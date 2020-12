Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ebe7df6a-1204-47d1-90bd-2086b9ed8bb7","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A közelmúltban megjelent elnöki memoárjában az egykori amerikai elnök a 2009-es influenzapandémia kezelésével kapcsolatos emlékeit is megosztja. Emellett többek között a first lady és a Fehér Ház fiókja is így jár.","shortLead":"Az amerikai elnöknek járó hivatalos Twitter-fiók követőinek száma nullára áll át, amikor Joe Bident beiktatják...","id":"20201223_twitter_amerikai_elnok_joe_biden_potus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c34076c1-c683-4138-9c1f-3d1603829152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b7cd14-2b6e-475b-a6bf-a5dad9c4f839","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_twitter_amerikai_elnok_joe_biden_potus","timestamp":"2020. december. 23. 15:08","title":"Tiszta lappal kezd Joe Biden, lenullázza a Twitter az amerikai elnök fiókját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa75182-4298-43dd-ad2b-80239d050050","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Alig két hét múlva már nem kell a pénztárnál hagyni a megvásárolni szándékozott termékeket, ha csak bankkártya van nálunk. 2021. január 1-jétől ugyanis minden online kasszát üzemeltető kereskedő és szolgáltató köteles lesz legalább egy elektronikus fizetési lehetőséget biztosítani. Ennek egyik módja a POS-terminál, ám a nagy kereslet miatt ezekből hiány keletkezett. A hoppon maradtaknak sem szabad azonban kétségbe esniük, létezik ugyanis egy olyan azonnali elektronikus fizetési megoldás, a Fizetési Pont SoftPos, amely az új évig hátralévő szűk idő alatt is gyorsan beszerezhető és könnyedén beüzemelhető.","shortLead":"Alig két hét múlva már nem kell a pénztárnál hagyni a megvásárolni szándékozott termékeket, ha csak bankkártya van...","id":"20201222_Aggodik_mert_mindjart_itt_van_januar_1je_es_meg_nincs_POSterminalja_Szerencsere_van_megoldas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caa75182-4298-43dd-ad2b-80239d050050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdaea16a-bd96-4ce3-97a5-5f397903c190","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201222_Aggodik_mert_mindjart_itt_van_januar_1je_es_meg_nincs_POSterminalja_Szerencsere_van_megoldas","timestamp":"2020. december. 23. 11:30","title":"Aggódik, mert mindjárt itt van január 1-je és még nincs POS-terminálja? Szerencsére van megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdeaf95c-4e89-461c-b77a-b071be849799","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus-járvány többek közt az autóiparra is alaposan rányomta a bélyegét.","shortLead":"A koronavírus-járvány többek közt az autóiparra is alaposan rányomta a bélyegét.","id":"20201223_negyedevel_kevesebb_uj_autot_adtak_el_iden_az_euban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdeaf95c-4e89-461c-b77a-b071be849799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f73e7b6-560c-4e41-9acf-d560ec5d602c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201223_negyedevel_kevesebb_uj_autot_adtak_el_iden_az_euban","timestamp":"2020. december. 23. 06:41","title":"Negyedével kevesebb új autót adtak el idén az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7705fc-e6ae-447e-be6f-1e4da41f363c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lehetséges, hogy az ünnepek előtti kiadások elérik a tavalyi szintet.","shortLead":"Lehetséges, hogy az ünnepek előtti kiadások elérik a tavalyi szintet.","id":"20201223_karacsony_vasarlas_boltok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d7705fc-e6ae-447e-be6f-1e4da41f363c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cde0822-1e0a-4985-9f7c-bf691ca20fa9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201223_karacsony_vasarlas_boltok","timestamp":"2020. december. 23. 07:46","title":"Miután a kormány felfüggesztette a kijárási tilalmat szentestére, a vásárlók megrohamozták a boltokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]