[{"available":true,"c_guid":"bf6486a5-ec0d-42f1-a3e4-974f5def46af","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"elet","description":"Horkolni állítólag általában is káros, de mindenképpen életveszélyes, mert – legyünk őszinték – a párod bármikor végezhet veled. Ha tehát jót akarsz, elmégy alváslaborba. Aztán megtudod, hogy valójában nem is csak a horkolás lehet itt a baj – és horkolsz tovább.","shortLead":"Horkolni állítólag általában is káros, de mindenképpen életveszélyes, mert – legyünk őszinték – a párod bármikor...","id":"20200223_alvasvizsgalat_horkolas_alvaslabor_alvasi_apnoe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf6486a5-ec0d-42f1-a3e4-974f5def46af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e806ce0-51be-4dd8-936d-f32be6c56604","keywords":null,"link":"/elet/20200223_alvasvizsgalat_horkolas_alvaslabor_alvasi_apnoe","timestamp":"2020. február. 23. 20:00","title":"Ember, hogy lehet így aludni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0cf5ecd-9ba1-4877-8941-5a0813ac98d8","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Görögországban már a múlt héten jól elűzték a telet. A farsang végéhez közeledve megtartották a „füstös csütörtököt”. \r

\r

","shortLead":"Görögországban már a múlt héten jól elűzték a telet. A farsang végéhez közeledve megtartották a „füstös csütörtököt”.","id":"20200225_Bazi_nagy_gorog_sutogetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0cf5ecd-9ba1-4877-8941-5a0813ac98d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa5e255a-2065-4d4e-843b-3de024009620","keywords":null,"link":"/elet/20200225_Bazi_nagy_gorog_sutogetes","timestamp":"2020. február. 25. 10:10","title":"Bazi nagy görög füstölés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétre emelkedett a koronavírus-fertőzés nyomán kialakult betegség halálos áldozatainak száma Olaszországban.","shortLead":"Hétre emelkedett a koronavírus-fertőzés nyomán kialakult betegség halálos áldozatainak száma Olaszországban.","id":"20200224_koronavirus_fertozes_olaszorszag_het_halott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32ec2c3-686b-4c14-9353-e95d8111ceac","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_koronavirus_fertozes_olaszorszag_het_halott","timestamp":"2020. február. 24. 22:20","title":"Már hét halottja van a koronavírus-fertőzésnek Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Délután ne lepődjön meg, ha úgy érzi, nagyon meleg van.","shortLead":"Délután ne lepődjön meg, ha úgy érzi, nagyon meleg van.","id":"20200225_Egy_napra_tavasz_lesz_18_fok_is_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d0b8dd-e07b-428d-848d-9694fbe3ac28","keywords":null,"link":"/elet/20200225_Egy_napra_tavasz_lesz_18_fok_is_lehet","timestamp":"2020. február. 25. 05:44","title":"Egy napra tavasz lesz: 18 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a86735f-7f45-430c-93dd-232af9ed13f0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A gázolásnak több tucat sebesültje van, köztük gyerekek. ","shortLead":"A gázolásnak több tucat sebesültje van, köztük gyerekek. ","id":"20200224_szandekos_gazolas_farsang_nemetorszag_volkmarsen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a86735f-7f45-430c-93dd-232af9ed13f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4384ac1-e2da-4406-ac0f-8b637222854a","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_szandekos_gazolas_farsang_nemetorszag_volkmarsen","timestamp":"2020. február. 24. 18:13","title":"Német állampolgár hajtott szándékosan a farsangi menetbe Volkmarsenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak azonnali vészhelyzetnél avatkozhat be a jegybank. Ha egy határon átnyúló fintech cégnél probléma van, kisebb az MNB fogyasztóvédelmi mozgástere, mint a magyar szolgáltatókkal szemben.","shortLead":"Csak azonnali vészhelyzetnél avatkozhat be a jegybank. Ha egy határon átnyúló fintech cégnél probléma van, kisebb...","id":"20200224_MNB_Revolut_TransferWise_fintech","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=539c4b85-41f2-44b8-9522-620e93cb26f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08570bab-9813-49f4-ad1c-4b12e6159e23","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_MNB_Revolut_TransferWise_fintech","timestamp":"2020. február. 24. 10:07","title":"Figyelmeztet az MNB: Baj lehet a fintech cégeknél vezetett számlákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4756c2e-2d4c-45e7-8ff3-5ed72fc023b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bár az új típusú koronavírus-járvány elkerülhetetlenül erős hatást gyakorol a kínai gazdaságra és társadalomra, az rövid távú és kezelhető – fogalmazott Hszi Csin-ping kínai elnök vasárnap a CCTV kínai hírcsatorna tudósítása szerint.","shortLead":"Bár az új típusú koronavírus-járvány elkerülhetetlenül erős hatást gyakorol a kínai gazdaságra és társadalomra...","id":"20200223_A_kinai_elnok_a_koronavirusrol_A_legsulyosabb_veszhelyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4756c2e-2d4c-45e7-8ff3-5ed72fc023b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847fb6fb-2c96-4b91-85bd-0e10fe50aa25","keywords":null,"link":"/vilag/20200223_A_kinai_elnok_a_koronavirusrol_A_legsulyosabb_veszhelyzet","timestamp":"2020. február. 23. 14:46","title":"A kínai elnök a koronavírusról: A legsúlyosabb vészhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szerelvények március 9-től nem fognak megállni az Arany János utca és a Ferenciek tere állomásokon, áthaladnak rajta.","shortLead":"A szerelvények március 9-től nem fognak megállni az Arany János utca és a Ferenciek tere állomásokon, áthaladnak rajta.","id":"20200224_m3_as_metro_felujitasa_megallo_lezaras_belvaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2a3cc0-b716-47a3-b260-5d854c7067cd","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_m3_as_metro_felujitasa_megallo_lezaras_belvaros","timestamp":"2020. február. 24. 16:36","title":"3-as metró: rövidesen lezárnak két belvárosi megállót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]