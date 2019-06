Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Srí Lanka-i terrormerénylet-sorozat miatt félt Makaó válogatottja elutazni a szigetországba lejátszani a visszavágót, ráfázott.","shortLead":"A Srí Lanka-i terrormerénylet-sorozat miatt félt Makaó válogatottja elutazni a szigetországba lejátszani a visszavágót...","id":"20190627_Terrortamadastol_felt_a_makaoi_valogatott_kizartak_a_selejtezobol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b581fa1e-305d-4ad9-a81d-307218e96ad8","keywords":null,"link":"/sport/20190627_Terrortamadastol_felt_a_makaoi_valogatott_kizartak_a_selejtezobol","timestamp":"2019. június. 27. 17:59","title":"Terrortámadástól félt a makaói válogatott, kizárták a selejtezőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e618d2-d717-4453-b801-282212d0a4a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A RUTIN alkalmazásban nincsenek felhasználói jelzések, kizárólag a hatóságtól érkező információk jelennek meg rajta. De pont ezért nagyon hasznos. A rendőrség most több új funkcióval bővítette a 2015 óta működő appot.","shortLead":"A RUTIN alkalmazásban nincsenek felhasználói jelzések, kizárólag a hatóságtól érkező információk jelennek meg rajta. De...","id":"20190628_rutin_alkalmazas_rendorseg_utlezaras_dugo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74e618d2-d717-4453-b801-282212d0a4a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5d6308-5e82-4004-a73c-31e53318ca62","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_rutin_alkalmazas_rendorseg_utlezaras_dugo","timestamp":"2019. június. 28. 11:33","title":"Sokat autózik? Megújult a rendőrség alkalmazása, töltse le, segít elkerülni a dugókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61ae528-ae31-411b-8b50-0f9505252019","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rosszindulatú támadók vehetik át az irányítást a számítógép felett, ha valaki a VLC egy régebbi verzióját használja, ráadásul ismeretlen forrásból származó fájlokat futtat. Két komoly biztonsági rést is találtak a szoftverben.","shortLead":"Rosszindulatú támadók vehetik át az irányítást a számítógép felett, ha valaki a VLC egy régebbi verzióját használja...","id":"20190627_vlc_medialejatszo_korabbi_verzioi_meghekkelhetok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b61ae528-ae31-411b-8b50-0f9505252019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931c11ae-4703-4a00-b543-5153e84f397a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_vlc_medialejatszo_korabbi_verzioi_meghekkelhetok","timestamp":"2019. június. 27. 11:03","title":"Ha ön is használja a VLC lejátszót, akkor gyorsan frissítse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15aa649e-d7bb-4f4a-8a1f-f21d4f0155ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túl van a rehabilitáción a két halálos áldozatot követelő baleset egyik vádlottja, M. Richárd, és a jövő héten már ott lesz a tárgyalásán. Lehet, nem kell visszamennie az előzetes letartóztatásba.","shortLead":"Túl van a rehabilitáción a két halálos áldozatot követelő baleset egyik vádlottja, M. Richárd, és a jövő héten már ott...","id":"20190627_Jovo_heten_ott_lesz_a_targyalason_M_Richard_es_lehet_akar_nyaralni_is_elmehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15aa649e-d7bb-4f4a-8a1f-f21d4f0155ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a44176-7c6f-4c0b-aec8-f278a6a1b146","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Jovo_heten_ott_lesz_a_targyalason_M_Richard_es_lehet_akar_nyaralni_is_elmehet","timestamp":"2019. június. 27. 16:35","title":"Jövő héten ott lesz a tárgyaláson M. Richárd, és lehet, akár nyaralni is elmehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958cb917-8f9c-4c04-a7d5-2c1ea019265e","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"Egyre kevesebb a fizetési késedelem, javul a fizetési morál a magyarországi cégek között. A javuló tendenciák ellenére mégis érdemes körültekintőnek lenni.\r

","shortLead":"Egyre kevesebb a fizetési késedelem, javul a fizetési morál a magyarországi cégek között. A javuló tendenciák ellenére...","id":"bchbisnode_20190627_fizetesi_moral_cegek_partnerpayment","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=958cb917-8f9c-4c04-a7d5-2c1ea019265e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1543bac0-504a-45e9-b667-78a478c26d43","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20190627_fizetesi_moral_cegek_partnerpayment","timestamp":"2019. június. 27. 07:30","title":"Most kiderül, mennyire szeretnek fizetni a magyar cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"3793405b-6a6f-48f6-ba62-1f660ea8e383","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"És egyelőre csak az egyiknél tudott megszervezni a pótlóbuszozást.","shortLead":"És egyelőre csak az egyiknél tudott megszervezni a pótlóbuszozást.","id":"20190628_Ket_vasutvonalon_is_szunetel_a_kozlekedes_a_csutortoki_vihar_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3793405b-6a6f-48f6-ba62-1f660ea8e383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be989667-2f48-47c1-80a0-1e0364af05a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_Ket_vasutvonalon_is_szunetel_a_kozlekedes_a_csutortoki_vihar_miatt","timestamp":"2019. június. 28. 08:54","title":"Két vasútvonalon is szünetel a közlekedés a csütörtöki vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ közel 200 nagyvárosában tette elérhetővé a Google a térképes szolgáltatásában azt az új funkciót, ami megpróbálja pontosan megmondani, mennyire zsúfolt a közeledő járat.","shortLead":"A világ közel 200 nagyvárosában tette elérhetővé a Google a térképes szolgáltatásában azt az új funkciót, ami...","id":"20190627_google_terkep_tomegkozlekedes_zsufoltsag_forgalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f0383d-c5e1-49dd-bde9-7eafa8588d7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_google_terkep_tomegkozlekedes_zsufoltsag_forgalom","timestamp":"2019. június. 27. 19:33","title":"Mostantól azt is jelzi a Google Térkép, érdemes-e felszállni a buszra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee6d31e-ef58-4e5f-a6a1-9a79bafc9893","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"M. Richárdnak bevonták a jogosítványát, és állítása szerint nem vezet közúti forgalomban, csak magánterületen, a Lupa Strand parkolója is ilyen. ","shortLead":"M. Richárdnak bevonták a jogosítványát, és állítása szerint nem vezet közúti forgalomban, csak magánterületen, a Lupa...","id":"20190628_M_Richard_szerint_csak_a_Lupa_parkolojaban_vezetett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aee6d31e-ef58-4e5f-a6a1-9a79bafc9893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ef9f8b-314a-4dbc-9fa3-743676e190dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190628_M_Richard_szerint_csak_a_Lupa_parkolojaban_vezetett","timestamp":"2019. június. 28. 14:04","title":"M. Richárd szerint csak a Lupa parkolójában vezetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]