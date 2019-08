Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7dabfa44-b218-4493-8c57-592c90f16bf1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg Budapest belvárosában találhatók ilyen lakások. ","shortLead":"Főleg Budapest belvárosában találhatók ilyen lakások. ","id":"20190810_Egyre_tobb_lakas_negyzetmeterara_lepi_at_az_egymilliot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dabfa44-b218-4493-8c57-592c90f16bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1091f5a1-2598-4001-ab20-1dad59f62d49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190810_Egyre_tobb_lakas_negyzetmeterara_lepi_at_az_egymilliot","timestamp":"2019. augusztus. 10. 12:50","title":"Egyre több lakás négyzetméterára lépi át az egymilliót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e7aabe-b89e-4ffc-b442-84a3afafc24c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Akár 20 évvel is eltolhatja a menopauza kezdetét egy úttörő brit beavatkozás, amely elsősorban a súlyos egészségi problémákkal küzdő nőknek jelenthet segítséget.","shortLead":"Akár 20 évvel is eltolhatja a menopauza kezdetét egy úttörő brit beavatkozás, amely elsősorban a súlyos egészségi...","id":"20190810_menopauza_kezdetenek_kitolasa_profam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4e7aabe-b89e-4ffc-b442-84a3afafc24c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728fd176-17e5-4a6a-84dc-37eb6a125346","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_menopauza_kezdetenek_kitolasa_profam","timestamp":"2019. augusztus. 10. 13:03","title":"Az orvosok kitalálták, hogyan lehet 20 évvel elhalasztani a menopauza kezdetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a40f816-7371-46ca-9da8-506722f0374a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elköltözik Németországból Aj Vej-vej világhírű kínai ellenzéki művész, döntését a német társadalom zártságával indokolta egy pénteki lapinterjúban.","shortLead":"Elköltözik Németországból Aj Vej-vej világhírű kínai ellenzéki művész, döntését a német társadalom zártságával...","id":"20190809_Zartnak_tartja_es_elhagyja_Nemetorszagot_VejVej","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a40f816-7371-46ca-9da8-506722f0374a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31384944-295a-4a99-ad57-546129adff1f","keywords":null,"link":"/kultura/20190809_Zartnak_tartja_es_elhagyja_Nemetorszagot_VejVej","timestamp":"2019. augusztus. 09. 13:40","title":"Zártnak tartja és elhagyja Németországot Vej-Vej","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31cacaee-7b97-4a1f-a2c3-fb94a0a16d46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hajnal Gabriella miniszteri biztos vezette magyar nyelv és irodalom kerettantervi bizottságban dolgozik havi 480 ezer forintért Takaró Mihály. Arról, hogy részben a vállalhatatlan nézeteket valló Takaróra bízták az oktatás hazafiasabbá tételét, a hvg.hu írt először.","shortLead":"A Hajnal Gabriella miniszteri biztos vezette magyar nyelv és irodalom kerettantervi bizottságban dolgozik havi 480 ezer...","id":"20190809_Kiderult_milyen_szerzodes_alapjan_ir_bele_a_NATba_havi_480_ezerert_Takaro_Mihaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31cacaee-7b97-4a1f-a2c3-fb94a0a16d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63341611-aaa5-491e-a542-61490f5bea91","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Kiderult_milyen_szerzodes_alapjan_ir_bele_a_NATba_havi_480_ezerert_Takaro_Mihaly","timestamp":"2019. augusztus. 09. 15:09","title":"Kiderült, milyen szerződés alapján ír bele a NAT-ba havi 480 ezerért Takaró Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494b48b3-8acb-422a-887d-6cbbf9be4573","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két generátor rosszalkodott, egy fél ország bánta.","shortLead":"Két generátor rosszalkodott, egy fél ország bánta.","id":"20190809_Vege_a_brit_aramszunetnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=494b48b3-8acb-422a-887d-6cbbf9be4573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a877a88-dfb8-4e7a-a1a4-39a862ff67c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190809_Vege_a_brit_aramszunetnek","timestamp":"2019. augusztus. 09. 20:02","title":"Vége a brit áramszünetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b33b0be-dbd6-4ef7-a385-b1f840f36ed6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Július 14-e óta tartanak a megmozdulások Oroszoroszágban.","shortLead":"Július 14-e óta tartanak a megmozdulások Oroszoroszágban.","id":"20190810_Moszkva_200nal_is_tobb_embert_csuktak_le_az_engedely_nelkuli_ellenzeki_tunteteseken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b33b0be-dbd6-4ef7-a385-b1f840f36ed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30df5a4b-97dc-4dfe-acc5-f78ff4c2763b","keywords":null,"link":"/vilag/20190810_Moszkva_200nal_is_tobb_embert_csuktak_le_az_engedely_nelkuli_ellenzeki_tunteteseken","timestamp":"2019. augusztus. 10. 20:48","title":"Moszkva: 200-nál is több embert csuktak le az engedély nélküli, ellenzéki tüntetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség megerősítette a hírt. ","shortLead":"A rendőrség megerősítette a hírt. ","id":"20190809_Noi_holttestet_talaltak_a_leanyfalui_kempingben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d346bc7b-6a31-4d8b-b6f9-9ff2a0694bfa","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Noi_holttestet_talaltak_a_leanyfalui_kempingben","timestamp":"2019. augusztus. 09. 13:21","title":"Női holttestet találtak a leányfalui kempingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai bíróság elutasította a Facebook fellebbezését abban a perben, amit az arcfelismerő rendszerük használata miatt indítottak ellenük. A tét nem kicsi.","shortLead":"Az amerikai bíróság elutasította a Facebook fellebbezését abban a perben, amit az arcfelismerő rendszerük használata...","id":"20190809_facebook_arcfelismeres_birosag_buntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00f9a6f-5693-4426-a3ff-535a99d3e27e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_facebook_arcfelismeres_birosag_buntetes","timestamp":"2019. augusztus. 09. 13:03","title":"Újabb gigabüntetést kaphat a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]