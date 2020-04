A karantén idején a családjával a sussexi otthonában tartózkodó Paul McCartney Howard Sternnek adott rádióinterjút . Ebben a beszélgetésben tértek ki a kínai piacra, mivel a koronavírus-járvány kirobbanásának elején az volt az általános vélekedés, hogy egy vuhani piacról – ahol élő vadállatokat is árulnak – indulhatott el a fertőzés, itt kerülhetett át a vírus az állatról emberre. Ezt a feltételezést egyelőre nem sikerült bizonyítani, van például olyan megközelítés is, amely szerint az új koronavírus már jóval korábban, és nem a piacon került át az emberi szervezetbe.

Mindenesetre McCartney a vuhani piacot, ahol nyers húst és vadon élő egzotikus állatokat is árulnak, egy középkori piachoz hasonlította, amelyet szerinte be kellene tiltani, és ugyanezt kellene tenni az összes hasonló vásártérrel is. Majd pedig, fittyet hányva a kulturális különbségek tiszteletben tartására, hozzátette: "nézzünk szembe (a ténnyel), egy kissé középkori dolog denevéreket enni".

Szerinte a SARS, a madárinfluenza és most ez a járvány is az "ilyen középkori" hozzáállás miatt sújtott le a világra, fontos lenne, hogy sokkal higiénikusabbá tegyék ezeket a tevékenységeket. Az pedig szerinte nem érv a kínaiak részéről, hogy ők mindig is így éltek, és, hogy ezek a piacok mindig is léteztek. A zenész azt mondta, hogy a rabszolgaság is évszázadokon át működött, mégis eltörölték.