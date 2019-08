2019. június. 25. 11:40 Gergely Zsófia Itthon

Egy új fesztivál, a hun királynak állított emlékmű és egy hagyományőrzősport-központ létrehozásának terve is felbukkan a hvg.hu által megszerzett, még titkos Emmi-előterjesztésben, amelyben azt is felróják, hogy a Magyarságkutató Intézetnek egy „méltó és impozáns” épület kellett volna. Az is kiderült, hogy Káslerék kívülről alig látható szervezete hogyan épül fel, milyen kutatók szálltak be a NER új őstörténet-kutatójába és egy angol–magyar nyelvű szakfolyóirat elindítását is tervezik.