[{"available":true,"c_guid":"4b39ed71-7091-418c-ba4c-8dbf0835faf5","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Jobb lenne a nagyobb kiszámíthatóság és ha kisebb terhek nehezednének az ágazatra, de jelenleg ezek a körülmények, így ehhez kell alkalmazkodnunk – véli Peter Roebben, aki 2025 elején vette át a K&H Bank vezérigazgatói posztját. Nem ismeretlen számára Magyarország: korábban már hét évet töltött itt vezető beosztásban. Vele beszélgettünk a K&H jelenlegi helyzetéről, a bankolás jövőjéről, a magyar piac sajátosságairól és arról, cél-e az, hogy bankja piacvezető legyen Magyarországon.","shortLead":"Jobb lenne a nagyobb kiszámíthatóság és ha kisebb terhek nehezednének az ágazatra, de jelenleg ezek a körülmények...","id":"20250506_hvg-interju-Peter-Roebben-KH-Bank-vezerigazgatojaval-gyorsitasi-szakasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b39ed71-7091-418c-ba4c-8dbf0835faf5.jpg","index":0,"item":"d35abd05-00d7-49fd-a06e-414afd704c7f","keywords":null,"link":"/360/20250506_hvg-interju-Peter-Roebben-KH-Bank-vezerigazgatojaval-gyorsitasi-szakasz","timestamp":"2025. május. 06. 11:30","title":"A készpénz nem tűnik el, de nem ezé a jövő – interjú Peter Roebbennel, a K&H Bank vezérigazgatójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa96aab-9e6d-4c76-a819-bb2eea838f8d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint egy éve a caracasi argentin nagykövetségen húzták meg magukat, de úgy tűnik, itt sem voltak biztonságban. ","shortLead":"Több mint egy éve a caracasi argentin nagykövetségen húzták meg magukat, de úgy tűnik, itt sem voltak biztonságban. ","id":"20250507_Venezuelai-ellenzeki-aktivistakat-menekitettek-az-Egyesult-Allamokba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1aa96aab-9e6d-4c76-a819-bb2eea838f8d.jpg","index":0,"item":"ab97915e-8fc5-46a3-9556-9f583cea72a4","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_Venezuelai-ellenzeki-aktivistakat-menekitettek-az-Egyesult-Allamokba","timestamp":"2025. május. 07. 10:48","title":"Venezuelai ellenzéki aktivistákat menekítettek az Egyesült Államokba, Marco Rubio hősöknek nevezte őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68d349cf-2fae-4a79-a0a4-ed4fab2dd55e","c_author":"Balizs Benedek","category":"elet","description":"Az Angol Labdarúgó-szövetség érvényesítette a brit Legfelsőbb Bíróság döntését, és a következő hónap elejétől megtiltja a transznemű nőknek, hogy az angol női bajnokságban játsszanak. A női futball a transz közösség egyik utolsó mentsvára volt, egy olyan biztos pont, ahol elfogadták őket és szabadon élvezhették a sportolás mentális és fizikai egészségre gyakorolt jótékony hatásait. A nemiség kérdésének vizsgálata ezzel csak tovább bonyolódott.","shortLead":"Az Angol Labdarúgó-szövetség érvényesítette a brit Legfelsőbb Bíróság döntését, és a következő hónap elejétől megtiltja...","id":"20250505_transznemu-nok-sport-FA-angol-labdarugo-szovetseg-kitiltas-foci-olimpia-okolvivas-imane-helif-donald-trump-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68d349cf-2fae-4a79-a0a4-ed4fab2dd55e.jpg","index":0,"item":"a077086d-3605-459e-8f7f-e283125102fd","keywords":null,"link":"/elet/20250505_transznemu-nok-sport-FA-angol-labdarugo-szovetseg-kitiltas-foci-olimpia-okolvivas-imane-helif-donald-trump-ebx","timestamp":"2025. május. 05. 17:55","title":"A transznemű nők egyik utolsó mentsvára is odaveszett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af2a0ad8-3a93-4145-8a42-181fdc278e41","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Penza és Voronyezs kormányzója is arról számolt be, hogy drónok támadták őket keddre virradóra. ","shortLead":"Penza és Voronyezs kormányzója is arról számolt be, hogy drónok támadták őket keddre virradóra. ","id":"20250506_oroszorszag-ukrajna-haboru-drontamadas-moszkva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af2a0ad8-3a93-4145-8a42-181fdc278e41.jpg","index":0,"item":"3d8d9cae-a759-4d0c-9902-08a9f0ea01da","keywords":null,"link":"/vilag/20250506_oroszorszag-ukrajna-haboru-drontamadas-moszkva","timestamp":"2025. május. 