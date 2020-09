Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6c49c5a-aba4-400c-be3e-4990fc92d3e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korai tesztek alapján kiváltja az immunválaszt.","shortLead":"A korai tesztek alapján kiváltja az immunválaszt.","id":"20200905_Itt_az_elso_jelentes_az_orosz_koronavirusvakcinarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6c49c5a-aba4-400c-be3e-4990fc92d3e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b145f3-79fb-4d7f-b82e-ec8c06acd11e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200905_Itt_az_elso_jelentes_az_orosz_koronavirusvakcinarol","timestamp":"2020. szeptember. 05. 09:57","title":"Itt az első jelentés az orosz koronavírus-vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7720086-f85e-48b2-a80a-0d445d44bc84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ismert üzletember, Palotás János elmondta, cseppet sem neheztel azokra a vállalkozókra, akik olyan céget hoztak létre, ahol a mindenkori hatalom a megrendelő. Ez a Fülke, a hvg.hu podcastja.","shortLead":"Az ismert üzletember, Palotás János elmondta, cseppet sem neheztel azokra a vállalkozókra, akik olyan céget hoztak...","id":"20200905_Palotas_Janos_Ismerek_jo_par_NERvallalkozot_de_tanacsot_soha_nem_adok_nekik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7720086-f85e-48b2-a80a-0d445d44bc84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fca84532-c15e-4d78-b46b-a7fb106a6bdd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200905_Palotas_Janos_Ismerek_jo_par_NERvallalkozot_de_tanacsot_soha_nem_adok_nekik","timestamp":"2020. szeptember. 05. 12:30","title":"Palotás János: \"Ismerek jó pár NER-vállalkozót, de tanácsot soha nem adok nekik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Emmi szerint is itt van a járvány második hulláma.","shortLead":"Az Emmi szerint is itt van a járvány második hulláma.","id":"20200904_koronavirus_koronavirusjarvany_megduplazzak_a_keszenletben_tartott_agyak_szamat_emmi_kasler_miklos_miniszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16af1c59-8aa5-4e61-80d2-021fe010d04b","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_koronavirus_koronavirusjarvany_megduplazzak_a_keszenletben_tartott_agyak_szamat_emmi_kasler_miklos_miniszter","timestamp":"2020. szeptember. 04. 17:31","title":"Megduplázzák a koronavírus miatt készenlétben tartott kórházi ágyak számát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28800db4-c702-4d64-96a1-5cf12f476e11","c_author":"Elek István","category":"360","description":"Talán fordulatot vesz végre a keservesen lassan haladó együttműködési folyamat, ám a demokrata ellenzéki szövetségnek nem elég azt hirdetnie, hogy nem folytatja Fidesz-kormányzást.","shortLead":"Talán fordulatot vesz végre a keservesen lassan haladó együttműködési folyamat, ám a demokrata ellenzéki szövetségnek...","id":"20200904_Elek_Istvan_Az_uj_politikai_evad_ele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28800db4-c702-4d64-96a1-5cf12f476e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec57ebf-c415-4148-a47f-f792e3c9dbb9","keywords":null,"link":"/360/20200904_Elek_Istvan_Az_uj_politikai_evad_ele","timestamp":"2020. szeptember. 04. 17:10","title":"Elek István: Az új politikai évad elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d205f6-32e9-4049-8b67-924a8c0cee52","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már nem érkeznek életjelek Bejrútban a romok alól - adta hírül szombaton az a chilei mentőcsapat, amely életjeleket vélt felfedezni csütörtökön, egy hónappal a hatalmas robbanás után.","shortLead":"Már nem érkeznek életjelek Bejrútban a romok alól - adta hírül szombaton az a chilei mentőcsapat, amely életjeleket...","id":"20200906_Mar_nem_erkeznek_eletjelek_a_bejruti_romok_alol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0d205f6-32e9-4049-8b67-924a8c0cee52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a032fdfe-30b8-4cf5-8b5f-2cf569fdb1e6","keywords":null,"link":"/vilag/20200906_Mar_nem_erkeznek_eletjelek_a_bejruti_romok_alol","timestamp":"2020. szeptember. 