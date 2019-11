Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a307609f-26aa-4dd1-8dfc-68cfab7b5738","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét meglepte a Quake-rajongókat az Nvidia, ezúttal egy olyan frissítéssel, ami az apró részleteket is sokkal kidolgozottabbá teszi a játékban.","shortLead":"Ismét meglepte a Quake-rajongókat az Nvidia, ezúttal egy olyan frissítéssel, ami az apró részleteket is sokkal...","id":"20191127_nvidia_quake_ii_rtx_ray_tracing_technologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a307609f-26aa-4dd1-8dfc-68cfab7b5738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583202e3-aee6-4887-832b-c6508cd6217e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_nvidia_quake_ii_rtx_ray_tracing_technologia","timestamp":"2019. november. 27. 10:33","title":"Frissítették a Quake II-t, az eredmény látványos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f58888-1e65-4b05-b6dd-e05963097b33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Super Guppy 26 tonnányi rakomány megmozgatására képes, a \"bepakoláshoz\" a törzs közepén kell kinyitni a rakteret. Ezt használta a NASA az Orion szállítására.","shortLead":"A Super Guppy 26 tonnányi rakomány megmozgatására képes, a \"bepakoláshoz\" a törzs közepén kell kinyitni a rakteret. Ezt...","id":"20191127_nasa_super_guppy_repulogep_orion_urkapszula","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17f58888-1e65-4b05-b6dd-e05963097b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c720f3f5-f8ce-4d70-aaa1-b952cb0b58d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_nasa_super_guppy_repulogep_orion_urkapszula","timestamp":"2019. november. 27. 10:03","title":"A világ legkülönlegesebb repülőgépét vettette be a NASA az Orion űrkapszula taxiztatásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c699328-9aca-4756-9a6c-29a77afa8bc5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szerinte a kormány folyamatosan fejleszti a bölcsődei rendszert azzal, hogy a nők 40 év jogosultsági idő után nyugdíjba mehetnek, visszatérhetnek a családba.","shortLead":"Szerinte a kormány folyamatosan fejleszti a bölcsődei rendszert azzal, hogy a nők 40 év jogosultsági idő után nyugdíjba...","id":"20191127_novak_katalin_csalad_karrier_munka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c699328-9aca-4756-9a6c-29a77afa8bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca5ffbf-127c-4e49-ba5b-970f1d7cebb5","keywords":null,"link":"/elet/20191127_novak_katalin_csalad_karrier_munka","timestamp":"2019. november. 27. 21:10","title":"Novák Katalin: A kormány segít, hogy a nőknek ne kelljen választaniuk a karrier és a család között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két kilométeres a kocsisor.","shortLead":"Két kilométeres a kocsisor.","id":"20191129_Dugo_van_az_M7esen_Pest_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7296fa83-9b5d-4cfb-8d96-a9b4cb9a2dba","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_Dugo_van_az_M7esen_Pest_fele","timestamp":"2019. november. 29. 08:02","title":"Dugó van az M7-esen Pest felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Thomas Cook és az osztrák leányvállalatának csődje után új tulajdonoshoz kerül a N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató Kft.","shortLead":"A Thomas Cook és az osztrák leányvállalatának csődje után új tulajdonoshoz kerül a N-U-R Neckermann-utazás Szolgáltató...","id":"20191128_Uj_tulajdonoshoz_kerult_a_Neckermann_magyar_cege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4d07c4d-31ab-4003-b4df-33b8a4d62af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d110bc68-ec91-4d89-bee9-0463e2281748","keywords":null,"link":"/kkv/20191128_Uj_tulajdonoshoz_kerult_a_Neckermann_magyar_cege","timestamp":"2019. november. 28. 19:13","title":"Új tulajdonoshoz került a Neckermann magyar cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1193561-40a9-4e34-88e4-f0fcbc64b8e8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hatvanezer embernek kellett elhagynia az otthonát egy ipari baleset miatt Texasban a hálaadásnapi ünnep előestéjén.","shortLead":"Hatvanezer embernek kellett elhagynia az otthonát egy ipari baleset miatt Texasban a hálaadásnapi ünnep előestéjén.","id":"20191128_texas_robbanas_olajipari_uzem_kikoltoztetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1193561-40a9-4e34-88e4-f0fcbc64b8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa516177-5bc3-4b12-9896-aba06bd3a8d2","keywords":null,"link":"/vilag/20191128_texas_robbanas_olajipari_uzem_kikoltoztetes","timestamp":"2019. november. 28. 05:23","title":"Újabb robbanás volt a texasi vegyi üzemben, tízezreket költöztetnek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80677ef9-9de1-4bf7-bc2e-dd5feb44d4df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M3-as autópálya felé vezető oldal bedugult.","shortLead":"Az M3-as autópálya felé vezető oldal bedugult.","id":"20191127_Fejreallt_egy_auto_a_Megyeri_hidon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80677ef9-9de1-4bf7-bc2e-dd5feb44d4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf162f1-8a08-4472-bfbe-db446e59d6c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191127_Fejreallt_egy_auto_a_Megyeri_hidon","timestamp":"2019. november. 27. 18:33","title":"Fejre állt egy autó a Megyeri hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"073b83cd-7d1b-449b-a203-697fbf460ffd","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"A Mátrai Erőmű környéki vízszennyezés nyomába eredt hétfőn a hvg.hu stábja, ahol különös, az erdőn átvezető tömlőre bukkantunk. A Greenpeace azonban a környékbeli vízfolyások vizét is laboratóriumi vizsgálatnak vetette alá, amelyről szerdán kiderült, hogy a patakokban lényegében szennyvíz folyt. ","shortLead":"A Mátrai Erőmű környéki vízszennyezés nyomába eredt hétfőn a hvg.hu stábja, ahol különös, az erdőn átvezető tömlőre...","id":"20191127_Eromu_riport_greenpeace","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=073b83cd-7d1b-449b-a203-697fbf460ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db86914-49d8-4fce-ac3d-9f7836ef713f","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_Eromu_riport_greenpeace","timestamp":"2019. november. 27. 15:50","title":"A Mátrai Erőműnél gyakorlatilag szennyvíz folyik a patakokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]