[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kormányhivatali változások jönnek, orosz pénzek a brit konzervatívoknál és menekülő elnök Bolíviában. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Kormányhivatali változások jönnek, orosz pénzek a brit konzervatívoknál és menekülő elnök Bolíviában. Ez a hvg360...","id":"20191112_Radar360_Meszaros_valtoztat_az_energiapiacon_Gyurcsany_youtuber_lett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ae6c51-5b61-4c92-bfc6-1015cd3efbea","keywords":null,"link":"/360/20191112_Radar360_Meszaros_valtoztat_az_energiapiacon_Gyurcsany_youtuber_lett","timestamp":"2019. november. 12. 08:00","title":"Radar360: Mészáros változtat az energiapiacon, Gyurcsány youtuber lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851ff111-a027-47ed-bbf3-ed55672e4bc2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. jelenlegi igazgatója a volt rendészeti államtitkár, Tasnádi László.","shortLead":"A Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. jelenlegi igazgatója a volt rendészeti államtitkár, Tasnádi László.","id":"20191111_Pinter_Sandor_volt_cege_orizheti_a_Terror_Hazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=851ff111-a027-47ed-bbf3-ed55672e4bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e956cb-55e6-4579-8bfe-2fa843d18371","keywords":null,"link":"/kkv/20191111_Pinter_Sandor_volt_cege_orizheti_a_Terror_Hazat","timestamp":"2019. november. 11. 13:49","title":"Pintér Sándor volt cége őrizheti a Terror Házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34d722cb-7657-43cf-853a-4624538eb00c","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Vezetőváltás árulkodik a felcsúti milliárdos energiapiaci terjeszkedésének valódi irányáról, miközben Putyin tárgyalásai új lehetőséget is felvillantottak a milliárdos előtt.","shortLead":"Vezetőváltás árulkodik a felcsúti milliárdos energiapiaci terjeszkedésének valódi irányáról, miközben Putyin...","id":"201945__putyin_uzletel__meszaros_terjeszkedik__europa_vasarol__gaztamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34d722cb-7657-43cf-853a-4624538eb00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ee65ee-63ea-455e-a351-ff61a595a194","keywords":null,"link":"/360/201945__putyin_uzletel__meszaros_terjeszkedik__europa_vasarol__gaztamadas","timestamp":"2019. november. 12. 07:00","title":"Gáztámadás: hogyan gazdagszik Mészáros a rezsipénzeken?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a426839a-e929-42ad-aedd-8c27871ffe26","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Verseny nélkül lett bajnok a Hyundai. ","shortLead":"Verseny nélkül lett bajnok a Hyundai. ","id":"20191112_rali_vb_ausztralia_elmaradt_futam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a426839a-e929-42ad-aedd-8c27871ffe26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a1d3d24-7940-4562-8200-aede0fc724cd","keywords":null,"link":"/sport/20191112_rali_vb_ausztralia_elmaradt_futam","timestamp":"2019. november. 12. 10:13","title":"A pusztító bozóttüzek miatt elmarad a rali-vb zárófutama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61d487f-7b30-40f8-b0e1-46670b7060ab","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A németországi és az amerikai üzem fél éven belül bezár.","shortLead":"A németországi és az amerikai üzem fél éven belül bezár.","id":"20191111_A_robotmunkat_is_Azsiaba_viszi_az_adidas_hogy_sporoljon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b61d487f-7b30-40f8-b0e1-46670b7060ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdebec03-4d3b-4c58-be75-9e4df524a315","keywords":null,"link":"/kkv/20191111_A_robotmunkat_is_Azsiaba_viszi_az_adidas_hogy_sporoljon","timestamp":"2019. november. 11. 12:37","title":"A robotmunkát is Ázsiába viszi az Adidas, hogy spóroljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester a november 6-i kormányülésen vetette ezt fel a 24.hu információja szerint.","shortLead":"A főpolgármester a november 6-i kormányülésen vetette ezt fel a 24.hu információja szerint.","id":"20191112_karacsony_gergely_kukaholding_nhkv_budapest_hulladek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b821e576-179e-45a2-a01c-cba422c776df","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_karacsony_gergely_kukaholding_nhkv_budapest_hulladek","timestamp":"2019. november. 12. 16:32","title":"Karácsony kiléptetné a fővárost a kukaholding botrányos rendszeréből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f38ce53-d585-4637-ab72-5e8b6486338d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új Mac Prót még júniusban, fejlesztői konferenciáján jelentette be az Apple, azonban eddig még nem került kereskedelmi forgalomba. Most viszont lefotózták valahol, vagy legalábbis egy olyan gépet, ami igencsak úgy néz ki, mint az Apple eddigi legnagyobb teljesítményű Mac-je.","shortLead":"Az új Mac Prót még júniusban, fejlesztői konferenciáján jelentette be az Apple, azonban eddig még nem került...","id":"20191111_calvin_harris_studioja_uj_apple_macbook_pro_foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f38ce53-d585-4637-ab72-5e8b6486338d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e52568-59e6-4ba1-9ee7-79fe148fbe89","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_calvin_harris_studioja_uj_apple_macbook_pro_foto","timestamp":"2019. november. 11. 13:03","title":"Van, aki már használja a még meg sem jelent, sok millió forintos Mac Prót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4319edd3-bc00-418a-93c7-b4e9a2d13b07","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Men's Health magazin is eltűnik. ","shortLead":"A Men's Health magazin is eltűnik. ","id":"20191111_megszunes_playboy_mens_health_marqard_media","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4319edd3-bc00-418a-93c7-b4e9a2d13b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b433ae5e-6b9f-48e2-831d-03ee1c4f66a1","keywords":null,"link":"/kultura/20191111_megszunes_playboy_mens_health_marqard_media","timestamp":"2019. november. 11. 16:56","title":"Megszűnik a magyar Playboy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]