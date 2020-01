Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f7c6174-4565-439c-b33c-d84e3f9e114f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van mit javítani a kisebb magyar cégek hatékonyságán.","shortLead":"Van mit javítani a kisebb magyar cégek hatékonyságán.","id":"20200107_Szaz_magyar_vegzi_azt_a_munkat_amit_otven_osztak_meg_tud_csinalni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f7c6174-4565-439c-b33c-d84e3f9e114f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b961d29-4428-4503-be54-46d6b34cac01","keywords":null,"link":"/kkv/20200107_Szaz_magyar_vegzi_azt_a_munkat_amit_otven_osztak_meg_tud_csinalni","timestamp":"2020. január. 07. 07:29","title":"Száz magyar végzi azt a munkát, amit ötven osztrák meg tud csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af88b94d-3389-40bb-a9ba-7395af5a44d3","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Generációk nőttek fel Magyarországon indiános regényeken, amiről az átlag amerikai indián nem tud. Ha pedig értesül róla, nem biztos, hogy tetszik neki. Ennek okát az amerikai sikerlistákat meghódító kortárs indián regény szerzője magyarázta el a hvg.hu kérdésére. A sájen-arapahó Tommy Orange-ot Oaklandben értük el telefonon, hogy meséljen a városi indiánokról, és arról, hogy mit jelent, ha az öröklődő családi történet egy mészárlásról szól.","shortLead":"Generációk nőttek fel Magyarországon indiános regényeken, amiről az átlag amerikai indián nem tud. Ha pedig értesül...","id":"20200107_Ha_csak_tortenelmi_alakkent_tekintesz_magadra_akkor_mar_el_is_tuntel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af88b94d-3389-40bb-a9ba-7395af5a44d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82f7c61-3e90-4b9f-9963-46579e00252d","keywords":null,"link":"/kultura/20200107_Ha_csak_tortenelmi_alakkent_tekintesz_magadra_akkor_mar_el_is_tuntel","timestamp":"2020. január. 07. 19:30","title":"Ha csak történelmi figuraként tekintesz magadra, akkor már el is tűntél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7539af98-1b05-4ba9-b1ad-0a4cb5d8d327","c_author":"Balla István - Czeglédi Fanni - Vándor Éva","category":"kultura","description":"„Elvis előtt nem volt semmi” – jelentette ki egyszerűen John Lennon. A Király összehozta a feketék zenéjét a fehérekével, és ezzel nemcsak zenei, hanem kulturális forradalmat indított el. Ő volt az első modern, a menedzserei által üzleti alapon irányított popsztár, aki emiatt médiatörténelmet is írt, divatot, magatartásformát teremtett. Pedig, mint azt ő magáról mondta: „én csak dalokat éneklek”. 85 éve született Elvis Presley, aki sokak szerint ma is él.","shortLead":"„Elvis előtt nem volt semmi” – jelentette ki egyszerűen John Lennon. A Király összehozta a feketék zenéjét...","id":"20200108_Elvis85","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7539af98-1b05-4ba9-b1ad-0a4cb5d8d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69877693-a8cd-4db4-91c1-ab24bf5da398","keywords":null,"link":"/kultura/20200108_Elvis85","timestamp":"2020. január. 08. 20:00","title":"Elvis 85 – Mihez kezd a világ ennyi szexuális kisugárzással? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fc42d7-b330-49f8-9131-be3f3dd4d0c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tatai diákoknak annyira elegük lett abból, hogy hidegben kell tanulniuk, hogy az iskolaudvarra vonultak tüntetni.","shortLead":"A tatai diákoknak annyira elegük lett abból, hogy hidegben kell tanulniuk, hogy az iskolaudvarra vonultak tüntetni.","id":"20200108_futes_tata_eotvos_jozsef_gimnazium_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45fc42d7-b330-49f8-9131-be3f3dd4d0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31421206-7b64-42ed-bb38-d083632eecd5","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_futes_tata_eotvos_jozsef_gimnazium_tuntetes","timestamp":"2020. január. 08. 18:44","title":"Fűtésért tüntettek a tatai Eötvös József Gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az épület teljes egészében leégett.","shortLead":"Az épület teljes egészében leégett.","id":"20200108_holttestet_talaltak_egy_kigyulladt_csaladi_hazban_turjen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617b8ef3-1f7f-4361-9f19-2c1a7f16a475","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_holttestet_talaltak_egy_kigyulladt_csaladi_hazban_turjen","timestamp":"2020. január. 08. 15:04","title":"Holttestet találtak egy kigyulladt családi házban Türjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lezuhant egy ukrán utasszállító, elhunyt Felföldi Anikó, botrányos kinevezés a közmédiánál. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Lezuhant egy ukrán utasszállító, elhunyt Felföldi Anikó, botrányos kinevezés a közmédiánál. A hvg360 reggeli...","id":"20200108_Radar360_Iran_visszavagott_az_USAnak_a_NASA_uj_Foldet_talalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7a95954-533a-4d6e-88a4-0139b4dec9a8","keywords":null,"link":"/360/20200108_Radar360_Iran_visszavagott_az_USAnak_a_NASA_uj_Foldet_talalt","timestamp":"2020. január. 08. 08:00","title":"Radar360: Irán visszavágott az USA-nak, a NASA új Földet talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0a11cfa-7c0b-4485-96ca-a23ad1e2643f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A rendőrség szerint sok autós csak akkor tartja be a szabályokat, ha rendőrt lát. Civil járőrkocsiból ezért sokkal hatékonyabb a szabálytalankodók kiszűrése.","shortLead":"A rendőrség szerint sok autós csak akkor tartja be a szabályokat, ha rendőrt lát. Civil járőrkocsiból ezért sokkal...","id":"20200107_civil_rendorauto_ellenorzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0a11cfa-7c0b-4485-96ca-a23ad1e2643f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed8f86b9-2717-4110-9ca3-7887e066bef6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200107_civil_rendorauto_ellenorzes","timestamp":"2020. január. 07. 15:15","title":"Mindenhol bevetik a kamerás civil rendőrautókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f43aa93-0e92-40e4-ae18-37cb595bc5c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Ukraine International Airlines (ukrán nevének rövidítésével MAU) légitársaság képviselői szerint az Iránban szerda reggel lezuhant utasszállító repülőgépük jó állapotban volt, és a járat jól képzett személyzete sem követhetett el hibát.","shortLead":"Az Ukraine International Airlines (ukrán nevének rövidítésével MAU) légitársaság képviselői szerint az Iránban szerda...","id":"20200108_iran_teheran_lezuhant_ukran_repulo_legitarsasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f43aa93-0e92-40e4-ae18-37cb595bc5c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82cd229-f97c-4c52-8ad6-ba6e2a3bc9e6","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_iran_teheran_lezuhant_ukran_repulo_legitarsasag","timestamp":"2020. január. 08. 12:15","title":"Ukrán légitársaság: Az egyik legjobb gépünk zuhant le Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]