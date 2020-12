Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e84be83-e12d-4b8b-a8f4-78a19b8872d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új szabályokat jelentett be a Google a felhasználói fiókok aktivitására, illetve a felhasználók által igénybe vett tárhelyre. Az új regulák 2021. június 1-jétől hatályosak, de érdemes őket most megismerni.","shortLead":"Új szabályokat jelentett be a Google a felhasználói fiókok aktivitására, illetve a felhasználók által igénybe vett...","id":"20201214_google_fiok_tarhely_tartalmak_torlese_inaktiv_felhasznalo_iranyelvek_valtozasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e84be83-e12d-4b8b-a8f4-78a19b8872d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae7bc50-7556-4d98-a9cf-ce2f0eca2286","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_google_fiok_tarhely_tartalmak_torlese_inaktiv_felhasznalo_iranyelvek_valtozasa","timestamp":"2020. december. 14. 11:03","title":"Erről tudjon: törölni fogja az adatait a Google, ha nem tartja be az új szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A diákok az elmaradt vizsgáikat is letehetik. ","shortLead":"A diákok az elmaradt vizsgáikat is letehetik. ","id":"20201213_uj_tanterv_szfe_ervenytelenitett_szemeszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58fdebb2-5ce0-46a6-933f-0e79f19dcfb8","keywords":null,"link":"/kultura/20201213_uj_tanterv_szfe_ervenytelenitett_szemeszter","timestamp":"2020. december. 13. 21:42","title":"Új tantervet készített az SZFE vezetése, februárban „pótolhatnak” a hallgatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1f5edc-f781-46de-84cc-3cfb9c5750a9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A labdarúgó legenda özvegye arra ért haza, hogy ellopták a férje óráját, és készpénzt is elvittek.","shortLead":"A labdarúgó legenda özvegye arra ért haza, hogy ellopták a férje óráját, és készpénzt is elvittek.","id":"20201213_A_temetese_alatt_tortek_be_Paolo_Rossi_otthonaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa1f5edc-f781-46de-84cc-3cfb9c5750a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2290802-8e9b-450d-92ce-ff8c0c7d3866","keywords":null,"link":"/elet/20201213_A_temetese_alatt_tortek_be_Paolo_Rossi_otthonaba","timestamp":"2020. december. 13. 11:21","title":"A temetése alatt törtek be Paolo Rossi otthonába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cbfc947-ce8e-4c6a-be8b-df75ecc12eb6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A feltételezhetően orosz hackerek a kereskedelmi minisztérium távközlési és információs igazgatóságának adataira is ráláttak amerikai kormányzati illetékesek közlése szerint. ","shortLead":"A feltételezhetően orosz hackerek a kereskedelmi minisztérium távközlési és információs igazgatóságának adataira is...","id":"20201214_orosz_hackerek_egyesult_allamok_miniszterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cbfc947-ce8e-4c6a-be8b-df75ecc12eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f10daee8-a15e-4669-9ca2-7f67a888c856","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_orosz_hackerek_egyesult_allamok_miniszterium","timestamp":"2020. december. 14. 05:16","title":"Hackerek fértek hozzá az amerikai pénzügyminisztérium belső leveleihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"376afc64-cf71-491e-b3e4-ea5de487dac9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem túl bíztatóak az előrejelzések azok számára, akik szeretik a havas tájat nézegetni az ablakukból karácsony idején. ","shortLead":"Nem túl bíztatóak az előrejelzések azok számára, akik szeretik a havas tájat nézegetni az ablakukból karácsony idején. ","id":"20201213_Mi_lesz_karacsonykor_Hat_ho_nem_sok_de_esni_eshet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=376afc64-cf71-491e-b3e4-ea5de487dac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d89d7c2e-c2db-4b0a-a631-2b4f1ddd2979","keywords":null,"link":"/elet/20201213_Mi_lesz_karacsonykor_Hat_ho_nem_sok_de_esni_eshet","timestamp":"2020. december. 13. 09:57","title":"Mi lesz karácsonykor? Hó nem sok, de eső eshet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"436110d5-436f-4981-80f1-ca18915302a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb 3470 embernél igazolták a fertőzést.","shortLead":"Újabb 3470 embernél igazolták a fertőzést.","id":"20201214_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=436110d5-436f-4981-80f1-ca18915302a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022b5038-0472-4080-85fb-e5d0c2cf7c80","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. december. 14. 09:09","title":"Koronavírus: 165-tel nőtt a halálos áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4357605-b40a-4052-bd94-a8ea1455d325","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A végéhez közeledik ugyan, de tartogat még meglepetéseket ez az év. ","shortLead":"A végéhez közeledik ugyan, de tartogat még meglepetéseket ez az év. ","id":"20201214_Gyorfi_Pal_Nicsak_ki_vagyok_alarcos_musor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4357605-b40a-4052-bd94-a8ea1455d325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b55ee95-d80c-45f7-9da1-a0371bba49df","keywords":null,"link":"/elet/20201214_Gyorfi_Pal_Nicsak_ki_vagyok_alarcos_musor","timestamp":"2020. december. 14. 11:20","title":"Váratlan helyen bukkant fel Győrfi Pál, és még a U Can't Touch This-t is elénekelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb25602-2acd-4cc8-94dc-890c612bf24d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit egészségügyi szolgálat karácsonyi reklámfilmje amilyen megható, annyira megrázó.","shortLead":"A brit egészségügyi szolgálat karácsonyi reklámfilmje amilyen megható, annyira megrázó.","id":"20201213_Mikulas_az_intenziven__vajon_ez_mar_sok_lesz_a_gyerekeknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2eb25602-2acd-4cc8-94dc-890c612bf24d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cb9189d-65e0-4810-aaa2-fbb799437cd7","keywords":null,"link":"/elet/20201213_Mikulas_az_intenziven__vajon_ez_mar_sok_lesz_a_gyerekeknek","timestamp":"2020. december. 13. 17:09","title":"Mikulás az intenzíven – vajon ez már sok lesz a gyerekeknek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]