06. 07:56","title":"A bejrúti mentőcsapat közölte, már nem érkeznek életjelek a romok alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b457ca-c34d-4764-a6b0-ea8b984392c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező egyetért az SZFE hallgatóival abban, hogy nincs értelme tárgyalni, és szerinte most már Vidnyánszky Attilának kell belátnia, hogy „ez egy szakmai kudarc”. Bodó Viktor szerint ugyanakkor Magyarországon optimista forgatókönyvet már nem ír az ember.","shortLead":"A rendező egyetért az SZFE hallgatóival abban, hogy nincs értelme tárgyalni, és szerinte most már Vidnyánszky Attilának...","id":"20200905_Bodo_Viktor_Annak_van_mar_csak_ertelme_ha_Vidnyanszky_Attila_hatralep_harmat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7b457ca-c34d-4764-a6b0-ea8b984392c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c29eeb-56b4-41bc-8bd9-60f9980116d3","keywords":null,"link":"/kultura/20200905_Bodo_Viktor_Annak_van_mar_csak_ertelme_ha_Vidnyanszky_Attila_hatralep_harmat","timestamp":"2020. szeptember. 05. 11:50","title":"Bodó Viktor: Annak van már csak értelme, ha Vidnyánszky Attila hátralép hármat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a21223b-09df-452c-a651-29242e16f6a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista elkapta a propagandamédia fonalát.","shortLead":"A humorista elkapta a propagandamédia fonalát.","id":"20200905_Kasler_Miklos_ma_hajnalban_kioltott_egy_turultojast__Bodocs_Tibor_hiradoja_neha_nagyon_hasonlit_az_eredetire","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a21223b-09df-452c-a651-29242e16f6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d63f774-2ae8-4b0c-8b13-6db579adf55f","keywords":null,"link":"/elet/20200905_Kasler_Miklos_ma_hajnalban_kioltott_egy_turultojast__Bodocs_Tibor_hiradoja_neha_nagyon_hasonlit_az_eredetire","timestamp":"2020. szeptember. 05. 07:50","title":"„Kásler Miklós ma hajnalban kiköltött egy turultojást” – Bödőcs Tibor híradója néha nagyon hasonlít az eredetire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d5e7b66-92ee-4a3b-b548-a16be1bfcd08","c_author":"CMS Budapest","category":"brandcontent","description":"Bár napjainkban a digitalizáció alapvetően szabja át a munkaköröket és a munkahelyi folyamatokat, a digitális aláírások és elektronikus szerződések még mindig sok vállalat számára jelentenek szürke foltot. Holott a digitális szerződéskötés fontosabb, mint valaha – a COVID-19 alatti időszakban óriási lett az igény arra, hogy a cégek úgy köthessenek szerződéseket, hogy a szerződő felek távol vannak egymástól, de a folyamat a jövőben is egyre nagyobb szerepet fog játszani az üzleti életben. A digitális aláírások nehézségeiről, lehetőségeiről és megoldásairól dr. Petrányi Dórával és dr. Horváth Katalinnal, a CMS Budapest szakembereivel beszélgettünk. ","shortLead":"Bár napjainkban a digitalizáció alapvetően szabja át a munkaköröket és a munkahelyi folyamatokat, a digitális aláírások...","id":"20200805_Elore_a_jovobe__Igy_valtsunk_elektronikus_alairasra_CMS_Budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d5e7b66-92ee-4a3b-b548-a16be1bfcd08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f71e8f-577d-44cc-825b-f1b42977a81a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200805_Elore_a_jovobe__Igy_valtsunk_elektronikus_alairasra_CMS_Budapest","timestamp":"2020. szeptember. 04. 10:30","title":"Már Ön is aláírhat a világ másik végéről: tények és tévhitek az e-aláírásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]