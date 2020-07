Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon vezetősége szerint a TikTok nem biztonságos, ezért arra kérik az alkalmazottakat, hogy töröljék le az appot a telefonjukról.","shortLead":"Az Amazon vezetősége szerint a TikTok nem biztonságos, ezért arra kérik az alkalmazottakat, hogy töröljék le az appot...","id":"20200710_tiktok_torlese_amazon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed0af1c0-91cb-4819-a1fd-088407b00496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c50653d-5564-4940-8c9b-75290aca8c2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_tiktok_torlese_amazon","timestamp":"2020. július. 10. 21:11","title":"A TikTok törlésére kérik a dolgozókat az Amazonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68859c22-3b4e-439e-8860-0aec1411f02a","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200711_Marabu_FekNyuz_Hetkoznapjaink","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68859c22-3b4e-439e-8860-0aec1411f02a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee1a3204-bdd7-4de4-a650-a782b7739a39","keywords":null,"link":"/itthon/20200711_Marabu_FekNyuz_Hetkoznapjaink","timestamp":"2020. július. 11. 11:00","title":"Marabu FékNyúz: Hétköznapjaink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb4d3c4-c443-42cc-af44-0c18263185a2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyelőre még nem tudni, mikor indulhat a kvalifikáció.","shortLead":"Egyelőre még nem tudni, mikor indulhat a kvalifikáció.","id":"20200711_Hatalmas_eso_miatt_csuszik_a_Forma1_idomeroje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bb4d3c4-c443-42cc-af44-0c18263185a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072d88ca-e387-4d06-8b6e-1517817d0495","keywords":null,"link":"/cegauto/20200711_Hatalmas_eso_miatt_csuszik_a_Forma1_idomeroje","timestamp":"2020. július. 11. 15:17","title":"Hatalmas eső miatt csúszik a Forma-1 időmérője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff4b27ad-2e36-49df-bf1e-334616a0b0e7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Anthony Mmesoma Madu produkcióját Viola Davis osztotta meg először.","shortLead":"Anthony Mmesoma Madu produkcióját Viola Davis osztotta meg először.","id":"20200711_Megorulnek_a_celebek_a_balettozo_11_eves_nigeriai_fiuert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff4b27ad-2e36-49df-bf1e-334616a0b0e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a65cee-f492-4525-87c0-004c92c6d969","keywords":null,"link":"/kultura/20200711_Megorulnek_a_celebek_a_balettozo_11_eves_nigeriai_fiuert","timestamp":"2020. július. 11. 15:32","title":"Megőrülnek a celebek az esőben balettozó 11 éves nigériai fiúért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33cb1abd-c7c9-481d-b86c-6156ae9cb36f","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Magyarország jól kombinálta a közegészségügyi és a szociális intézkedéseket – összegezte az elmúlt hónap járványügyi tapasztalatait a sajtónak a WHO magyarországi irodájának vezetője. Lédia Lazeri elmondta: az ajánlásaikat mindig a legfrissebb tudományos eredményekre alapozva frissítik, de a tagállamokon múlik, mennyit és hogyan tartanak be belőle. Az esetleges második hullám kezelésének sikere minden eddiginél jobban múlik majd azon, az emberek betartják-e az egészségügyi tanácsokat. ","shortLead":"Magyarország jól kombinálta a közegészségügyi és a szociális intézkedéseket – összegezte az elmúlt hónap járványügyi...","id":"20200710_WHO_magyar_jarvanykezeles_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33cb1abd-c7c9-481d-b86c-6156ae9cb36f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d2c220-f68f-4189-8ab6-ad04cbd41552","keywords":null,"link":"/itthon/20200710_WHO_magyar_jarvanykezeles_koronavirus","timestamp":"2020. július. 10. 16:45","title":"Van, amiben a WHO is tanult a magyar járványkezelésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff18ad6-65fb-4389-8c6e-6665ca9622d0","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A sajtószabadság most erősebbnek bizonyult, mint a magánélet védelme.","shortLead":"A sajtószabadság most erősebbnek bizonyult, mint a magánélet védelme.","id":"20200710_ab_alkotmanybirosag_hornyak_tibor_erzsebet_tabor_taboroztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eff18ad6-65fb-4389-8c6e-6665ca9622d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a0f004-eb9f-40d2-a648-03045e8007c9","keywords":null,"link":"/itthon/20200710_ab_alkotmanybirosag_hornyak_tibor_erzsebet_tabor_taboroztatas","timestamp":"2020. július. 10. 18:20","title":"Az Ab szerint nem sérültek a napi 110 ezerért bérelt házból dolgozni járó tisztségviselő jogai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem volt az elmúlt 24 órában halálos áldozata a betegségnek.","shortLead":"Nem volt az elmúlt 24 órában halálos áldozata a betegségnek.","id":"20200712_koronavirus_fertozes_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79802eff-3991-4939-991c-c0ba0c6c3482","keywords":null,"link":"/itthon/20200712_koronavirus_fertozes_magyarorszag","timestamp":"2020. július. 12. 09:06","title":"Öt új koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098f9e9b-09e1-4e2f-9078-0e9094ccdf15","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Amitabh Bachchannak és a fiának is pozitív lett a tesztje.","shortLead":"Amitabh Bachchannak és a fiának is pozitív lett a tesztje.","id":"20200712_koronavirusos_bollywood_Amitabh_Bachchan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=098f9e9b-09e1-4e2f-9078-0e9094ccdf15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3cf5537-cf23-470f-b145-7d80b45ae1ff","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_koronavirusos_bollywood_Amitabh_Bachchan","timestamp":"2020. július. 12. 11:48","title":"Koronavírusos az egyik legismertebb bollywoodi sztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]