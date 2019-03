Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dc49a06-b2ff-4151-a29a-e46bc0b46c90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Motorhiba miatt irányíthatatlanul sodródni kezdett Norvégia partjai felé a Viking Cruise-csoport egyik hajója. 1300 utast helikopterekkel és csónakokkal mentettek ki az erős szélben.","shortLead":"Motorhiba miatt irányíthatatlanul sodródni kezdett Norvégia partjai felé a Viking Cruise-csoport egyik hajója. 1300...","id":"20190323_1300_embert_kellett_kimenteni_a_haborgo_tengeren_bajba_jutott_Viking_hajorol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dc49a06-b2ff-4151-a29a-e46bc0b46c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43feb92-3a83-4c3c-96b5-fc80012de6f4","keywords":null,"link":"/elet/20190323_1300_embert_kellett_kimenteni_a_haborgo_tengeren_bajba_jutott_Viking_hajorol","timestamp":"2019. március. 23. 18:14","title":"1300 embert kellett kimenteni a háborgó tengeren bajba jutott Viking hajóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abd97de0-c7ab-4b7d-afc2-13ae3d9bb7a1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bachot játszottak az utasoknak.","shortLead":"Bachot játszottak az utasoknak.","id":"20190324_Levonult_a_metroba_az_Operahaz_zenekara_es_adott_egy_koncertet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abd97de0-c7ab-4b7d-afc2-13ae3d9bb7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1c2603-b9d0-409c-a9e6-4dbbf20a2373","keywords":null,"link":"/kultura/20190324_Levonult_a_metroba_az_Operahaz_zenekara_es_adott_egy_koncertet","timestamp":"2019. március. 24. 10:01","title":"Levonult a metróba az Operaház zenekara, és adott egy koncertet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b7f370-ecfa-491a-8ad4-addc57b4209d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meghalt Rafi Eitan volt izraeli miniszter. Ő irányította azt a Moszad-akciót, aminek keretében elfogták Adolf Eichmann náci háborús bűnöst.","shortLead":"Meghalt Rafi Eitan volt izraeli miniszter. Ő irányította azt a Moszad-akciót, aminek keretében elfogták Adolf Eichmann...","id":"20190323_Meghalt_a_legendas_kem_aki_elfogta_Adolf_Eichmannt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47b7f370-ecfa-491a-8ad4-addc57b4209d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ebb69a-fd97-4390-b5be-05314a9b2a44","keywords":null,"link":"/elet/20190323_Meghalt_a_legendas_kem_aki_elfogta_Adolf_Eichmannt","timestamp":"2019. március. 23. 20:40","title":"Meghalt a legendás kém, aki elfogta Adolf Eichmannt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Előtte Varga István volt a vezető, egészen addig, míg be nem vallotta: független sajtóterméket is forgat.","shortLead":"Előtte Varga István volt a vezető, egészen addig, míg be nem vallotta: független sajtóterméket is forgat.","id":"20190322_Megvan_a_fideszes_mediabirodalom_uj_feje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b22329bf-9094-4ec7-86cb-55615fc13cab","keywords":null,"link":"/kultura/20190322_Megvan_a_fideszes_mediabirodalom_uj_feje","timestamp":"2019. március. 22. 16:22","title":"Megvan a fideszes médiabirodalom új feje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23318294-ac59-474d-a761-b00035830578","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem a mézükért tartja a méheket.","shortLead":"Nem a mézükért tartja a méheket.","id":"20190323_Gigantikus_mehfarmma_alakitotta_otven_hektaros_birtokat_Morgan_Freeman","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23318294-ac59-474d-a761-b00035830578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced84ea7-6e7a-4b53-8172-a2fe5bc6f8ab","keywords":null,"link":"/elet/20190323_Gigantikus_mehfarmma_alakitotta_otven_hektaros_birtokat_Morgan_Freeman","timestamp":"2019. március. 23. 10:29","title":"Gigantikus méhfarmmá alakította ötven hektáros birtokát Morgan Freeman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec678419-a0ca-4922-acbb-c97ef69d6f40","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Március utolsó napjaiban is lesznek mínuszok.","shortLead":"Március utolsó napjaiban is lesznek mínuszok.","id":"20190324_Keszuljon_visszater_a_fagy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec678419-a0ca-4922-acbb-c97ef69d6f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e5d6210-d621-4c1b-8379-16e298876681","keywords":null,"link":"/elet/20190324_Keszuljon_visszater_a_fagy","timestamp":"2019. március. 24. 13:55","title":"Készüljön, visszatér a fagy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Napos, 20 fok körüli, meleg idő lesz, északon lehet zápor.","shortLead":"Napos, 20 fok körüli, meleg idő lesz, északon lehet zápor.","id":"20190323_Marad_a_tavaszias_ido_kis_kockazattal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dfbe554-6220-46cf-a0c1-6bfd9226216e","keywords":null,"link":"/itthon/20190323_Marad_a_tavaszias_ido_kis_kockazattal","timestamp":"2019. március. 23. 17:12","title":"Marad a tavaszias idő, kis kockázattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30162e16-4e0c-4565-962f-1e59b5bb70f4","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A XV. kerületi az első olyan önkormányzat Magyarországon, ahol a képviselők határidőre nem tudták megszavazni a költségvetést. Ez azt jelenti, hogy a kormányhivatal lép helyettük, így fejlesztések maradhatnak el, és előfordulhat, hogy nem jut pénz közmunkára vagy betegellátásra. Az, hogy Újpalota nem megy csődbe, annak köszönhető, hogy korábbról maradtak tartalékai. De nem minden önkormányzat ilyen szerencsés, Balmazújváros például a pengeélen táncol.","shortLead":"A XV. kerületi az első olyan önkormányzat Magyarországon, ahol a képviselők határidőre nem tudták megszavazni...","id":"20190323_koltsegvetes_nelkul_onkormanyzat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30162e16-4e0c-4565-962f-1e59b5bb70f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841b2deb-48a6-455e-b5d2-4a82a16a4a8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190323_koltsegvetes_nelkul_onkormanyzat","timestamp":"2019. március. 23. 07:00","title":"A tűzzel játszik a neki nem tetsző településvezetőket csuklóztató Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]