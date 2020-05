Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3de9a8a2-f760-4f64-b993-d3a46aa1a6ed","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"Több tízmilliós tao-támogatás visszafizetésére kötelezték, mégis épülhet közpénzből a Nagykőrösi Kinizsi Sportegyesület klubháza. Az egyesület, a Fidesz és a kormányhoz közel álló üzletemberek, köztük Mészáros Lőrinc üzlettársának az érdekei összemosódnak.","shortLead":"Több tízmilliós tao-támogatás visszafizetésére kötelezték, mégis épülhet közpénzből a Nagykőrösi Kinizsi Sportegyesület...","id":"20200528_Az_adotartozasok_ellenere_omlik_a_penz_a_fideszes_kisvaros_fociklubjahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3de9a8a2-f760-4f64-b993-d3a46aa1a6ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc923bff-b29e-4195-8ca0-ac30b174c901","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200528_Az_adotartozasok_ellenere_omlik_a_penz_a_fideszes_kisvaros_fociklubjahoz","timestamp":"2020. május. 28. 13:00","title":"Az adótartozások ellenére ömlik a pénz a fideszes kisváros fociklubjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Órákkal azután, hogy holttestet találtak egy használaton kívüli telephelyen, letartóztatták a nőt, akit a gyilkossággal gyanúsítanak.","shortLead":"Órákkal azután, hogy holttestet találtak egy használaton kívüli telephelyen, letartóztatták a nőt, akit a gyilkossággal...","id":"20200528_angyalfold_gyilkossag_gyanusitott_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d765bf9-ef91-404f-a565-4f742cc747a5","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_angyalfold_gyilkossag_gyanusitott_rendorseg","timestamp":"2020. május. 28. 06:53","title":"Elfogták az angyalföldi gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a tervek szerint fejenként 1000 dollárt adna a munkavállalóinak, hogy odahaza is megfelelő munkakörülményeket tudjanak kialakítani a cég dolgozói.","shortLead":"A Google a tervek szerint fejenként 1000 dollárt adna a munkavállalóinak, hogy odahaza is megfelelő munkakörülményeket...","id":"20200528_google_home_office_otthoni_munkavegzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818d60d9-4d8c-4199-9959-8ec9964dd1de","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_google_home_office_otthoni_munkavegzes","timestamp":"2020. május. 28. 08:33","title":"Fejenként 316 ezer forintnyi dollárt ad a távmunkás dolgozóinak a Google, hogy jobb legyen a home office","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93e9149-53de-44d9-af59-80928c704c1f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A járvány miatt új helyzettel találta szemben magát a filmipar, a forgatásokon már a közegészségügyi szakembereket is be kell vonni. ","shortLead":"A járvány miatt új helyzettel találta szemben magát a filmipar, a forgatásokon már a közegészségügyi szakembereket is...","id":"20200528_Koronavirus_szakerto_Hollywood","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e93e9149-53de-44d9-af59-80928c704c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"598b8003-46ad-4d9c-bef3-bcb739a4b6fb","keywords":null,"link":"/kultura/20200528_Koronavirus_szakerto_Hollywood","timestamp":"2020. május. 28. 16:46","title":"Koronavírus-szakértők segítenek a verekedős jelenetekben Hollywoodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba369b1c-57bf-473f-a6db-5a578292dffa","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely törvényjavaslata szerint közérdek a Citadella megújítása, ezzel indokolja a kiemelt státuszt.","shortLead":"Gulyás Gergely törvényjavaslata szerint közérdek a Citadella megújítása, ezzel indokolja a kiemelt státuszt.","id":"20200527_A_gellerthegyi_Citadella_megujitasa_is_kiemelt_beruhazas_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba369b1c-57bf-473f-a6db-5a578292dffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821961fd-1c5f-445d-9794-b647da9853b1","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_A_gellerthegyi_Citadella_megujitasa_is_kiemelt_beruhazas_lesz","timestamp":"2020. május. 27. 06:48","title":"A gellérthegyi Citadella megújítása is kiemelt beruházás lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a590e89-10c1-488b-9ac4-b64d7eb1ef2c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár megnyithatnak a vidámparkok, fura szabályokat kell betartani.","shortLead":"Bár megnyithatnak a vidámparkok, fura szabályokat kell betartani.","id":"20200528_Nem_lehet_sikitozni_a_hullamvasuton_a_koronavirus_miatt_Japanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a590e89-10c1-488b-9ac4-b64d7eb1ef2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e099605-2eb6-4b75-9357-3f8f73d4233e","keywords":null,"link":"/elet/20200528_Nem_lehet_sikitozni_a_hullamvasuton_a_koronavirus_miatt_Japanban","timestamp":"2020. május. 28. 09:57","title":"Nem lehet sikítozni a hullámvasúton a koronavírus miatt Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az igazán harcore Spotify-felhasználóknak eddig meg kellett gondolniuk, milyen zenét, albumot vagy podcastot mentenek el a gyűjteményükbe. Mostantól már nem kell ezen dilemmázni.","shortLead":"Az igazán harcore Spotify-felhasználóknak eddig meg kellett gondolniuk, milyen zenét, albumot vagy podcastot mentenek...","id":"20200527_spotify_gyujtemeny_hany_dal_fer_el_10_ezres_korlatozas_zene_podcast_album","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406719bb-c196-44ea-96bf-be4d0f0fe45f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200527_spotify_gyujtemeny_hany_dal_fer_el_10_ezres_korlatozas_zene_podcast_album","timestamp":"2020. május. 27. 07:33","title":"Kivették a sorompót a Spotifyból, mostantól korlátlan mennyiségű dalt gyűjthetünk össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ac64dc8-f16b-4179-aa96-ce54f03b1327","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb 23 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, már 3816 fertőzöttet azonosítottak Magyarországon. Elhunyt 4 beteg, ezzel 509 főre emelkedett az áldozatok, 1996-an pedig már meggyógyultak.","shortLead":"Újabb 23 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, már 3816 fertőzöttet azonosítottak...","id":"20200528_koronavirus_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ac64dc8-f16b-4179-aa96-ce54f03b1327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0bb82a1-e0a4-466d-bcfe-c1e3db01e3c6","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_koronavirus_percrol_percre","timestamp":"2020. május. 28. 07:30","title":"23 új fertőzöttet azonosítottak, 509 a magyar áldozatok száma – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]