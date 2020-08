Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f52d043f-a3ae-4021-be9a-0df9649cdddb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A képviselő személyes sorsokon keresztül, jelenetekre bontott szüzsében mutatja be a trianoni béke következményeit.","shortLead":"A képviselő személyes sorsokon keresztül, jelenetekre bontott szüzsében mutatja be a trianoni béke következményeit.","id":"20200804_l_simon_trianon_balett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f52d043f-a3ae-4021-be9a-0df9649cdddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d3f1dee-b4f8-4463-87ff-506a8848331a","keywords":null,"link":"/elet/20200804_l_simon_trianon_balett","timestamp":"2020. augusztus. 04. 13:23","title":"Trianon-balettet írt L. Simon László, a zenéjébe már bele is lehet hallgatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"771c4b25-776f-4625-b942-1e2e60834072","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 6,3 kilogrammos tanzanit árából egy iskolát szeretne építeni Saniniu Laizer, és az egészségügynek is adna a pénzből.","shortLead":"A 6,3 kilogrammos tanzanit árából egy iskolát szeretne építeni Saniniu Laizer, és az egészségügynek is adna a pénzből.","id":"20200804_tanzania_meggazdagodott_banyasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=771c4b25-776f-4625-b942-1e2e60834072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d78a72-d54d-4174-a08a-54e833e3dadc","keywords":null,"link":"/elet/20200804_tanzania_meggazdagodott_banyasz","timestamp":"2020. augusztus. 04. 15:22","title":"Két hatalmas drágakő milliárdossá tette, és most egy harmadikat is talált a szerencsés tanzániai bányász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2035e69-d4ee-4eb6-88e3-5c59326b8007","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Marcus Rashfordnak ez is sikerült.","shortLead":"Marcus Rashfordnak ez is sikerült.","id":"20200804_Focista_a_Vogue_cimlapjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2035e69-d4ee-4eb6-88e3-5c59326b8007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20524f09-2763-4e17-86a4-f381ea0fba08","keywords":null,"link":"/elet/20200804_Focista_a_Vogue_cimlapjan","timestamp":"2020. augusztus. 04. 09:44","title":"Focista a Vogue címlapján?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c85fa36b-ec4e-4867-9d7c-5c8bb692bf63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Máig nem született megállapodás az északi országokkal a támogatási alapról, mert a kormány mindenbe bele akarna szólni.","shortLead":"Máig nem született megállapodás az északi országokkal a támogatási alapról, mert a kormány mindenbe bele akarna szólni.","id":"20200804_magyar_kormany_civilek_norveg_egt_alap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c85fa36b-ec4e-4867-9d7c-5c8bb692bf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a57e3f76-ee8b-4cc5-a7bf-c7b7b3b24a0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200804_magyar_kormany_civilek_norveg_egt_alap","timestamp":"2020. augusztus. 04. 09:54","title":"200 millió eurót bukik az ország, mert Orbánéknak fontosabb a civilek csuklóztatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97858b45-7d62-4c56-9c57-301ddadaccd7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Hivatalosan is bejelentette visszavonulását Iker Casillas, a Real Madrid labdarúgócsapatának korábbi legendás kapusa.","shortLead":"Hivatalosan is bejelentette visszavonulását Iker Casillas, a Real Madrid labdarúgócsapatának korábbi legendás kapusa.","id":"20200804_Visszavonul_Iker_Casillas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97858b45-7d62-4c56-9c57-301ddadaccd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd88e28-8bc5-483e-9b56-dbed661a7dc9","keywords":null,"link":"/sport/20200804_Visszavonul_Iker_Casillas","timestamp":"2020. augusztus. 04. 14:32","title":"Visszavonul Iker Casillas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c63c7c-a610-444e-b581-4a7900bb90e6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bogárdi Jánoson nem találtak fogást, úgy élt, hogy nem volt mivel zsarolni, így aktáját azzal zárták: „Operatív szempontból nem használható”.","shortLead":"Bogárdi Jánoson nem találtak fogást, úgy élt, hogy nem volt mivel zsarolni, így aktáját azzal zárták: „Operatív...","id":"202031_folyoirat__fogaskereses_rapali_vivien_operativ_szempontbol_nem_hasznalhato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24c63c7c-a610-444e-b581-4a7900bb90e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb67c6f6-0979-4279-acb4-314a7c9df1ca","keywords":null,"link":"/360/202031_folyoirat__fogaskereses_rapali_vivien_operativ_szempontbol_nem_hasznalhato","timestamp":"2020. augusztus. 03. 11:30","title":"A világhírű magyar tudós, akiből nem tudott kémet csinálni a kommunista belügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33276cc1-dd72-42e8-8a57-49fcd40cedf7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ugyanolyan elbírálás alá eshet a szándékos köhögés, mint a szidalmazás vagy a sértő gesztusok.

","shortLead":"Ugyanolyan elbírálás alá eshet a szándékos köhögés, mint a szidalmazás vagy a sértő gesztusok.

","id":"20200804_koronavirus_jarvany_foci_szandekos_kohoges_ifab","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33276cc1-dd72-42e8-8a57-49fcd40cedf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565815e7-8fd6-4d7d-a1c5-9372b29c1842","keywords":null,"link":"/sport/20200804_koronavirus_jarvany_foci_szandekos_kohoges_ifab","timestamp":"2020. augusztus. 04. 14:12","title":"Piros lap járhat a focistáknak, ha szándékosan leköhögik az ellenfelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb72cea3-5c9b-482d-83bf-a409a9eec29a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idősek, községben és fővárosban élők, valamint az alacsony végzettségűek körében vannak legtöbben azok, akik nem tudtak legalább annyi gyümölcshöz jutni, mint tavaly.","shortLead":"Az idősek, községben és fővárosban élők, valamint az alacsony végzettségűek körében vannak legtöbben azok, akik nem...","id":"20200804_magyarok_fele_kevesebb_gyumolcsot_vett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb72cea3-5c9b-482d-83bf-a409a9eec29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9489e07b-bb12-4343-b2e6-d8d60a08744a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200804_magyarok_fele_kevesebb_gyumolcsot_vett","timestamp":"2020. augusztus. 04. 10:33","title":"A magyarok fele kevesebb gyümölcsöt eszik, mert nem tudja megfizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]