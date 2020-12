Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Külső szövetségesként csatlakoznának a Fidesz képviselői az EPP-hez, ehhez azonban először el kellene hagyniuk a pártcsaládot.","shortLead":"Külső szövetségesként csatlakoznának a Fidesz képviselői az EPP-hez, ehhez azonban először el kellene hagyniuk...","id":"20201207_orban_fidesz_neppart_manfred_weber","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52c9f85-083a-47f1-8c69-52b76faa68b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_orban_fidesz_neppart_manfred_weber","timestamp":"2020. december. 07. 21:33","title":"Lazább együttműködést akar Orbán a Fidesz és a Néppárt között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennek ellenére a korlátozásokat továbbra is érdemes fenntartani a Semmelweis Egyetem rektora szerint. ","shortLead":"Ennek ellenére a korlátozásokat továbbra is érdemes fenntartani a Semmelweis Egyetem rektora szerint. ","id":"20201208_merkely_koronavirus_plato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13c0daa-4941-4a88-aaa4-cae058d0e575","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_merkely_koronavirus_plato","timestamp":"2020. december. 08. 10:50","title":"Merkely: Platófázisba ért a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlottak a 2018-as országgyűlési választáson segítették törvénytelenül egy parlamenten kívüli párt jelöltjét.","shortLead":"A vádlottak a 2018-as országgyűlési választáson segítették törvénytelenül egy parlamenten kívüli párt jelöltjét.","id":"20201208_elhunyt_ajanloiv_partok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52afeb76-3de8-4170-80e3-c8489954aaf5","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_elhunyt_ajanloiv_partok","timestamp":"2020. december. 08. 12:45","title":"Elhunytak adataival és hamis aláírásokkal nyújtott be ajánlóíveket két idős nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre bővül a Magyar Orvosi Kamara által a szakmabeli áldozatokról vezetett lista. ","shortLead":"Egyre bővül a Magyar Orvosi Kamara által a szakmabeli áldozatokról vezetett lista. ","id":"20201209_MOK_tobb_mint_harminc_egeszsegugyis_elhunyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a1c76a-1783-4f40-bfed-3a11bb0464fa","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_MOK_tobb_mint_harminc_egeszsegugyis_elhunyt","timestamp":"2020. december. 09. 11:35","title":"A kamara úgy tudja, harminckét egészségügyi dolgozó halt már bele a koronavírusba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2488ba3e-ac7a-4ace-a0f4-460801a7f7e4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brazil elnök szerint nem lesz hiány vakcinából.","shortLead":"A brazil elnök szerint nem lesz hiány vakcinából.","id":"20201208_bolsonaro_koronavirus_oltas_brazilia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2488ba3e-ac7a-4ace-a0f4-460801a7f7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f887186-00d4-44cc-8961-75ea805b5fe3","keywords":null,"link":"/vilag/20201208_bolsonaro_koronavirus_oltas_brazilia","timestamp":"2020. december. 08. 06:24","title":"Bolsonaro: Ingyen megkaphatja mindenki a koronavírus elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3732af0f-d999-41c5-8591-2f9480146cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eredmények azt mutatják, hogy összességében lassul a fertőzés terjedésének sebessége.\r

","shortLead":"Az eredmények azt mutatják, hogy összességében lassul a fertőzés terjedésének sebessége.\r

","id":"20201207_szennyviz_eger_koronavirus_jarvany_nnk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3732af0f-d999-41c5-8591-2f9480146cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a395d9-797d-4586-978b-230c51a468ec","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_szennyviz_eger_koronavirus_jarvany_nnk","timestamp":"2020. december. 07. 18:01","title":"A szennyvízminták szerint Egerben erősödhet a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8e7e5d8-df76-417d-9151-3e7afe7e9125","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Négy csoportban értek véget a küzdelmek a Bajnokok Ligájában kedd este.","shortLead":"Négy csoportban értek véget a küzdelmek a Bajnokok Ligájában kedd este.","id":"20201208_bajnokok_ligaja_bl_foci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8e7e5d8-df76-417d-9151-3e7afe7e9125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b20c6ece-395f-432a-b636-eac2ae160d28","keywords":null,"link":"/sport/20201208_bajnokok_ligaja_bl_foci","timestamp":"2020. december. 08. 23:08","title":"A Juventus nagyon megverte a Barcelonát, a Manchester United is kiesett a BL-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google immáron 20. alkalommal mutatja meg, mi mindenre keresnek rá egy évben a felhasználók az interneten. Az idén 8+1 kategóriában összegzett a vállalat.","shortLead":"A Google immáron 20. alkalommal mutatja meg, mi mindenre keresnek rá egy évben a felhasználók az interneten. Az idén...","id":"20201209_google_keresesi_trendek_2020_osszefoglalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4572576f-c2cd-40e4-bc8f-27d79ba71c3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_google_keresesi_trendek_2020_osszefoglalo","timestamp":"2020. december. 09. 10:33","title":"Koronavírus és iPhone 12 – kiadta a Google, mire kerestek rá a legtöbbször a magyarok 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]