06. 05:23","title":"Orosz jelentések szerint újabb ukrán dróntámadás érte Moszkvát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf7456b-37d9-4c81-be18-e3561037659c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Összesen tizenegy példány készült eddig a Lamborghini hajójából. ","shortLead":"Összesen tizenegy példány készült eddig a Lamborghini hajójából. ","id":"20250505_Elsullyedt-egy-Lamborghini-luxusjacht-Miamiban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3cf7456b-37d9-4c81-be18-e3561037659c.jpg","index":0,"item":"63635dde-6e7c-4cd8-b0e1-c2ccd0b41c21","keywords":null,"link":"/cegauto/20250505_Elsullyedt-egy-Lamborghini-luxusjacht-Miamiban","timestamp":"2025. május. 05. 16:17","title":"Túltolták a bulit a bikinis influenszerek, elsüllyesztettek egy Lamborghini jachtot Miamiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83b51495-e2ff-4c84-b3db-9906d9e8d5f7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ENSZ menekültügyi szervezete szerint fennáll a veszélye, hogy az odaküldött migránsokat visszaszállítják azokba az országokba, ahonnan elmenekültek. ","shortLead":"Az ENSZ menekültügyi szervezete szerint fennáll a veszélye, hogy az odaküldött migránsokat visszaszállítják azokba...","id":"20250505_ruanda-egyesult-allamok-illegalis-bevandorlok-befogadas-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83b51495-e2ff-4c84-b3db-9906d9e8d5f7.jpg","index":0,"item":"d0d1f929-7825-4d6f-b30f-2d12654c0102","keywords":null,"link":"/vilag/20250505_ruanda-egyesult-allamok-illegalis-bevandorlok-befogadas-targyalas","timestamp":"2025. május. 05. 15:03","title":"Ruanda illegális bevándorlók befogadásáról tárgyal az Egyesült Államokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89666cd9-8853-4be9-a822-41c12a72882a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ivóvíz kinyerése a levegőből, de ételmaradékok felhasználásával – ezt az egyszerre figyelemre méltó, és első hallásra kissé talán bizarr módszert dolgozták ki a Texasi Egyetem kutatói.","shortLead":"Ivóvíz kinyerése a levegőből, de ételmaradékok felhasználásával – ezt az egyszerre figyelemre méltó, és első hallásra...","id":"20250507_viz-szurese-levegobol-biomassza-hidrogel-etelmaradek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89666cd9-8853-4be9-a822-41c12a72882a.jpg","index":0,"item":"a23ccfc8-4974-45e6-9975-ec6c2150eb2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_viz-szurese-levegobol-biomassza-hidrogel-etelmaradek","timestamp":"2025. május. 07. 08:03","title":"Naponta 14 liter tiszta ivóvizet von ki a levegőből a kidobott ételmaradékokkal működő új módszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f4eeb45-e352-4ba9-b47a-72542217793e","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A HVG fotósa, Veres Viktor munkája hír- és eseményfotó kategóriában nyert, emellett az Escher Károly-díjat is elhozhatta a legjobb Magyarországon készült hírképért.","shortLead":"A HVG fotósa, Veres Viktor munkája hír- és eseményfotó kategóriában nyert, emellett az Escher Károly-díjat is...","id":"20250506_43-Magyar-Sajtofoto-Kiallitas-sajtofoto-dij-Capa-Kozpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f4eeb45-e352-4ba9-b47a-72542217793e.jpg","index":0,"item":"c9e15aed-72a5-48c0-85b6-2725aac32c7a","keywords":null,"link":"/kultura/20250506_43-Magyar-Sajtofoto-Kiallitas-sajtofoto-dij-Capa-Kozpont","timestamp":"2025. május. 06. 10:00","title":"Kihirdették a Magyar Sajtófotó Pályázat győzteseit, kollégánk, Veres Viktor képe a legjobb hírkép díját kapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]