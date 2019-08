Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cbf199be-8800-4a5a-8650-980fa6c628dd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Összesen 5,4 millió autót vettek a Volkswagen csoporthoz tartozó márkákból.","shortLead":"Összesen 5,4 millió autót vettek a Volkswagen csoporthoz tartozó márkákból.","id":"20190801_Kevesebb_autot_adott_el_a_Volkswagen_de_igy_is_nott_a_nyeresege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbf199be-8800-4a5a-8650-980fa6c628dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc3941c-69db-4ff4-8dbe-99a283bdfd17","keywords":null,"link":"/kkv/20190801_Kevesebb_autot_adott_el_a_Volkswagen_de_igy_is_nott_a_nyeresege","timestamp":"2019. augusztus. 01. 18:53","title":"Kevesebb autót adott el a Volkswagen, de így is nőtt a nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef3d812-44ea-49a9-925e-f3ef42131e51","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Összesen 54 villanyoszlopot alakítottak át.","shortLead":"Összesen 54 villanyoszlopot alakítottak át.","id":"20190801_Madarbarat_villanyoszlopokat_epitettek_ki_a_Gemencben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fef3d812-44ea-49a9-925e-f3ef42131e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ee6e12-9938-4421-b419-116103beed7d","keywords":null,"link":"/elet/20190801_Madarbarat_villanyoszlopokat_epitettek_ki_a_Gemencben","timestamp":"2019. augusztus. 01. 16:50","title":"Madárbarát villanyoszlopokat építettek ki a Gemencben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33cc46f-5fa1-4b61-a74e-4d15fda4a31c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Chelsea egykori francia játékosa tizenegy év után edzőként tér vissza a londoni csapathoz. ","shortLead":"A Chelsea egykori francia játékosa tizenegy év után edzőként tér vissza a londoni csapathoz. ","id":"20190802_Makelele_edzo_lesz_a_Chelseanel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d33cc46f-5fa1-4b61-a74e-4d15fda4a31c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df98d9cd-e838-4427-80ff-802a0049f654","keywords":null,"link":"/sport/20190802_Makelele_edzo_lesz_a_Chelseanel","timestamp":"2019. augusztus. 02. 21:06","title":"Makelele edző lesz a Chelsea-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73f334c5-007f-468d-b3ea-c66f1fa80737","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Igor Nagy, vukovári lakos követte el a hatszoros gyilkosságot csütörtök este Zágrábban – számolt be rendőrségi forrásokra hivatkozva a Jutarnji List című zágrábi napilap.","shortLead":"Igor Nagy, vukovári lakos követte el a hatszoros gyilkosságot csütörtök este Zágrábban – számolt be rendőrségi...","id":"20190802_Magyar_nevu_ferfi_kovette_el_a_zagrabi_verengzest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73f334c5-007f-468d-b3ea-c66f1fa80737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e4d2e0-70df-43e3-bfb2-9698cddd127e","keywords":null,"link":"/vilag/20190802_Magyar_nevu_ferfi_kovette_el_a_zagrabi_verengzest","timestamp":"2019. augusztus. 02. 10:43","title":"Egy Igor Nagy nevű férfi követte el a zágrábi vérengzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a leállósávon haladt egy ideig a forgalom a Balaton felé.","shortLead":"Csak a leállósávon haladt egy ideig a forgalom a Balaton felé.","id":"20190803_Harmas_karambol_volt_az_M7es_autopalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d82bb2b-6dc9-4c79-adcd-bbaf7eed4723","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Harmas_karambol_volt_az_M7es_autopalyan","timestamp":"2019. augusztus. 03. 13:35","title":"Hármas karambol volt az M7-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e98974e5-ac44-4096-a029-b7b04b75b62a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szűcsné Posztovics Ilona közgazdászt minden ellenzéki párt támogatja mint ellenzéki polgármester-jelöltet, az LMP viszont állítja, kirekesztették a tárgyalásokról.\r

\r

","shortLead":"Szűcsné Posztovics Ilona közgazdászt minden ellenzéki párt támogatja mint ellenzéki polgármester-jelöltet, az LMP...","id":"20190801_Megvan_a_kozos_ellenzeki_jelolt_Tatabanyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e98974e5-ac44-4096-a029-b7b04b75b62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e287c795-d3a4-4054-98c2-112fb93c834f","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Megvan_a_kozos_ellenzeki_jelolt_Tatabanyan","timestamp":"2019. augusztus. 01. 20:38","title":"Megvan a közös ellenzéki jelölt Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2887a0db-c664-4b34-b7b4-a41ba00f7282","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Már csak a bolgár háztartások életszínvonala alacsonyabb az EU-ban a magyarokénál, még a románok is lehagynak minket. ","shortLead":"Már csak a bolgár háztartások életszínvonala alacsonyabb az EU-ban a magyarokénál, még a románok is lehagynak minket. ","id":"20190802_A_magyar_allam_eletszinvonala_kozelebb_van_Europahoz_mint_a_lakossage","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2887a0db-c664-4b34-b7b4-a41ba00f7282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6227ca59-fcf3-4e98-9997-91f6e0931343","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_A_magyar_allam_eletszinvonala_kozelebb_van_Europahoz_mint_a_lakossage","timestamp":"2019. augusztus. 02. 06:15","title":"Eurostat: A magyar állam jobban él, mint a magyar emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6a4c25-f5a2-4aa0-a04e-6c5b8dd21585","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már az előrendelések, pontosabban foglalások is mutatták, hogy óriási az érdeklődés Kínában az Asus új gamer telefonja iránt. Az első villámértékesítés adatai is megerősítették ezt.","shortLead":"Már az előrendelések, pontosabban foglalások is mutatták, hogy óriási az érdeklődés Kínában az Asus új gamer telefonja...","id":"20190802_asus_rog_phone2_ertekesites_10000_darab_73_masodperc_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f6a4c25-f5a2-4aa0-a04e-6c5b8dd21585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21376b73-533b-462a-9344-c54808520e5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_asus_rog_phone2_ertekesites_10000_darab_73_masodperc_alatt","timestamp":"2019. augusztus. 02. 14:03","title":"137 darab egy másodperc alatt: viszik mint a cukrot az Asus új gamer telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]