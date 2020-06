Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53efb247-b1cb-4b90-b072-c34fec3c0d44","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A koronavírus betett a német autógyártás növekedési reményeinek, sőt, a termelés drasztikus leépítése várható, az első cégek már csukják is be a gyárakat – írja a Handelsblatt, a német üzleti körök lapja.","shortLead":"A koronavírus betett a német autógyártás növekedési reményeinek, sőt, a termelés drasztikus leépítése várható, az első...","id":"20200608_Handelsblatt_Nemet_autoipar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53efb247-b1cb-4b90-b072-c34fec3c0d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c968143-ea03-4e19-8564-fa026a4d32fd","keywords":null,"link":"/360/20200608_Handelsblatt_Nemet_autoipar","timestamp":"2020. június. 08. 07:30","title":"Handelsblatt: Autógyárak mehetnek tönkre Európa-szerte ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6487641c-6fd7-4a51-96a4-9b41e3fbe868","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Majdnem drámával végződött a mentőakció.","shortLead":"Majdnem drámával végződött a mentőakció.","id":"20200606_Fa_tetejerol_mentettek_medvebocsokat_Tusnadfurdon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6487641c-6fd7-4a51-96a4-9b41e3fbe868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ea1d9b-7dad-4b6b-bce0-53496147154b","keywords":null,"link":"/vilag/20200606_Fa_tetejerol_mentettek_medvebocsokat_Tusnadfurdon","timestamp":"2020. június. 06. 20:08","title":"Fa tetejéről mentettek medvebocsokat Tusnádfürdőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20144718-2c78-45b9-8469-9fbd8d98627b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több hónapos bizonytalanság után döntöttek a svájciak, hogy szeptemberben nem tartják meg a világ egyik legfontosabb képzőművészeti vásárát.

","shortLead":"Több hónapos bizonytalanság után döntöttek a svájciak, hogy szeptemberben nem tartják meg a világ egyik legfontosabb...","id":"20200606_Elmarad_az_Art_Basel_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20144718-2c78-45b9-8469-9fbd8d98627b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a242f62-a55b-4a51-85a2-a0971d57fc0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_Elmarad_az_Art_Basel_","timestamp":"2020. június. 06. 14:56","title":"Elmarad az Art Basel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71f72b3a-009d-4003-92f3-9e7a2b204f30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky friss jelentése a kiberbiztonsági incidensek „emberi oldalára” világít rá, és megvizsgálja, hogy milyen kényelmetlenségekkel és veszteségekkel szembesülnek a dolgozók az adatsérüléseket követően. A jelentés szerint az incidensek elhárításában részt vevő nagyvállalati alkalmazottak nagyjából egyharmada fontos személyes eseményekről maradt le, egész éjjel dolgoznia kellett, vagy a szokásosnál jóval több stressznek volt kitéve. Egynegyedüknek még a nyaralását is le kellett mondania.","shortLead":"A Kaspersky friss jelentése a kiberbiztonsági incidensek „emberi oldalára” világít rá, és megvizsgálja, hogy milyen...","id":"20200607_kaspersky_kiberbiztonsagi_incidesek_kezeloi_it_vezetok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71f72b3a-009d-4003-92f3-9e7a2b204f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d2c968-bf7a-4eb0-9e00-2d4bb6fc705e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200607_kaspersky_kiberbiztonsagi_incidesek_kezeloi_it_vezetok","timestamp":"2020. június. 07. 09:03","title":"Az emberi oldal is fontos: majd' beleőrülnek a vállalati IT-sek, amikor beüt a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe3cbd47-540e-4208-be7c-b10066cfafc7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olaszországi A1-es autópályán pénteken történt balesetben négyen haltak meg, köztük két kisgyerek.","shortLead":"Az olaszországi A1-es autópályán pénteken történt balesetben négyen haltak meg, köztük két kisgyerek.","id":"20200607_Kamera_rogzitette_az_olasz_autopalyan_bekovetkezett_halalos_balesetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe3cbd47-540e-4208-be7c-b10066cfafc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb71ea59-b4b8-488e-9b38-9882103e417d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200607_Kamera_rogzitette_az_olasz_autopalyan_bekovetkezett_halalos_balesetet","timestamp":"2020. június. 07. 19:57","title":"Kamera rögzítette az olasz autópályán bekövetkezett halálos balesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe0c1dc-27d0-4dca-9ef6-d448999adedc","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"A magyar demokrácia antifasiszta és antisztálinista öröksége halott. De élt. ","shortLead":"A magyar demokrácia antifasiszta és antisztálinista öröksége halott. De élt. ","id":"20200608_TGM_Goncz_Arpadne_halalara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbe0c1dc-27d0-4dca-9ef6-d448999adedc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41e4be5-d7a2-4397-b103-403f55c34015","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_TGM_Goncz_Arpadne_halalara","timestamp":"2020. június. 08. 12:12","title":"TGM: Göncz Árpádné halálára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91305f0-9919-4a24-8f4c-a77c322c8f4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő a turnéján sérült meg, de ez sem akadályozta meg abban, hogy utcára vonuljon.","shortLead":"Az énekesnő a turnéján sérült meg, de ez sem akadályozta meg abban, hogy utcára vonuljon.","id":"20200608_Madonna_mankoval_jelent_meg_egy_rasszizmus_elleni_tuntetesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e91305f0-9919-4a24-8f4c-a77c322c8f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e7b4356-5cbc-45f3-84b3-7aaab2b48e2e","keywords":null,"link":"/elet/20200608_Madonna_mankoval_jelent_meg_egy_rasszizmus_elleni_tuntetesen","timestamp":"2020. június. 08. 11:14","title":"Madonna mankóval jelent meg egy rasszizmus elleni tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04c4745-b64d-4ec5-ab98-6d9cec99d5f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öttel nőtt a gyógyultak száma, kettővel az áldozatoké, miközben hat embernél mutatták ki a fertőzést.","shortLead":"Öttel nőtt a gyógyultak száma, kettővel az áldozatoké, miközben hat embernél mutatták ki a fertőzést.","id":"20200608_koronavirus_fertozottek_szamok_covid_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a04c4745-b64d-4ec5-ab98-6d9cec99d5f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961ff507-6b93-4c3d-b720-6dddd6692ccc","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_koronavirus_fertozottek_szamok_covid_jarvany","timestamp":"2020. június. 08. 08:41","title":"Eggyel csökkent az aktív koronavírus-fertőzöttek száma, ketten haltak meg tegnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]