Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad72643e-b936-4346-868f-34b113a726bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mi vagyunk az első olyan ország, amely csatlakozott egy nemzetközi, de alapvetően katonai légi szállítási projekthez – legalábbis a német fegyveres erők szerint. ","shortLead":"Mi vagyunk az első olyan ország, amely csatlakozott egy nemzetközi, de alapvetően katonai légi szállítási projekthez –...","id":"20200919_katonai_szallitogep_magyarorszag_a400m_mnau_nemet_fegyveres_erok_magyar_honvedseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad72643e-b936-4346-868f-34b113a726bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a0d41a3-860f-4530-91b3-f64d44e52c65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200919_katonai_szallitogep_magyarorszag_a400m_mnau_nemet_fegyveres_erok_magyar_honvedseg","timestamp":"2020. szeptember. 19. 21:57","title":"Hatalmas katonai szállítógépeket vásárolhat Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31bf4b3c-0b34-4713-85a5-4f13984279aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jövő héten tartja a Magyar Nemzeti Bank (MNB) keddi kamat-meghatározó ülését és publikálja a szeptemberi Inflációs jelentést is.","shortLead":"A jövő héten tartja a Magyar Nemzeti Bank (MNB) keddi kamat-meghatározó ülését és publikálja a szeptemberi Inflációs...","id":"20200920_A_jovo_het_egyik_nagy_kerdese_hogy_Matolcsyek_lepneke_a_forint_erdekeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31bf4b3c-0b34-4713-85a5-4f13984279aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3afb26-0b0a-4462-9407-3711ad44aed8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_A_jovo_het_egyik_nagy_kerdese_hogy_Matolcsyek_lepneke_a_forint_erdekeben","timestamp":"2020. szeptember. 20. 08:53","title":"Matolcsyék a jövő héten eldöntik, hogy mi lesz a forint sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gyanúsított ágyneműbe csomagolta a holttestet.","shortLead":"A gyanúsított ágyneműbe csomagolta a holttestet.","id":"20200918_Megolte_lakotars_ferfi_Miskolc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720c4dfd-fd83-45a4-9074-b52358346f89","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_Megolte_lakotars_ferfi_Miskolc","timestamp":"2020. szeptember. 18. 19:58","title":"Megölte és kútba dobta lakótársát egy férfi Miskolcon, 15 évet is kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78532427-656d-4b36-8ccb-673cad8991d9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovéniában pedig majdnem tizedannyi. Mindkét országban folyamatosan csökken a fertőzöttek száma.","shortLead":"Szlovéniában pedig majdnem tizedannyi. Mindkét országban folyamatosan csökken a fertőzöttek száma.","id":"20200920_koronavirus_uj_fertozesek_horvatorszag_szlovenia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78532427-656d-4b36-8ccb-673cad8991d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11400006-59ff-4d70-bb18-fe5df707154f","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_koronavirus_uj_fertozesek_horvatorszag_szlovenia","timestamp":"2020. szeptember. 20. 14:10","title":"Horvátországban ötödannyi az új koronavírusos mint nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Olaszországban megnyíltak a szavazóhelyiségek a helyhatósági választásokon és a kisebb parlamentről döntő népszavazáson.","shortLead":"Olaszországban megnyíltak a szavazóhelyiségek a helyhatósági választásokon és a kisebb parlamentről döntő népszavazáson.","id":"20200920_olaszorszag_valasztas_nepszavazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de82ec17-ce54-4ac9-b23f-5e151610671c","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_olaszorszag_valasztas_nepszavazas","timestamp":"2020. szeptember. 20. 11:17","title":"Elkezdődött a népszavazás Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6159bfe5-3965-4cf6-b8c5-b00df4903617","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Már 30 397 759 ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 950 493, a gyógyultaké pedig 20 681 095 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem szombat reggeli összesítése szerint.","shortLead":"Már 30 397 759 ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 950 493...","id":"20200919_Tobb_mnt_326_ezer_uj_koronavirusfertozott_vilagszerte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6159bfe5-3965-4cf6-b8c5-b00df4903617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05282655-9f75-4690-a628-8fbecea35ad7","keywords":null,"link":"/vilag/20200919_Tobb_mnt_326_ezer_uj_koronavirusfertozott_vilagszerte","timestamp":"2020. szeptember. 19. 08:37","title":"Több mnt 326 ezer új koronavírus-fertőzött világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Fordulópontot jelentene a magyar külpolitikában, ha Orbán Viktor tényleg komolyan gondolná, hogy Lengyelország mögé kell felsorakozni. ","shortLead":"Fordulópontot jelentene a magyar külpolitikában, ha Orbán Viktor tényleg komolyan gondolná, hogy Lengyelország mögé...","id":"202038__lengyel_vezerhajo__putyin_elleneben__v4unio__egyutt_harcol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a988cc5c-0198-4f8e-b54a-ed72421f6506","keywords":null,"link":"/360/202038__lengyel_vezerhajo__putyin_elleneben__v4unio__egyutt_harcol","timestamp":"2020. szeptember. 19. 08:15","title":"Orbán a lengyel vezérhajót követné, de az nagyon más irányba megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35","c_author":"Bankmonitor / Fülöp Norbert","category":"gazdasag","description":"Tavaly csaknem 160 ezer használt személyautót hoztak be Magyarországra, ami 2 százalékos csökkenés az ezt megelőző évhez képest. A visszaesés okozhatott némi meglepetést, ám a legnépszerűbb modellek rangsora már nem, hiszen az első tíz modellből nyolc a legismertebb német márkák gyáraiból gurult ki újonnan. A Bankmonitor megnézte, hogy mennyibe kerülnek most ezek a modellek használtan, és mekkora havi törlesztőt kell fizetnie annak, aki hitelből fedezné a vásárlást.","shortLead":"Tavaly csaknem 160 ezer használt személyautót hoztak be Magyarországra, ami 2 százalékos csökkenés az ezt megelőző...","id":"20200920_Mekkora_havi_torlesztoje_lehet_egy_hasznalt_autonak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4113f6f5-8ded-428f-a536-0310205325eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_Mekkora_havi_torlesztoje_lehet_egy_hasznalt_autonak","timestamp":"2020. szeptember. 20. 16:50","title":"Mekkora havi törlesztője lehet egy használt autónak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]