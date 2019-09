Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51f1f3c5-d5c2-49da-87a0-f48f23da6a25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kihívó megjelölte a helyet és a napot, várja a főpolgármester válaszát.","shortLead":"A kihívó megjelölte a helyet és a napot, várja a főpolgármester válaszát.","id":"20190911_karacsony_gergely_tarlos_istvan_fopolgarmester_vita","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51f1f3c5-d5c2-49da-87a0-f48f23da6a25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8eb087-52ec-479e-b6b4-acb08113080b","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_karacsony_gergely_tarlos_istvan_fopolgarmester_vita","timestamp":"2019. szeptember. 11. 14:25","title":"Még a végén összejön a vita Tarlós és Karácsony között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár a szálloda azonnal észlelte a hibát és visszautalta a nőnek a pénzt, a tranzakciós díjak miatt komoly adóssága lett. ","shortLead":"Bár a szálloda azonnal észlelte a hibát és visszautalta a nőnek a pénzt, a tranzakciós díjak miatt komoly adóssága...","id":"20190911_Forint_helyett_euroban_terhelte_meg_egy_brit_no_kartyajat_egy_budapesti_hotel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30704208-17b0-4cf2-bae8-a6cc0c94692e","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_Forint_helyett_euroban_terhelte_meg_egy_brit_no_kartyajat_egy_budapesti_hotel","timestamp":"2019. szeptember. 11. 17:26","title":"Forint helyett euróban terhelte meg egy brit nő kártyáját egy budapesti hotel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"Oroszi Babett","category":"itthon","description":"Kikértük, hogy a tárcák összesen mennyi pénzt akartak beszedni a közérdekű adatigénylések megválaszolásáért azóta, hogy fizetőssé tették az információk kiadását. Kiderült, volt miért aggódnia azoknak a civileknek, akik a kezdetektől fogva ellenezték a módosítást, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) például több mint 4 millió forint költségtérítést kért 10 adatigénylés után, de a tárca még így is elbújhat a XIX. Rendőrkapitányság mögött, amely 11,5 millió forintot szeretett volna beszedni egyetlen válaszért. ","shortLead":"Kikértük, hogy a tárcák összesen mennyi pénzt akartak beszedni a közérdekű adatigénylések megválaszolásáért azóta...","id":"20190911_Milliokat_kert_ket_miniszterium_nehany_adatigenyles_megvalaszolasaert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff260455-42dd-442c-bbc4-8d77200b26af","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Milliokat_kert_ket_miniszterium_nehany_adatigenyles_megvalaszolasaert","timestamp":"2019. szeptember. 11. 17:06","title":"Milliókat kért két minisztérium néhány adatigénylés megválaszolásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Beszámítható volt, részben elismerte a bűncselekményt.","shortLead":"Beszámítható volt, részben elismerte a bűncselekményt.","id":"20190913_Zart_targyalassal_kezdodott_a_szekszardi_gyermekgyilkos_pere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1bd23c5-68ce-439a-bbae-99100041a81d","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Zart_targyalassal_kezdodott_a_szekszardi_gyermekgyilkos_pere","timestamp":"2019. szeptember. 13. 11:25","title":"Zárt tárgyalással kezdődött a szekszárdi gyermekgyilkos pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc430b3e-6c42-44a6-ac80-158e09bc5f33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség megerősítette, hogy a folyamatban lévő nyomozás miatt mentek ki házkutatást tartani, de gyanúsítottat nem hallgattak ki. ","shortLead":"A rendőrség megerősítette, hogy a folyamatban lévő nyomozás miatt mentek ki házkutatást tartani, de gyanúsítottat nem...","id":"20190911_Hazkutatas_Pikoeknal_nincs_gyanusitott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc430b3e-6c42-44a6-ac80-158e09bc5f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069188c9-a40a-4b43-bec4-39e210c8071c","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Hazkutatas_Pikoeknal_nincs_gyanusitott","timestamp":"2019. szeptember. 11. 20:52","title":"Házkutatás Pikóéknál: nincs gyanúsított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0337b6b-8cf8-46a4-b8e9-3e81af29a32e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két évvel ezelőtt kormányhatározatot hoztak arról, hogy uniós forrásból épüljön Szegeden egy vegyes forgalmú híd. Most a Fidesz, egy közúti híd látványtervével kampányol, amelynek megépítésére szerintük a garanciát a kormánypárt polgármesterjelöltje jelenti, aki szerint viszont még egyeztetés folyik a programjáról.","shortLead":"Két évvel ezelőtt kormányhatározatot hoztak arról, hogy uniós forrásból épüljön Szegeden egy vegyes forgalmú híd. Most...","id":"20190912_szeged_hid_kampany_botka_nemesi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0337b6b-8cf8-46a4-b8e9-3e81af29a32e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7723bc66-d548-41a0-91ea-cd9b3c0964e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_szeged_hid_kampany_botka_nemesi","timestamp":"2019. szeptember. 12. 11:15","title":"Olyan hidat ígér a Fidesz Szegeden, amelyről még a polgármesterjelöltjük sem tudja, hogy milyen lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1033f1b1-8472-458c-baed-49c62e06f60a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Részletezte a statisztikai hivatal az ipari termelés nagy növekedésének okait.","shortLead":"Részletezte a statisztikai hivatal az ipari termelés nagy növekedésének okait.","id":"20190912_KSH_ipar_autogyar_szabadsag_jarmu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1033f1b1-8472-458c-baed-49c62e06f60a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd08022e-9942-446b-a4c3-7da984c26fac","keywords":null,"link":"/kkv/20190912_KSH_ipar_autogyar_szabadsag_jarmu","timestamp":"2019. szeptember. 12. 11:54","title":"KSH: Azért nőtt óriásit a magyar ipar, mert máskor voltak az autógyári szabadságok, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e254dea9-d3e0-4569-b78e-1590d0afb47d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Frankfurti Autószalonon leleplezett Hyundai-modell egyrészt visszatekint a múltba, másrészt a jövőt is felvázolja számunkra.","shortLead":"A Frankfurti Autószalonon leleplezett Hyundai-modell egyrészt visszatekint a múltba, másrészt a jövőt is felvázolja...","id":"20190912_a_hyundai_sziklat_dobott_az_unalmas_kulseju_autok_tengerebe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e254dea9-d3e0-4569-b78e-1590d0afb47d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00eeae3c-29df-4456-9d7f-d71bf8e2145d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190912_a_hyundai_sziklat_dobott_az_unalmas_kulseju_autok_tengerebe","timestamp":"2019. szeptember. 12. 11:21","title":"A Hyundai sziklát dobott az unalmas külsejű autók tengerébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]