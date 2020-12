Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b6b4a31-d5c7-4fca-a332-b33297044d54","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Dolomit Kft. annak ellenére rendszeres beszállítója a nagy állami beruházásoknak, hogy drágábban dolgozik a konkurenciánál.","shortLead":"A Dolomit Kft. annak ellenére rendszeres beszállítója a nagy állami beruházásoknak, hogy drágábban dolgozik...","id":"20201216_Orban_gyozo_dolomit_kft_arazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b6b4a31-d5c7-4fca-a332-b33297044d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4496b239-8f74-4bb7-b6f2-a3b64b8be380","keywords":null,"link":"/kkv/20201216_Orban_gyozo_dolomit_kft_arazas","timestamp":"2020. december. 16. 06:55","title":"Orbán apjának cége akár 60–70 százalékkal árazza túl termékeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9710a502-6265-444a-82d3-71f21c20df10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két nap alatt a második oltóanyag kapott zöld utat az amerikai gyógyszerügynökségtől.","shortLead":"Két nap alatt a második oltóanyag kapott zöld utat az amerikai gyógyszerügynökségtől.","id":"20201215_Moderna_vakcina_Egyesult_Allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9710a502-6265-444a-82d3-71f21c20df10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d42d9c-3a3f-43b8-8258-c0ef4ba6258d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_Moderna_vakcina_Egyesult_Allamok","timestamp":"2020. december. 15. 17:51","title":"A Moderna vakcináját is engedélyezhetik az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a471f86-878d-4e00-972c-15cb33e23301","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az HBO GO is kijött a saját év végi toplistájával, melyből kiderül, hogy a streaming-szolgáltatón melyek voltak a legnépszerűbb sorozatok, filmek, dokumentumfilmek. ","shortLead":"Az HBO GO is kijött a saját év végi toplistájával, melyből kiderül, hogy a streaming-szolgáltatón melyek voltak...","id":"20201215_Ezektol_az_HBOs_sorozatoktol_valtunk_iden_fuggove","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a471f86-878d-4e00-972c-15cb33e23301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f73e186a-865e-4417-a352-e889e487a688","keywords":null,"link":"/kultura/20201215_Ezektol_az_HBOs_sorozatoktol_valtunk_iden_fuggove","timestamp":"2020. december. 15. 11:26","title":"Ezektől az HBO-s sorozatoktól váltunk idén függővé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80e958a-89c2-4a7f-9465-c77240a58180","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai karrierjét lenullázó politikus nem szerezte meg a szavazatok kétharmadát, de a stabil többség az övé.","shortLead":"A politikai karrierjét lenullázó politikus nem szerezte meg a szavazatok kétharmadát, de a stabil többség az övé.","id":"20201216_Az_ev_Citromdijasa_Szajer_Jozsef","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d80e958a-89c2-4a7f-9465-c77240a58180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a907eaf9-ccd2-47d9-b382-cf40a9746a98","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Az_ev_Citromdijasa_Szajer_Jozsef","timestamp":"2020. december. 16. 07:30","title":"Szájer József simán behúzta a citromdíjat a hvg.hu év végi szavazásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47de2388-8ef3-4c22-86bf-6a85d097b1f1","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Az egyik piacvezetőként számontartott társaság vezetőjét is őrizetbe vették – értesült a hvg.hu.","shortLead":"Az egyik piacvezetőként számontartott társaság vezetőjét is őrizetbe vették – értesült a hvg.hu.","id":"20201216_Tucatnyi_biztonsagi_ceghez_vonult_ki_a_NAV","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47de2388-8ef3-4c22-86bf-6a85d097b1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3efacd-7c5f-43a3-9f2e-7155ad72c7b9","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Tucatnyi_biztonsagi_ceghez_vonult_ki_a_NAV","timestamp":"2020. december. 16. 12:56","title":"Harminc-negyven biztonsági céghez vonult ki a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9f5f79-4852-4b5d-b0ca-57e501feb53d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat egyik intézetében történt ügyben nem indulhatott etikai vizsgálat, mert nincs ilyen szabályzat. ","shortLead":"Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat egyik intézetében történt ügyben nem indulhatott etikai vizsgálat, mert nincs ilyen...","id":"20201216_elkh_intezet_igazgatovalasztas_bekapcsolt_mikrofon_etikai_vizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e9f5f79-4852-4b5d-b0ca-57e501feb53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95f94818-cfe2-4a21-8d09-09f9f6c4afa0","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_elkh_intezet_igazgatovalasztas_bekapcsolt_mikrofon_etikai_vizsgalat","timestamp":"2020. december. 16. 17:39","title":"Bekapcsolva felejtett mikrofon leplezte le, hogy lejt a pálya egy kutatóintézet igazgatóválasztásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"661b6613-859b-4745-a01d-63f339c2957a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár százmillió forint büntetést is érhet, ha megszegjük az új szabályokat, érkezik a hivatalos applikáció is.","shortLead":"Akár százmillió forint büntetést is érhet, ha megszegjük az új szabályokat, érkezik a hivatalos applikáció is.","id":"20201216_drontorveny_birsag_lakott_terulet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=661b6613-859b-4745-a01d-63f339c2957a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767e5b5d-5dc0-429d-8b49-70d4ccc25c4b","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_drontorveny_birsag_lakott_terulet","timestamp":"2020. december. 16. 18:21","title":"Vége a szabad drónozásnak, minden lakott területen külön engedélyt kell kérni hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c1b91a-faeb-4848-a4be-5f9d8f8e1cae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elképesztő menetdinamika zálóga az alacsony tömeg és az 1 800 lóerő feletti teljesítmény.","shortLead":"Az elképesztő menetdinamika zálóga az alacsony tömeg és az 1 800 lóerő feletti teljesítmény.","id":"20201216_nullarol_300ra_84_masodperc_alattitt_az_500_kmh_vegsebessegu_uj_hiperauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4c1b91a-faeb-4848-a4be-5f9d8f8e1cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7bc180f-6fb2-41dc-8a96-fd8570b8f4e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20201216_nullarol_300ra_84_masodperc_alattitt_az_500_kmh_vegsebessegu_uj_hiperauto","timestamp":"2020. december. 16. 07:59","title":"Nulláról 300-ra 8,4 másodperc alatt: itt az 500 km/h végsebességű új hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]