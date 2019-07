Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De az orosházi birkózókra és egy nemesgörzsönyi fesztiválra is gondoltak.","shortLead":"De az orosházi birkózókra és egy nemesgörzsönyi fesztiválra is gondoltak.","id":"20190724_Alig_volt_bevetele_megis_20_millio_forintos_tamogatast_kapott_egy_alapitvany_az_MVMtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f63a6c-5058-4269-8694-6b7455443c46","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_Alig_volt_bevetele_megis_20_millio_forintos_tamogatast_kapott_egy_alapitvany_az_MVMtol","timestamp":"2019. július. 24. 07:43","title":"Alig volt bevétele, mégis 20 millió forintos támogatást kapott egy alapítvány az MVM-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e0c213-eeda-4c74-a446-ec46b5eb792b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Suhajda az első magyar hegymászó, aki oxigénpalack nélkül feljutott a K2 csúcsára. ","shortLead":"Suhajda az első magyar hegymászó, aki oxigénpalack nélkül feljutott a K2 csúcsára. ","id":"20190725_Suhajda_Szilard_feljutott_a_K2_csucsara_Klein_David_nem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96e0c213-eeda-4c74-a446-ec46b5eb792b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27e3e2e-a883-4112-a79d-44774911eb02","keywords":null,"link":"/sport/20190725_Suhajda_Szilard_feljutott_a_K2_csucsara_Klein_David_nem","timestamp":"2019. július. 25. 12:44","title":"Suhajda Szilárd feljutott a K2 csúcsára, Klein Dávid nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c115b6a-aa0e-4087-87c5-fee026a1dbee","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Németh Nándor országos csúccsal a hatodik helyen végzett 100 méter gyorson a kvangdzsui világbajnokság úszóversenyeinek ötödik napján, csütörtökön.","shortLead":"Németh Nándor országos csúccsal a hatodik helyen végzett 100 méter gyorson a kvangdzsui világbajnokság úszóversenyeinek...","id":"20190725_Nemeth_Nandor_orszagos_csuccsal_hatodik_100_meter_gyorson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c115b6a-aa0e-4087-87c5-fee026a1dbee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a076ce-9b85-4f74-8d79-e6313b18a893","keywords":null,"link":"/sport/20190725_Nemeth_Nandor_orszagos_csuccsal_hatodik_100_meter_gyorson","timestamp":"2019. július. 25. 13:37","title":"Németh Nándor országos csúccsal hatodik 100 méter gyorson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jesolóban nem lehet majd szombatonként iszogatni a parton. ","shortLead":"Jesolóban nem lehet majd szombatonként iszogatni a parton. ","id":"20190723_Betiltjak_a_szombati_italozast_egy_nepszeru_olasz_tengerparti_varosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43ac834-3cfa-4f58-98f9-bb9be4c3c52d","keywords":null,"link":"/elet/20190723_Betiltjak_a_szombati_italozast_egy_nepszeru_olasz_tengerparti_varosban","timestamp":"2019. július. 23. 18:25","title":"Betiltják a szombati italozást egy népszerű olasz tengerparti városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A brüsszeli testület csütörtökön hozza nyilvánosságra az erről szóló döntését.","shortLead":"A brüsszeli testület csütörtökön hozza nyilvánosságra az erről szóló döntését.","id":"20190725_stop_soros_europai_bizottsag_europai_unio_birosaga_kereset_kotelezettsegszegesi_eljaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e23a8f-1269-4c9e-add2-428deb5e7c15","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_stop_soros_europai_bizottsag_europai_unio_birosaga_kereset_kotelezettsegszegesi_eljaras","timestamp":"2019. július. 25. 08:38","title":"Beperli Magyarországot a Stop Soros miatt az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Statikust hívtak a helyszínre, hogy vizsgálja meg a Weiner Leó utcai társasház épületét.","shortLead":"Statikust hívtak a helyszínre, hogy vizsgálja meg a Weiner Leó utcai társasház épületét.","id":"20190725_Leszakadt_harom_gerenda_egy_VI_keruleti_lepcsohazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf6138ee-2df5-4ee6-9ccd-24fe10279cdf","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Leszakadt_harom_gerenda_egy_VI_keruleti_lepcsohazban","timestamp":"2019. július. 25. 09:02","title":"Leszakadt három gerenda egy VI. kerületi lépcsőházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08160276-d3d5-4594-a52f-3c0f45b95b8f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új irányba vinné el az unióval való tárgyalást a Brexitről Boris Johnson – ezt az új brit miniszterelnök parlamenti szűzbeszédében magyarázta.","shortLead":"Új irányba vinné el az unióval való tárgyalást a Brexitről Boris Johnson – ezt az új brit miniszterelnök parlamenti...","id":"20190725_Johnson_NagyBritanniaban_maradhatnak_az_ott_elo_unios_polgarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08160276-d3d5-4594-a52f-3c0f45b95b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01968a41-9e3e-4f42-b185-76528e1bd116","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190725_Johnson_NagyBritanniaban_maradhatnak_az_ott_elo_unios_polgarok","timestamp":"2019. július. 25. 15:46","title":"Johnson: Nagy-Britanniában maradhatnak az ott élő uniós polgárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b88236f-10e2-40c9-9136-e6f1238c065a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hódmezővásárhelyi Fidesz szerint a polgármesternek tájékoztatnia kellett volna a lakosságot arról, hogy egy kisebb részben önkormányzati tulajdonú magáncég olasz szemetet hozna a város melletti telephelyére. Márki-Zay Péter azt állítja, hogy nem is tudott a szemétről, és őt úgy tájékoztatták, hogy a székesfehérvári horvát iszapbotrány utáni kormányintézkedések miatt már nem is fogják ideszállítani azt. Úgy néz ki, hogy a szemétbotrány elül, a politikai viharok folytatódnak.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi Fidesz szerint a polgármesternek tájékoztatnia kellett volna a lakosságot arról, hogy egy kisebb...","id":"20190725_hodmezovasarhely_szemet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b88236f-10e2-40c9-9136-e6f1238c065a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7885e4-8872-4c3a-a51b-3b68d5825214","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190725_hodmezovasarhely_szemet","timestamp":"2019. július. 25. 13:05","title":"Olasz importszemét miatt támadják Márki-Zay Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]