesetek - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb288485-3971-4eff-a0dc-af0718f7d543","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Évente néhány tízmillió forint nyereséget hoz egy-egy cégnek a dunai sétahajózás. A szakmabeliek szerint nem az a baj, hogy túl sok a hajó, hanem az, hogy túl hirtelen nőtt meg a piac, sokan pedig a béreken próbálnak spórolni.","shortLead":"Évente néhány tízmillió forint nyereséget hoz egy-egy cégnek a dunai sétahajózás. A szakmabeliek szerint nem az a baj...","id":"20190611_hajo_turizmus_setahajo_hableany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb288485-3971-4eff-a0dc-af0718f7d543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38bea70-309a-4506-9c12-74941e7cd19f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190611_hajo_turizmus_setahajo_hableany","timestamp":"2019. június. 11. 17:45","title":"Meddig tart, amíg az utasok újra elhiszik, hogy biztonságos a dunai sétahajózás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a130c759-3b98-451f-96fb-1a685377a6a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy dél-koreai áldozat hamvait már hazaszállították, két áldozatnak a temetését is megtartották.","shortLead":"Négy dél-koreai áldozat hamvait már hazaszállították, két áldozatnak a temetését is megtartották.","id":"20190610_Hableany_ket_aldozatot_eltemettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a130c759-3b98-451f-96fb-1a685377a6a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4a3475-9762-4701-b37a-6672a8fd8d78","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Hableany_ket_aldozatot_eltemettek","timestamp":"2019. június. 10. 16:07","title":"Hableány-katasztrófa: két áldozatot eltemettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]