Változtatásokat jelentette be működésében a Berlini Állami Balett, miután egy színesbőrű táncos rasszizmussal vádolta meg Európa egyik legnagyobb társulatát. A balettegyüttes közleményben jelentette be, hogy „feltárják a túlhaladott és diszkriminatív előadásmódokat” és újraértékelik a hagyományokat. „Tisztában vagyunk azzal, hogy a balettműfaj története során peremre szorította a színesbőrű embereket” – írják, hozzátéve, hogy a társulat a társadalom tükörképe is akar lenni, a repertoárnak le kell képeznie a sokszínűséget.

A társulat egy francia tagja, Chloé Lopes Gomes októberben beszélt arról, hogy rendszeresen rasszista megnyilvánulásokat tapasztalt a próbák vezetőjétől, aki közölte vele, hogy nem kellett volna szerződtetni őt, mivel fekete, egy fekete táncosnő „nem esztétikus”, „nem illik bele a társulatba”. A Hattyúk tavának egyik előadása előtt a táncosnőt felszólították, hogy sminkelje fehérre magát.

A társulat honlapján olvasható közlemény szerint tévesnek bizonyult az a feltételezés, hogy egy több mint 30 országból 91 táncost foglalkoztató társulat megfelelően fel van vértezve a rasszizmus ellen; az előítéletesség esetei arra utalnak, hogy nincs meg a szükséges hozzáértés a diszkrimináció leküzdéséhez.

A társulat külső szakértőket is felkért a megkülönböztetés megnyilvánulásainak feltárására.

A Berlini Állami Balettet az elmúlt évadban meglepetésszerűen elhagyta a két társintendás, Sasha Waltz és Johannes Öhmann, és a társulat jelenleg éppen új vezetőt keres, ami a közlemény szerint jó alkalom arra is, hogy mindenki számára védett légkört alakítsanak ki.

A Berlini Állami Balett 2004-ben jött létre a három berlini operaház tánckarának összevonásával, kilencven táncosával az egyik legnagyobb balett-társulat Nyugat-Európában.