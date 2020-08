Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58ac0718-be3e-4f07-b481-04920e368316","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"William „Bill” English úttörő szerepet vállalt abban, hogy az olyan dolgok, mint például a linkek, egy szövegben mára hétköznapinak számítsanak.","shortLead":"William „Bill” English úttörő szerepet vállalt abban, hogy az olyan dolgok, mint például a linkek, egy szövegben mára...","id":"20200803_bill_english_szamitogepes_eger_mother_of_all_demos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58ac0718-be3e-4f07-b481-04920e368316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f76af55-fc69-438d-bebe-b24eb3556a27","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_bill_english_szamitogepes_eger_mother_of_all_demos","timestamp":"2020. augusztus. 03. 09:33","title":"Meghalt a szakember, aki segített megépíteni az első egeret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1595d0ac-77b6-45e0-88d8-70ea77f8ddcb","c_author":"HVG","category":"360","description":"Időarányosan jelentősen több gyerek született, mint tavaly, de ez is messze van attól, amennyien a 2008-as válság előtt jöttek a világra. Pedig a magyarok fogyását az akkori mutató sem állítaná meg.","shortLead":"Időarányosan jelentősen több gyerek született, mint tavaly, de ez is messze van attól, amennyien a 2008-as válság előtt...","id":"202031_nepesedesi_krizis_tobb_gyerek__nehezen_javulo_demografiai_kilatasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1595d0ac-77b6-45e0-88d8-70ea77f8ddcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01221df2-a515-4953-a6ed-b642a2ecc0db","keywords":null,"link":"/360/202031_nepesedesi_krizis_tobb_gyerek__nehezen_javulo_demografiai_kilatasok","timestamp":"2020. augusztus. 03. 11:00","title":"Működik a babavárós 10 millió, de a népességfogyás megállításához több kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c76e695-7c56-4fb4-bc5e-952af2b25b57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádhatóság súlyosabb ítéletért is fellebbezett.","shortLead":"A vádhatóság súlyosabb ítéletért is fellebbezett.","id":"20200803_sziget_fesztival_holland_drogkereskedo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c76e695-7c56-4fb4-bc5e-952af2b25b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac8d5cb-e592-400d-8379-37b0d377b97e","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_sziget_fesztival_holland_drogkereskedo","timestamp":"2020. augusztus. 03. 11:58","title":"Ismét kéri a Szigeten lebukott holland dílerek letartóztatását az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee2d8b56-65b1-4daa-8368-f4ba32c5371b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek 534-en vannak, a hatósági házi karantén jelenleg 7657 embernél van érvényben.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek 534-en vannak, a hatósági házi karantén jelenleg 7657 embernél van érvényben.","id":"20200803_koronavirus_fertozes_statisztika_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee2d8b56-65b1-4daa-8368-f4ba32c5371b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b577ab9-bfcb-47e1-929b-69b6a223fb93","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_koronavirus_fertozes_statisztika_magyarorszag","timestamp":"2020. augusztus. 03. 08:55","title":"Koronavírus: kilenccel emelkedett az igazolt fertőzöttek száma, nincs újabb elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezet szerint félő, hogy nem lesz elég jelentkező a feladatra.","shortLead":"A szakszervezet szerint félő, hogy nem lesz elég jelentkező a feladatra.","id":"20200803_hivatasos_rendor_iskolaorseg_iskolaorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343ef819-b0fd-4c9f-8f78-79a66378201f","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_hivatasos_rendor_iskolaorseg_iskolaorok","timestamp":"2020. augusztus. 03. 21:58","title":"Aggódnak a hivatásos rendőrök, hogy iskolaőrnek vezénylik ki őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a67e16-2479-4890-b6b1-c747c2451733","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját márkás eszközzé fejlesztette volna a Google a Pure Digital cég videokameráját, különös tekintettel a YouTube akkoriban induló karrierjére.","shortLead":"Saját márkás eszközzé fejlesztette volna a Google a Pure Digital cég videokameráját, különös tekintettel a YouTube...","id":"20200804_google_flip_video_es_pure_digital_felvasarlasi_tervek_youtube","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6a67e16-2479-4890-b6b1-c747c2451733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf382549-822d-4334-8a23-4415e79144cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_google_flip_video_es_pure_digital_felvasarlasi_tervek_youtube","timestamp":"2020. augusztus. 04. 10:03","title":"2011 óta most derült rá fény: ilyen kamerája lett volna a Google-nek, ha nem szól közbe a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07815582-aeb7-480b-82a9-b1dcb1bf9769","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Óriási hajrával harcolta ki a Bajnokok Ligája-indulást az Internazionale Antonio Conte vezetésével, az olasz tréner sajtóhírek szerint most mégis távozhat a fekete-kékek kispadjáról.","shortLead":"Óriási hajrával harcolta ki a Bajnokok Ligája-indulást az Internazionale Antonio Conte vezetésével, az olasz tréner...","id":"20200803_antonio_conte_internazionale_olasz_bajnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07815582-aeb7-480b-82a9-b1dcb1bf9769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9061c54d-5fe5-41e0-8894-2a7092e4e802","keywords":null,"link":"/sport/20200803_antonio_conte_internazionale_olasz_bajnoksag","timestamp":"2020. augusztus. 03. 12:13","title":"Az ezüstérem ellenére távozhat Conte az Inter kispadjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832c8374-826f-4087-944a-227019cfb063","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jövő márciusra tolják az augusztus 28-ra tervezett eseményt.\r

","shortLead":"Jövő márciusra tolják az augusztus 28-ra tervezett eseményt.\r

","id":"20200804_apostol_koncert_elhalasztas_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=832c8374-826f-4087-944a-227019cfb063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead5e633-bcd3-47f0-9f3e-3ed3efdf0336","keywords":null,"link":"/elet/20200804_apostol_koncert_elhalasztas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 04. 06:13","title":"Mégis elhalasztják az Apostol arénakoncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]