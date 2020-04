Annyi baljós hír van manapság, hogy mindenki vár valami jobbra, biztatóra. Így vagyunk ezzel mi is: nem dobja fel sem a home office-ban, sem a szerkesztőségben ülő újságírót a helyzet, amikor jóformán csak bajokról szóló információkat kap. Pedig van azért olyan is, aminek örülni lehet, ami megnevettet, vannak remek kezdeményezések, példaértékű kiállások. Ezeket gyűjtjük ebben a cikksorozatban.

Mint sokan mások, Quentin Tarantino filmjeinek egyik visszatérő színésze, Michael Madsen is megcsinálta a maga karanténvideóját. Azonban a mobilos felvétel szokatlan lett: megidézi benne a Kutyaszorítóban című film hírhedt füllevágós jelenetét, amikor Madsen (azaz Mr. Blonde vagyis Vic Vega) nemcsak, hogy hidegvérrel nyisszantja le az emberi testrészt, de még táncol is egyet előtte.

A videóhoz Madsen családtagjai asszisztáltak, akik csinálják a mindennapi dolgaikat, de a fülük helyén - mint egy rossz álomban - egy véres kötés látható. A felvétel alatt végig a film soundtrackje, a Stuck in the Middle With You Stealers Wheel-sláger szól, a végén pedig láthatjuk Madsent táncolni is.