Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c0d9014-fd67-40ae-988c-8d10bbc8ede3","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Az iskolai bántalmazásról készített színházi nevelési előadást a Láthatáron Csoport. A Pitbull Kamilla Gimnázium című darabot a színészek középiskolásoknak adták elő, akik nemcsak nézői, hanem aktív résztvevői is voltak a bántalmazás háttérét feltáró és a lehetséges kiutakra rámutató produkciónak. Az idegenként egy összeszokott osztályközösségbe csöppenő Cserepes Flóra történetén keresztül az alkotók igyekeznek egyértelművé tenni, miért életbevágóan fontos, hogy se a felnőttek, se a gyerekek ne nézzenek félre, ha bullyinggal találkoznak. Mert nincs olyan, hogy az nem az ő ügyük.","shortLead":"Az iskolai bántalmazásról készített színházi nevelési előadást a Láthatáron Csoport. A Pitbull Kamilla Gimnázium című...","id":"20200914_Lathataron_Csoport_Pitbull_Kamilla_Gimnazium_eloadas_foglalkozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c0d9014-fd67-40ae-988c-8d10bbc8ede3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc48268a-6214-4461-91ed-0077f06412b8","keywords":null,"link":"/elet/20200914_Lathataron_Csoport_Pitbull_Kamilla_Gimnazium_eloadas_foglalkozas","timestamp":"2020. szeptember. 14. 20:00","title":"Az iskolai zaklatás nem csupán a zaklató és az áldozat között történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A görög istennőről, Héráról elnevezett bolygóvédelmi rendszerre azért van szükség, mert odakint \"kőzetdarabok milliói száguldoznak, amelyek egy összeütközés esetén életet olthatnak ki a Földön\".","shortLead":"A görög istennőről, Héráról elnevezett bolygóvédelmi rendszerre azért van szükség, mert odakint \"kőzetdarabok milliói...","id":"20200915_europa_meteor_aszteroida","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"207d9284-9a66-4db9-9643-8d16e1c8ea8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_europa_meteor_aszteroida","timestamp":"2020. szeptember. 15. 21:30","title":"Európa elkezdi megépíteni a rendszert, amely megvédené a Földet a nagyobb aszteroidáktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2817dd9c-220f-4b75-a601-4024abc139c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nagy mennyiségű készpénz több okból is rossz az államnak, de mégis ezt használjuk.","shortLead":"A nagy mennyiségű készpénz több okból is rossz az államnak, de mégis ezt használjuk.","id":"20200914_keszpenzallomany_mnb_2020aug","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2817dd9c-220f-4b75-a601-4024abc139c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf0e8b7f-5b7f-4d5b-82be-28455953bcb7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200914_keszpenzallomany_mnb_2020aug","timestamp":"2020. szeptember. 14. 15:46","title":"A magyarok nem bírnak ellenállni a készpénz csábításának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952e1431-3508-4948-a673-3c120da289ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"42 százaléknak pedig csökkent a bevétele a Publicus Intézet felmérése szerint.","shortLead":"42 százaléknak pedig csökkent a bevétele a Publicus Intézet felmérése szerint.","id":"20200915_koronavirus_gazdasagi_vaslag_csokkeno_fizetesek_publicus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=952e1431-3508-4948-a673-3c120da289ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec01d6d6-883a-47ec-b0cf-2e0ab959280a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200915_koronavirus_gazdasagi_vaslag_csokkeno_fizetesek_publicus","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:10","title":"Publicus: A magyarok 15 százaléka elveszítette a munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85649f6-4af4-4977-abfe-045675162934","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a videó 150 millió forintba kerülhetett az \"Igazság, erő, felemelkedés\" kampányban. És ez csak egy csepp a tengerben, hiszen a kormány

több tízmilliárdot költött az utóbbi időszakban olyan hirdetésekre, amelyeknek az értelmét nagyítóval kell keresni.","shortLead":"Csak a videó 150 millió forintba kerülhetett az \"Igazság, erő, felemelkedés\" kampányban. És ez csak egy csepp...","id":"20200914_alapjogokert_kozpont_kampany_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b85649f6-4af4-4977-abfe-045675162934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4514fccf-8951-4923-9f69-fb16646ebbbc","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_alapjogokert_kozpont_kampany_video","timestamp":"2020. szeptember. 14. 14:15","title":"Az Alapjogokért Központ sem tudja még, mennyibe kerül a kampánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2cb9f59-3e18-46bd-af92-af855d42703f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hónapok óta tart az iskola épületének felújítása, a diákok egy része így kiszorult az épületből. ","shortLead":"Hónapok óta tart az iskola épületének felújítása, a diákok egy része így kiszorult az épületből. ","id":"20200915_Ravatalozoban_kezdtek_a_tanevet_egy_roman_iskolaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2cb9f59-3e18-46bd-af92-af855d42703f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa1a6eed-fe53-42b2-8085-b95f0dad9d63","keywords":null,"link":"/elet/20200915_Ravatalozoban_kezdtek_a_tanevet_egy_roman_iskolaban","timestamp":"2020. szeptember. 15. 10:53","title":"Ravatalozóban kezdték a tanévet egy román iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8f25cd-feeb-4cbe-beda-8906a7d5c0c6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A banki átutalásokat megkönnyítő másodlagos azonosítót már több mint 80 ezer ügyfél regisztrálta a bankszámlájához, de több millió ügyfélnek lenne erre lehetősége – derül ki a money.hu szakportál összeállításából.","shortLead":"A banki átutalásokat megkönnyítő másodlagos azonosítót már több mint 80 ezer ügyfél regisztrálta a bankszámlájához, de...","id":"20200914_Mar_80_ezer_magyarnak_lehet_egyszerubben_penzt_utalni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb8f25cd-feeb-4cbe-beda-8906a7d5c0c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2bc8276-99b5-412d-a6d2-04332d85cd63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200914_Mar_80_ezer_magyarnak_lehet_egyszerubben_penzt_utalni","timestamp":"2020. szeptember. 14. 13:37","title":"Már 80 ezer magyarnak lehet egyszerűbben pénzt utalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba59de65-f74f-4228-a23d-ac00d26ca0cc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Súlyos állapotban került kórházba a sértett, de nem meglőtték. Egy férfit őrizetbe vettek.","shortLead":"Súlyos állapotban került kórházba a sértett, de nem meglőtték. Egy férfit őrizetbe vettek.","id":"20200915_lovoldozes_berlinben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba59de65-f74f-4228-a23d-ac00d26ca0cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a05cfb7-ccd1-46be-8833-035f37b5715a","keywords":null,"link":"/vilag/20200915_lovoldozes_berlinben","timestamp":"2020. szeptember. 15. 07:45","title":"Lövöldözés volt Berlinben, egy ember kórházba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]