[{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többek között kristályt adott el társával együtt, akire kilenc évet szabtak ki.","shortLead":"Többek között kristályt adott el társával együtt, akire kilenc évet szabtak ki.","id":"20191207_15_evet_kapott_egy_lajosmizsei_drogkereskedo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b854b1fb-65b2-424d-a830-e8ef8b589fce","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_15_evet_kapott_egy_lajosmizsei_drogkereskedo","timestamp":"2019. december. 07. 10:45","title":"15 év börtönt kapott egy lajosmizsei drogkereskedő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbd59bb-e7b3-45af-b189-9f5a44a32c04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A polgármester azt állítja, hogy látott havi 120 ezres üzemanyag-elszámolásokat is. A hét hivatali autóból csak kettőt tartanak meg a Józsefvárosban, a többit máshol fogják használni.","shortLead":"A polgármester azt állítja, hogy látott havi 120 ezres üzemanyag-elszámolásokat is. A hét hivatali autóból csak kettőt...","id":"20191207_Piko_Sara_Botondek_150_millio_forintot_koltottek_autohasznalatra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbbd59bb-e7b3-45af-b189-9f5a44a32c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e08de9ad-6d40-4c7b-9eb4-7804a79bd337","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191207_Piko_Sara_Botondek_150_millio_forintot_koltottek_autohasznalatra","timestamp":"2019. december. 07. 15:55","title":"Pikó: Sára Botondék 150 millió forintot költöttek autóhasználatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a766ea81-6e5c-404f-ae2b-45951be66e33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a harmadik generációs Pixeleknél vezette be Titan M nevű biztonsági chipjét. Rengeteg pénzt hajlandó fizetni annak a – fehérkalapos – hackernek, aki sebezhetőséget talál ebben az áramkörben.","shortLead":"A Google a harmadik generációs Pixeleknél vezette be Titan M nevű biztonsági chipjét. Rengeteg pénzt hajlandó fizetni...","id":"20191207_google_bug_bounty_program_titan_m_chip_feltores","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a766ea81-6e5c-404f-ae2b-45951be66e33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690517dc-f874-4105-9db3-ca08660ec2f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191207_google_bug_bounty_program_titan_m_chip_feltores","timestamp":"2019. december. 07. 10:03","title":"Megnőtt a tét: 305 milliót fizet a Google annak, aki képes kijátszani a biztonsági chipjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa02d0e7-74f0-4c00-842c-648b0f0c321d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az utóbbi két hétben ez már a második rendkívül súlyos és széles nyilvánosságot kapó nemi erőszak volt az országban.","shortLead":"Az utóbbi két hétben ez már a második rendkívül súlyos és széles nyilvánosságot kapó nemi erőszak volt az országban.","id":"20191207_Meghalt_a_no_akit_megeroszakoltak_es_felgyujtottak_Indiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa02d0e7-74f0-4c00-842c-648b0f0c321d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e09e591-afe6-40e5-bfd5-04a204d3b663","keywords":null,"link":"/vilag/20191207_Meghalt_a_no_akit_megeroszakoltak_es_felgyujtottak_Indiaban","timestamp":"2019. december. 07. 11:20","title":"Meghalt a nő, akit megerőszakoltak és felgyújtottak Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af784a78-2659-497f-a40a-8368a6b87e5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint többek között pártja sikerei késztették a kormánypártot az alaptörvény-módosításra.","shortLead":"A politikus szerint többek között pártja sikerei késztették a kormánypártot az alaptörvény-módosításra.","id":"20191207_Szabo_Timea_Lex_parbeszed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af784a78-2659-497f-a40a-8368a6b87e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe874080-695b-4692-9798-c59c098e3046","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Szabo_Timea_Lex_parbeszed","timestamp":"2019. december. 07. 18:16","title":"Szabó Tímea: az önkormányzati választásokon kapott pofon miatt tákolta a Fidesz a lex-Párbeszédet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da4979c-f75c-40e9-a716-4fe2de155e53","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191207_Kis_kozszolgalati_szexizmus_a_Petofi_Radiotol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3da4979c-f75c-40e9-a716-4fe2de155e53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22691045-4518-4eea-91c2-0e83b7ccaa37","keywords":null,"link":"/elet/20191207_Kis_kozszolgalati_szexizmus_a_Petofi_Radiotol","timestamp":"2019. december. 07. 10:10","title":"Kis közszolgálati szexizmus a Petőfi Rádiótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka aranyérmet nyert, Jakabos Zsuzsanna pedig negyedik lett 200 méter vegyesen szombaton a Glasgow-ban zajló rövidpályás úszó Európa-bajnokságon.","shortLead":"Hosszú Katinka aranyérmet nyert, Jakabos Zsuzsanna pedig negyedik lett 200 méter vegyesen szombaton a Glasgow-ban zajló...","id":"20191207_Hosszu_aranyermet_nyert_200_meter_vegyesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"539a419c-180a-4ca2-bda7-ea55aa15ee6c","keywords":null,"link":"/sport/20191207_Hosszu_aranyermet_nyert_200_meter_vegyesen","timestamp":"2019. december. 07. 18:53","title":"Hosszú aranyérmes 200 méter vegyesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa3b1fbb-047b-42b6-8e4d-0a69dcf4271b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sült kolbi 2200-ért? Bécsben ugyanez 1500.","shortLead":"Sült kolbi 2200-ért? Bécsben ugyanez 1500.","id":"20191207_budapesti_karacsonyi_vasar_sult_kolbasz_forralt_bor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa3b1fbb-047b-42b6-8e4d-0a69dcf4271b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caaec525-2e75-4104-9d78-15a55e6425a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191207_budapesti_karacsonyi_vasar_sult_kolbasz_forralt_bor","timestamp":"2019. december. 07. 10:30","title":"A budapesti karácsonyi vásár a bécsinél és a pozsonyinál is drágább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]