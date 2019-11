Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bb5628c-f7e9-4dbf-8cb4-fd97e0c535ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ne várjunk csodát, közeleg a tél.","shortLead":"Ne várjunk csodát, közeleg a tél.","id":"20191125_Ha_felszall_a_kod_es_kisut_a_nap_akar_10_fok_is_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bb5628c-f7e9-4dbf-8cb4-fd97e0c535ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5eb1df-3ca7-403c-8048-53baa40f1eef","keywords":null,"link":"/elet/20191125_Ha_felszall_a_kod_es_kisut_a_nap_akar_10_fok_is_lehet","timestamp":"2019. november. 25. 05:13","title":"Ha felszáll a köd és kisüt a nap, akár 10 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754e7435-c074-4741-8bfb-5de904789a27","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Varga Judit szerint mindez nem jelenti a bírói függetlenség csorbítását.\r

\r

","shortLead":"Varga Judit szerint mindez nem jelenti a bírói függetlenség csorbítását.\r

\r

","id":"20191123_Nem_terhetnek_el_a_birak_a_Kuria_jogertelmezesetol_jelentette_be_az_igazsagugyminiszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=754e7435-c074-4741-8bfb-5de904789a27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abe26fcf-84c4-462d-ba2a-d6673a0a07d6","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_Nem_terhetnek_el_a_birak_a_Kuria_jogertelmezesetol_jelentette_be_az_igazsagugyminiszter","timestamp":"2019. november. 23. 15:11","title":"Nem térhetnek el a bírák a Kúria jogértelmezésétől, jelentette be az igazságügy-miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c5dcdc-f4d0-4fa2-b713-b081cdaebf5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiányoznak tervek, ezért nem biztos, hogy alá lehet írni határidőre a szerződéseket. Az új polgármester szerint a kampány miatt történhetett a mulasztás.","shortLead":"Hiányoznak tervek, ezért nem biztos, hogy alá lehet írni határidőre a szerződéseket. Az új polgármester szerint...","id":"20191123_800_millios_utfelujitast_bukhat_Ujpest_az_elozo_vezetes_hibaja_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19c5dcdc-f4d0-4fa2-b713-b081cdaebf5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc653e8-455d-4c59-8990-4b87c9d34074","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_800_millios_utfelujitast_bukhat_Ujpest_az_elozo_vezetes_hibaja_miatt","timestamp":"2019. november. 23. 11:59","title":"800 milliós útfelújítást bukhat Újpest az előző vezetés hibája miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19190a7a-7fec-4f0f-a86d-39b7785afbf6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"1644 kanyarógyanús beteg van a 200 ezres országban, az eddigi húsz halálos áldozat zöme öt éven aluli gyerek. ","shortLead":"1644 kanyarógyanús beteg van a 200 ezres országban, az eddigi húsz halálos áldozat zöme öt éven aluli gyerek. ","id":"20191123_Egyre_tobb_kisgyerek_hal_meg_kanyaroban_Szamoan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19190a7a-7fec-4f0f-a86d-39b7785afbf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27d8c15f-ac25-4e29-ae79-e6153b7468f5","keywords":null,"link":"/vilag/20191123_Egyre_tobb_kisgyerek_hal_meg_kanyaroban_Szamoan","timestamp":"2019. november. 23. 10:35","title":"Egyre több kisgyerek hal meg kanyaróban Szamoán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0db85b8-5621-4018-bd75-de64d16108b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20191124_wt_social_regisztracio_veny_nelkuli_fajdalomcsillapitok_airpods_karacsonyi_ajandek_telenor_ingyenes_mobilinternet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0db85b8-5621-4018-bd75-de64d16108b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dafe3fd1-879c-4ecc-b7f7-70f049606682","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_wt_social_regisztracio_veny_nelkuli_fajdalomcsillapitok_airpods_karacsonyi_ajandek_telenor_ingyenes_mobilinternet","timestamp":"2019. november. 24. 12:03","title":"Ez történt: elindutak az emberek az anti-Facebookra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"874f20ba-ec7f-41a4-9fd3-c0fb0143f530","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ugyanilyen kupont hirdettek korábban csalók a Tesco és a Coop nevében is. ","shortLead":"Ugyanilyen kupont hirdettek korábban csalók a Tesco és a Coop nevében is. ","id":"20191124_Most_allitolagos_Lidlkuponnal_probaljak_atverni_az_embereket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=874f20ba-ec7f-41a4-9fd3-c0fb0143f530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f9bccdd-ffb3-4cbe-8443-1d7ec1e6a91d","keywords":null,"link":"/kkv/20191124_Most_allitolagos_Lidlkuponnal_probaljak_atverni_az_embereket","timestamp":"2019. november. 24. 08:26","title":"Most állítólagos Lidl-kuponnal próbálják átverni az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37bca178-0e59-4727-b475-67246c556bed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti elővárosi vonalakon már csak modern szerelvények fognak járni.\r

\r

","shortLead":"A budapesti elővárosi vonalakon már csak modern szerelvények fognak járni.\r

\r

","id":"20191123_2022re_mind_a_negyven_emeletes_vonat_jarni_fog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37bca178-0e59-4727-b475-67246c556bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f373ea6b-1dc4-42ce-a939-0221e917a6c1","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_2022re_mind_a_negyven_emeletes_vonat_jarni_fog","timestamp":"2019. november. 23. 12:58","title":"2022-re mind a negyven emeletes vonat járni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d384d6a-93cc-446e-b3fb-7c1ae09a2148","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A megtámadott nő a barátaival kávézott, amikor egy férfi minden előzmény nélkül ütlegelni kezdte. Figyelem, a felvétel felkavaró lehet!","shortLead":"A megtámadott nő a barátaival kávézott, amikor egy férfi minden előzmény nélkül ütlegelni kezdte. Figyelem, a felvétel...","id":"20191123_muszlim_fejkendo_tamadas_no_ausztralia_kavezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d384d6a-93cc-446e-b3fb-7c1ae09a2148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1805f0-baba-4c26-81dd-74fe9687bc40","keywords":null,"link":"/elet/20191123_muszlim_fejkendo_tamadas_no_ausztralia_kavezo","timestamp":"2019. november. 23. 16:30","title":"Brutálisan összevertek egy terhes nőt Ausztráliában, amiért fejkendőt viselt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]