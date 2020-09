Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a133ea0d-b741-48c3-bd56-8e611a74bf4c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Qarabag–Molde meccs győztesével játszik a Ferencváros–Dinamo továbbjutója a BL utolsó selejtezőjében.","shortLead":"A Qarabag–Molde meccs győztesével játszik a Ferencváros–Dinamo továbbjutója a BL utolsó selejtezőjében.","id":"20200901_ferencvaros_sorsolas_bl_uefa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a133ea0d-b741-48c3-bd56-8e611a74bf4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ca1872-e2a9-483a-ad11-abaec017c93a","keywords":null,"link":"/sport/20200901_ferencvaros_sorsolas_bl_uefa","timestamp":"2020. szeptember. 01. 12:35","title":"Norvég vagy azeri ellenfele lesz a Ferencvárosnak, ha túljut a Dinamo Zagreben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d1fa40a-9e62-42c0-a6fe-46bed7075f0c","c_author":"Ballai Vince - Ká Zoltán","category":"itthon","description":"Van, aki szerint járványügyi gócpontok lesznek az iskolák, de a diákok helyett inkább a szülők aggódnak. A gyerekek örülnek annak, hogy elsősként végre iskolába járhatnak, vagy hogy ismét találkozhatnak társaikkal és tanáraikkal a hosszú tavaszi karanténidőszak után. Az iskolai tanulást azonban lehet, hogy nem sokáig élvezhetik, van olyan diák, aki szerint legfeljebb egy hónap rendes tanítást tesz lehetővé a romló járványhelyzet. Videó a tanévkezdetről.","shortLead":"Van, aki szerint járványügyi gócpontok lesznek az iskolák, de a diákok helyett inkább a szülők aggódnak. A gyerekek...","id":"20200901_video_a_koronavirusos_tanevkezdetrol_iskolak_oktatas_jarvanyhelyzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d1fa40a-9e62-42c0-a6fe-46bed7075f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31986e9-f10a-4684-a516-5fa853955398","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_video_a_koronavirusos_tanevkezdetrol_iskolak_oktatas_jarvanyhelyzet","timestamp":"2020. szeptember. 01. 17:00","title":"Egy hónapot tippeltem az iskolának - a diákok szerint hamar leáll a tanítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a34b71-2493-4df2-bd8f-7cd2df00f4f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az OTP Bank nevében csalók újabb hanyagul megfogalmazott, de igen veszélyes adathalász leveleket küldenek, más pénzintézetek ügyfeleinek is.","shortLead":"Az OTP Bank nevében csalók újabb hanyagul megfogalmazott, de igen veszélyes adathalász leveleket küldenek, más...","id":"20200901_otp_adathalasz_level_virusos_csatolmany_fizetesi_igazolas_08312020r01","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5a34b71-2493-4df2-bd8f-7cd2df00f4f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3cf67cd-3e7c-4444-9554-e3275ae606e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_otp_adathalasz_level_virusos_csatolmany_fizetesi_igazolas_08312020r01","timestamp":"2020. szeptember. 01. 14:03","title":"Ha beesik egy ilyen e-mail, semmiképp ne nyissa meg a csatolmányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptembertől a valódi nevüket használva videojátékozhatnak a kínai felhasználók, akiket ezért minden alkalommal azonosítanak majd. Az állam által elrendelt szigorítás kidolgozói szerint ez a lakosság védelmét szolgálja a túlzott számítógépezéstől.","shortLead":"Szeptembertől a valódi nevüket használva videojátékozhatnak a kínai felhasználók, akiket ezért minden alkalommal...","id":"20200831_videojatek_kina_valodi_nev_azonositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224156fa-b307-45e2-89a9-8c0df4fe3f98","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_videojatek_kina_valodi_nev_azonositas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 12:03","title":"Holnaptól személyit kell mutatni Kínában, ha valaki videojátékozni akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24644055-fe8a-414f-9e84-07a4c3c51eda","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autós és egy kerékpársáv lenne jó a Nagykörúton az államtitkár szerint.","shortLead":"Két autós és egy kerékpársáv lenne jó a Nagykörúton az államtitkár szerint.","id":"20200831_parkolosav_Nagykoruton_Furjes_Balazs_kerekpar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24644055-fe8a-414f-9e84-07a4c3c51eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b48dba6a-6489-4e1c-91d1-0d2610d083b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200831_parkolosav_Nagykoruton_Furjes_Balazs_kerekpar","timestamp":"2020. augusztus. 31. 12:58","title":"Szűnjön meg a parkolósáv a Nagykörúton, helyette lehessen biciklizni – kéri Fürjes Balázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple az iPhone 12-család mellett több más eszközt is bemutathat. Az eddigi iPhone-tulajok pedig végre megkapják az iOS 14 stabil változatát.","shortLead":"Az Apple az iPhone 12-család mellett több más eszközt is bemutathat. Az eddigi iPhone-tulajok pedig végre megkapják...","id":"20200901_apple_watch_ipad_pro_ios_14_iphone_12_pro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32b57407-3555-4462-bf3d-2b70f815995f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c7eaf1-fc03-4562-83c0-8778a6411c1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_apple_watch_ipad_pro_ios_14_iphone_12_pro","timestamp":"2020. szeptember. 01. 16:03","title":"Az új iPhone-ok mellett két új Apple Watch és két új iPad is jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fb78f6-16db-4d98-838f-5833f7f97350","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA Curiosity Mars-járója több mint 4 percen át nézhette, ahogy a marsi forgószél végighalad a vörös bolygó egyik dombján.","shortLead":"A NASA Curiosity Mars-járója több mint 4 percen át nézhette, ahogy a marsi forgószél végighalad a vörös bolygó egyik...","id":"20200901_nasa_mars_kutatas_porordog_curiosity","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05fb78f6-16db-4d98-838f-5833f7f97350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c552f6-5c82-4ff3-a1e6-d41b6473c788","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_nasa_mars_kutatas_porordog_curiosity","timestamp":"2020. szeptember. 01. 13:18","title":"Újabb kép készült a Mars egyik különös jelenségéről, a porördögről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d56dc06-68ff-4ae0-82f1-16e82cc1330c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyilvános a csendrendelet alól mentesített szórakozóhelyek listája.","shortLead":"Nyilvános a csendrendelet alól mentesített szórakozóhelyek listája.","id":"20200901_bulinegyed_szorakozohely_nyitvatartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d56dc06-68ff-4ae0-82f1-16e82cc1330c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78234417-0c63-459f-b73e-ce4dd94ed9b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200901_bulinegyed_szorakozohely_nyitvatartas","timestamp":"2020. szeptember. 01. 19:38","title":"Százkét hely tarthat nyitva éjfél után a bulinegyedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]