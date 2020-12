Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0e4a5b7-1e15-4cd5-af04-62117a6dbcee","c_author":"HVG","category":"360","description":"Száműzni kellene a fociból a fejelést, legalább amíg a játékosok 18 évesek nem lesznek – figyelmeztetnek angol kutatók. Egyre több a bizonyíték arra, hogy nem csupán az amerikai foci, a rögbi vagy más, durva ütközésekkel járó sport művelői vannak kitéve agyi sérüléseknek – és ennek következtében későbbi demenciának –, hanem a futballisták is.","shortLead":"Száműzni kellene a fociból a fejelést, legalább amíg a játékosok 18 évesek nem lesznek – figyelmeztetnek angol kutatók...","id":"202049_foci_es_demencia_fejen_talaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0e4a5b7-1e15-4cd5-af04-62117a6dbcee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7befc184-b682-49f1-991e-22ff45e71744","keywords":null,"link":"/360/202049_foci_es_demencia_fejen_talaltak","timestamp":"2020. december. 06. 13:40","title":"Már húsz fejelés után látható elváltozások vannak a focisták agyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d681f4f-9319-40d9-9627-ce30f26cd8a8","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az ukrán titkosszolgálat, az SZBU több tisztje ellenzi az ország NATO-hoz való közeledését és részben a kárpátaljai magyarok elleni akciókkal próbálja megakadályozni Kijev euroatlanti integrációját – állítják ukrán elemzők. Egyikük, Dmitro Tuzsanszkij a HVG-nek is megerősítette, több jel utal arra, hogy az SZBU valóban „önjáróvá” vált.","shortLead":"Az ukrán titkosszolgálat, az SZBU több tisztje ellenzi az ország NATO-hoz való közeledését és részben a kárpátaljai...","id":"20201205_A_NATOtagsag_ugye_allhat_a_karpataljai_magyarok_vegzalasa_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d681f4f-9319-40d9-9627-ce30f26cd8a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be5134d7-6938-4d61-a83c-01d3c01c015b","keywords":null,"link":"/vilag/20201205_A_NATOtagsag_ugye_allhat_a_karpataljai_magyarok_vegzalasa_miatt","timestamp":"2020. december. 05. 14:50","title":"A NATO-tagság ügye állhat a kárpátaljai magyarok vegzálása mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14c033bc-64de-409b-a587-1764f2a11352","c_author":"HVG","category":"360","description":"Öt emblematikus magyar kortárs művész, öt kiemelkedő alkotás, melyek nem csak jelentős szellemi értéket képviselnek, de elképesztő összegekért keltek el a művészeti piacon.","shortLead":"Öt emblematikus magyar kortárs művész, öt kiemelkedő alkotás, melyek nem csak jelentős szellemi értéket képviselnek, de...","id":"202049_kortars_magyar_kepzomuveszek__rekordarak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14c033bc-64de-409b-a587-1764f2a11352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"954923b7-6459-43ca-821b-0d351762f743","keywords":null,"link":"/360/202049_kortars_magyar_kepzomuveszek__rekordarak","timestamp":"2020. december. 06. 13:30","title":"A magyar kortárs művészet a Tate Modernt és a jegybankot is izgatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fea7e3f-32b3-4d64-8352-3e67d5005e82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Körbeépítettek járdával egy vasúti jelzőlámpát a Pest megyei Pécelen, ami így teljesen elállja a gyalogosok útját.","shortLead":"Körbeépítettek járdával egy vasúti jelzőlámpát a Pest megyei Pécelen, ami így teljesen elállja a gyalogosok útját.","id":"20201205_Egyeni_epiteszeti_megoldast_valasztottak_Pecelen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fea7e3f-32b3-4d64-8352-3e67d5005e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864a01e6-85c0-4f01-a6e8-598444830fff","keywords":null,"link":"/itthon/20201205_Egyeni_epiteszeti_megoldast_valasztottak_Pecelen","timestamp":"2020. december. 05. 20:14","title":"Egyéni útépítési megoldást választottak Pécelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6070fb39-3f47-4dc1-830a-c749d491eddd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője azt is elárulta, hogy kik azok, akikkel nem foglalkozik.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője azt is elárulta, hogy kik azok, akikkel nem foglalkozik.","id":"20201204_kocsis_mate_hirtv_per","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6070fb39-3f47-4dc1-830a-c749d491eddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de96c47-0325-4748-a265-bc4dd407ad24","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_kocsis_mate_hirtv_per","timestamp":"2020. december. 04. 21:10","title":"Kocsis Máté a HírTV-nek beszélt arról, hogy perben áll egy internetes oldallal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22dc3a7-8eb2-46b4-b67d-f7beec23e72b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Gulácsi Péterrel felálló, második helyen álló RB Leipzig hatgólos döntetlent játszott idegenben a címvédő és listavezető Bayern Münchennel a német labdarúgó-bajnokság 10. fordulójának szombati rangadóján.","shortLead":"A Gulácsi Péterrel felálló, második helyen álló RB Leipzig hatgólos döntetlent játszott idegenben a címvédő és...","id":"20201205_Golzaporos_dontetlen_szuletett_az_RB_Leipzig_es_a_Bayern_Munchen_merkozesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a22dc3a7-8eb2-46b4-b67d-f7beec23e72b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f86c8c1-77b5-45f2-8aa1-58335be6b4d5","keywords":null,"link":"/sport/20201205_Golzaporos_dontetlen_szuletett_az_RB_Leipzig_es_a_Bayern_Munchen_merkozesen","timestamp":"2020. december. 05. 21:10","title":"Gólzáporos döntetlen született az RB Leipzig és a Bayern München mérközésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2cf67a7-3a72-4e91-b2ac-7153af3f27d6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tokamak HL-2M nevű fúziós reaktor már tavaly elkészült, de a vele kapcsolatos munka csak mostanában ért a végéhez.","shortLead":"A Tokamak HL-2M nevű fúziós reaktor már tavaly elkészült, de a vele kapcsolatos munka csak mostanában ért a végéhez.","id":"20201204_hl_2m_tokamak_kina_mesterseges_nap_fuzios_reaktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2cf67a7-3a72-4e91-b2ac-7153af3f27d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11019425-4881-4287-ba63-94dc7ba7aaca","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_hl_2m_tokamak_kina_mesterseges_nap_fuzios_reaktor","timestamp":"2020. december. 04. 21:03","title":"Kína bekapcsolta a mesterséges Napját, 150 millió Celsius-fokot termel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56069cb9-62e3-4399-9a15-67361ac34057","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20201206_romania_femoszlop_arecibo_osszeomlas_koronavirus_kohoges_szaglas_perseverance_hangok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56069cb9-62e3-4399-9a15-67361ac34057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7bb1d96-0e50-4f84-b464-74c7c95eae19","keywords":null,"link":"/tudomany/20201206_romania_femoszlop_arecibo_osszeomlas_koronavirus_kohoges_szaglas_perseverance_hangok","timestamp":"2020. december. 06. 12:03","title":"Ez történt: Romániában is feltűnt egy rejtélyes fémoszlop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]