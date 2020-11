Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f76bbf7-859b-431b-8162-c51c86a0f55e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismerje meg a svájcisajt-modellt: minél több szabályt tart be egyidejűleg, annál kisebb az esélye a megfertőződésnek.","shortLead":"Ismerje meg a svájcisajt-modellt: minél több szabályt tart be egyidejűleg, annál kisebb az esélye a megfertőződésnek.","id":"20201109_koronavirus_fertozes_vedekezes_svajcisajt_modell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f76bbf7-859b-431b-8162-c51c86a0f55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c70c34-ec43-4424-bbe6-e23eff57e069","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_koronavirus_fertozes_vedekezes_svajcisajt_modell","timestamp":"2020. november. 09. 08:03","title":"Mutatunk egy pofonegyszerű példát arra, hogyan tud hatékony lenni a koronavírus elleni védekezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1039ff-40e9-4267-a35e-4e73d64d4120","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Apja halálával hivatalosan is átveheti a Samsung-birodalom irányítását Li Dzse Jong, aki vádemelésekkel néz szembe, de elindíthatja a cégcsoport alkalmazkodását az új kihívásokhoz.","shortLead":"Apja halálával hivatalosan is átveheti a Samsung-birodalom irányítását Li Dzse Jong, aki vádemelésekkel néz szembe, de...","id":"202045__samsung__orokles__bonyolult_tulajdonlas__harmadik_generacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b1039ff-40e9-4267-a35e-4e73d64d4120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec5aaac-f6ab-4675-8812-a96201930e40","keywords":null,"link":"/360/202045__samsung__orokles__bonyolult_tulajdonlas__harmadik_generacio","timestamp":"2020. november. 09. 15:00","title":"Meghalt a király, éljen a király: börtönviselt utód kormányozhatja a Samsungot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af55e84-6388-4dd8-a3fe-f2a09a7df7f1","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Az 1968-ban az új gazdasági mechanizmust magyarázó Dr. Agy című rajzfilm szerzője, Matolcsy György mentora a rendszerváltás küszöbén ismét sztár lett. A most elhunyt közgazdásszal a HVG 1989 májusában készített portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. ","shortLead":"Az 1968-ban az új gazdasági mechanizmust magyarázó Dr. Agy című rajzfilm szerzője, Matolcsy György mentora...","id":"20200514_Rendszervaltok30__Kopatsy_Sandor_1989_majus_6_hvgportre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8af55e84-6388-4dd8-a3fe-f2a09a7df7f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05cf9a87-b346-4b30-be97-977097fa0c63","keywords":null,"link":"/360/20200514_Rendszervaltok30__Kopatsy_Sandor_1989_majus_6_hvgportre","timestamp":"2020. november. 09. 09:20","title":"\"A reformra a nacionalisták a legveszélyesebbek\" – Kopátsy Sándor emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02d1be5-0090-49c4-a50b-edfabf3e3924","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A CNN két forrása szerint is Jared Kushner, aki nemcsak veje, de külpolitikai tanácsadója is Donald Trumpnak, megpróbálta meggyőzni Trumpot a vereség elfogadásáról. ","shortLead":"A CNN két forrása szerint is Jared Kushner, aki nemcsak veje, de külpolitikai tanácsadója is Donald Trumpnak...","id":"20201108_Mar_Trump_veje_is_arra_keri_az_elnokot_fogadja_el_a_valasztas_eredmenyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e02d1be5-0090-49c4-a50b-edfabf3e3924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d23e5d-85de-4f4a-a7f0-aaa6fd96d6db","keywords":null,"link":"/vilag/20201108_Mar_Trump_veje_is_arra_keri_az_elnokot_fogadja_el_a_valasztas_eredmenyet","timestamp":"2020. november. 08. 08:15","title":"Veje is arra kéri Trumpot: fogadja el a választás eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87efcf20-f044-4765-af19-c6b1ee9d3b98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt természetesen nem lehet biztosan tudni, hogy a testőr hogyan kapta el a fertőzést. ","shortLead":"Azt természetesen nem lehet biztosan tudni, hogy a testőr hogyan kapta el a fertőzést. ","id":"20201108_Koronavirus_Kambodzsa_Szijjarto_Peter_latogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87efcf20-f044-4765-af19-c6b1ee9d3b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0393017-4fb7-4bf4-bffd-07f67fd0098b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_Koronavirus_Kambodzsa_Szijjarto_Peter_latogatas","timestamp":"2020. november. 08. 15:40","title":"Pozitív lett koronavírusra egy kambodzsai testőr, aki kapcsolatba került Szijjártó Péterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc479f13-3671-4a7d-ada2-bdcc2fc2a54c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Joe Bidenék már dolgoznak az átadás-átvételen.","shortLead":"Joe Bidenék már dolgoznak az átadás-átvételen.","id":"20201109_joe_biden_usa_elnok_jarvany_valsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc479f13-3671-4a7d-ada2-bdcc2fc2a54c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a11acf3-a3e8-424a-ad91-0723f98a8298","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201109_joe_biden_usa_elnok_jarvany_valsag","timestamp":"2020. november. 09. 13:54","title":"Négy pontban foglalta össze Joe Biden és a stábja, mivel kezdik el az első munkanapjukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6cccbf3-4c44-499a-ac1b-f5e863b7df9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindent meg kell azonban tenni a járvány megfékezésére, a görbe ellaposítására, az egészségügyi rendszer működőképességének megtartására – mondta az országos tiszti főorvos.","shortLead":"Mindent meg kell azonban tenni a járvány megfékezésére, a görbe ellaposítására, az egészségügyi rendszer...","id":"20201109_operativ_torzs_november_9_koronavirus_jarvany_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6cccbf3-4c44-499a-ac1b-f5e863b7df9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ca304b-060e-464a-8657-e5f875875438","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_operativ_torzs_november_9_koronavirus_jarvany_fertozes","timestamp":"2020. november. 09. 13:07","title":"Müller Cecília: Nem lehet megállítani a járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30daa858-db16-4d29-8692-d550c2aac3cc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A majdnem 200 éves iparművészeti sikersztori utolsó fél évszázadára koncentrál Kovács Orsolya muzeológus gazdagon illusztrált válogatása.","shortLead":"A majdnem 200 éves iparművészeti sikersztori utolsó fél évszázadára koncentrál Kovács Orsolya muzeológus gazdagon...","id":"202045_konyv__tradicio_es_megujulas_kovacs_orsolya_zsolnay_modern_19531990","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30daa858-db16-4d29-8692-d550c2aac3cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f14fbddf-a192-4329-aa14-823a2dfe72fe","keywords":null,"link":"/360/202045_konyv__tradicio_es_megujulas_kovacs_orsolya_zsolnay_modern_19531990","timestamp":"2020. november. 09. 12:00","title":"A modern Zsolnay-történelmet idézi fel ez a gazdagon illusztrált kötet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]