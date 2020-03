Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8a52823-df00-4b00-82c4-8e8f299cceaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár még hetek vannak hátra az új OnePlus csúcstelefonok debütálásáig, a minap a készülékek teljes adatlapja kikerült a netre.","shortLead":"Bár még hetek vannak hátra az új OnePlus csúcstelefonok debütálásáig, a minap a készülékek teljes adatlapja kikerült...","id":"20200326_oneplus_8_pro_specifikacio_adatlap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8a52823-df00-4b00-82c4-8e8f299cceaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5152aa08-3090-4da4-b157-169f3e208c1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_oneplus_8_pro_specifikacio_adatlap","timestamp":"2020. március. 26. 20:03","title":"Kiszivárogtak az új OnePlus csúcstelefonok specifikációi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ff90f47-d0ff-412f-8407-ca7200cec21f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A külföldi rendszámú jármű az M0-son kapott lángra.","shortLead":"A külföldi rendszámú jármű az M0-son kapott lángra.","id":"20200326_Kigyulladt_egy_ukran_vendegmunkasokat_szallito_busz_Szigetszentmiklosnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ff90f47-d0ff-412f-8407-ca7200cec21f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff6247d4-c42f-41c8-94b1-b1cdfa34332f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200326_Kigyulladt_egy_ukran_vendegmunkasokat_szallito_busz_Szigetszentmiklosnal","timestamp":"2020. március. 26. 08:26","title":"Kigyulladt egy ukrán vendégmunkásokat szállító busz Szigetszentmiklósnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cbe54dd-6d45-4cea-ba82-a7e881a1c3ff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem sprintről beszélünk, hanem maratonról – így jellemezte az egészségügyi és gazdasági helyzetet az Egészségügyi Világszervezet európai igazgatója.","shortLead":"Nem sprintről beszélünk, hanem maratonról – így jellemezte az egészségügyi és gazdasági helyzetet az Egészségügyi...","id":"20200326_who_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cbe54dd-6d45-4cea-ba82-a7e881a1c3ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c034249-b254-46b0-bfb5-cd144baea44a","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_who_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 26. 15:12","title":"WHO: Vannak biztató jelek, de messze van még a járvány vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre több, Afrikában tartózkodó európai számol be arról, hogy a kontinens országaiban növekvő ellenszenv övezi az európaiakat, akik a helyi vádak szerint tömegesen fertőzik meg a környezetükben lévőket. Fizikai támadások is történtek már. Korábban az olasz Matteo Salvini azt követelte, hogy golyóálló határzárral csukják be Európát az általa vírusterjesztéssel vádolt afrikaiak előtt. ","shortLead":"Egyre több, Afrikában tartózkodó európai számol be arról, hogy a kontinens országaiban növekvő ellenszenv övezi...","id":"20200327_Afrikaban_mar_zaklatjak_a_jarvanyert_felelosnek_tartott_europaiakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce95f2b-d308-45ed-ad49-3ee76ceca248","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Afrikaban_mar_zaklatjak_a_jarvanyert_felelosnek_tartott_europaiakat","timestamp":"2020. március. 27. 14:30","title":"Afrikában már zaklatják a járványért felelősnek tartott európaiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec1a3ee-b170-4f11-91ac-9693ed4c10e3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Százhetvenöt éve, 1845. március 27-én született Wilhelm Conrad Röntgen Nobel-díjas német fizikus, a röntgen-sugár felfedezője.","shortLead":"Százhetvenöt éve, 1845. március 27-én született Wilhelm Conrad Röntgen Nobel-díjas német fizikus, a röntgen-sugár...","id":"20200327_wilhelm_rontgen_elete_175_eve_szuletett_fizikus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ec1a3ee-b170-4f11-91ac-9693ed4c10e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894343a1-efb3-4f51-8f68-bdaa6d960369","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_wilhelm_rontgen_elete_175_eve_szuletett_fizikus","timestamp":"2020. március. 27. 07:03","title":"175 éve ezen a napon született Röntgen, akinek nagyon sokat köszönhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók arra kíváncsiak, hogy a vakcina megvédi-e őket a koronavírustól.","shortLead":"A kutatók arra kíváncsiak, hogy a vakcina megvédi-e őket a koronavírustól.","id":"20200327_tuberkulozis_vedooltas_koronavirus_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ac91c9-f9c4-4393-a835-62bcefd8598d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_tuberkulozis_vedooltas_koronavirus_koronavirus","timestamp":"2020. március. 27. 10:33","title":"Az ausztrálok a tuberkulózis elleni védőoltással mennek neki a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d164cdf-4423-4e65-b1d9-defa87977cb1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ukrajna teljesen leállítja a nemzetközi utasszállítást.","shortLead":"Ukrajna teljesen leállítja a nemzetközi utasszállítást.","id":"20200327_ukrajna_koronavirus_hataratkelohely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d164cdf-4423-4e65-b1d9-defa87977cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39d4eb7-604a-4bf7-94d5-7ce3b601e912","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_ukrajna_koronavirus_hataratkelohely","timestamp":"2020. március. 27. 05:50","title":"Ukrajna a saját polgárai előtt is lezárja a határokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10242711-2a50-434d-b6fe-b55acbecfc8a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Éjjel-nappal gyártják az egészségügyi védőmaszkokat.","shortLead":"Éjjel-nappal gyártják az egészségügyi védőmaszkokat.","id":"20200326_koronavirus_buntetes_vegrehajtas_botron_szajmaszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10242711-2a50-434d-b6fe-b55acbecfc8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e90ab7-1e2a-45be-a57f-3a56883ef6ad","keywords":null,"link":"/kkv/20200326_koronavirus_buntetes_vegrehajtas_botron_szajmaszk","timestamp":"2020. március. 26. 12:43","title":"Újabb 6,6 millió szájmaszkot gyártanak a börtönökben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]